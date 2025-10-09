Colombia

El cantante Almighty es detenido en Medellín tras un incidente que encendió las alarmas en El Poblado

El cantante cubano desató un operativo policial en la ciudad por un comportamiento inusual que terminó con su traslado a una patrulla y dejó varias dudas por resolver

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

La detención de Almighty en Medellín: el cantante cubano fue arrestado tras un confuso episodio en El Poblado - crédito @almightytgc/IG

La mañana del jueves 9 de octubre en Medellín inició con la noticia de la presencia en varios titulares de Alejandro Mosquera, conocido artísticamente como Almighty, cantante cubano que inició su trayectoria artística en Puerto Rico. porque generó una situación de tensión en el barrio Castropol de El Poblado.

Según información obtenida por Minuto30, los hechos de alteración llevaron que se pidiera la intervención de la Policía, lo cual se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando varios uniformados acudieron a las afueras de una unidad residencial tras recibir reportes sobre el comportamiento alterado del cantante cubano de trap.

Testigos consultados por el medio mencionado, relataron que Almighty se encontraba en las inmediaciones de una charcutería y presentaba signos de estar bajo los efectos de sustancias alucinógenas, lo que habría provocado que perdiera el control y adoptara una actitud violenta.

“El artista estaría bajo el efecto de sustancias alucinógenas, y no estaría en sus cabales”, aseguraron los testigos Minuto30.

Almighty, protagonista de un tenso momento en Medellín - crédito Minuto30

La situación escaló hasta el punto en que los agentes de la Policía debieron intervenir de manera directa y de acuerdo con las imágenes exclusivas difundidas por el medio, fueron varios los uniformados los que tuvieron que agarrar y cargar al cantante para subirlo a una patrulla, procediendo a su detención por presunta alteración al orden público y llevárselo.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han precisado el motivo exacto que llevó a la captura de Almighty, ni se conocen detalles de donde se encuentra actualmente. La información sobre el caso continúa en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se aclaren los detalles sobre el estado del artista y las circunstancias que rodearon su detención.

Gustavo Petro respondió a congresista

La historia de Néiser Villarreal,

Infobae

Exjefe de las Farc Rodrigo

Gobierno Nacional aparta a Iván
Ejército investiga si ‘El Duende’,

Cancelaron participación de ‘Jeringa’ en

La historia de Néiser Villarreal,

