Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

El hallazgo se produjo en la vereda Puerto Matilde, jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia - crédito @EjércitoCol/X

El Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional confirmó el hallazgo del cadáver del soldado profesional Kutdu Torres Leandro en la vereda Puerto Matilde, ubicada en la jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia.

Las labores de búsqueda, realizadas de manera intensa por las tropas con el apoyo de la Armada Nacional, organismos de socorro y la comunidad, culminaron con la localización del militar.

El soldado, originario del departamento Amazonas y con una experiencia de ocho años de servicio en la institución, habría caído al río Cimitarra, en el sector conocido como Bocas de San Francisco, durante un hostigamiento atribuido al Clan del Golfo, según informó el Ejército Nacional.

La institución expresó que “su entrega, valor y sacrificio en cumplimiento del deber no serán olvidados”, y aseguró que continuará honrando la memoria del soldado, además de acompañar a sus familiares en este momento. El Ejército Nacional transmitió sus condolencias a los allegados del militar.

Noticia en desarrollo...