Colombia

Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia

El papel de Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40’, suscita inquietudes sobre un posible conflicto de intereses, dada su estrecha relación familiar con uno de los principales exjefes paramilitares

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La presencia simultánea de Tovar
La presencia simultánea de Tovar en la mesa de negociación ha sido cuestionada por diversos sectores - crédito Colprensa

La reciente designación de Jorge Tovar, representante de las curules de víctimas e hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (conocido como ‘Jorge 40’), como vocero en la mesa de negociación con los exjefes paramilitares, ha generado controversia y debate en Colombia.

El Tiempo informó que Tovar actúa como portavoz de la bancada de víctimas en el diálogo oficial con 16 antiguos cabecillas del paramilitarismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta mesa busca avanzar en el cierre del acuerdo de Ralito y la implementación de compromisos pendientes relacionados con la reparación y el reconocimiento de las víctimas.

La presencia simultánea de Jorge Tovar y Jorge 40 en el proceso de negociación llamó la atención en diversos sectores, por la posibilidad de un conflicto de intereses, ya que el representante legislativo figura como víctima de desplazamiento forzado y al mismo tiempo mantiene un lazo directo con uno de los principales protagonistas de la violencia paramilitar.

Tovar ha sido registrado como víctima en dos desplazamientos en 2006 y en 2015 por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas.

En su campaña al Congreso, señaló que “por ser hijo del otrora comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia” enfrentó secuestros y asesinatos de parientes.

Temas Relacionados

Jorge TovarJorge 40Curules de víctimasParamilitaresColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la intención de voto en la izquierda colombiana para las elecciones 2026: Petro responde

El estudio del Centro Nacional de Consultoría muestra a Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho como los favoritos, entre quienes consideran votar en la consulta del Pacto Histórico, con un alto porcentaje de indecisos

Esta es la intención de

Encuentran sin vida a Uriel García Jumi, menor de edad indígena que desapareció tras caer de una garrucha de 40 metros

La búsqueda para encontrar el cuerpo del menor de 9 años de edad movilizó a autoridades y vecinos, quienes recurrieron a tecnología aérea para rastrear el difícil terreno montañoso

Infobae

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz quiere asegurar la clasificación ante las “Leonas” de Chile

Universidad de Chile vs. Deportivo

Este es el vídeo en el que Karina García protagonizó sensual escena junto a Yeison Jiménez: incluyó beso

‘Bendecida’ es el nombre de la canción para cuyo clip el artista de música popular invitó a la modelo paisa para que protagonizara, pero que terminó en escándalo por su contenido subido de tono

Este es el vídeo en

Bogotá es la ciudad con la tasa más alta de rabia por mordeduras de animales del país: solo en 2025 hay más de 18 mil casos

Las autoridades instan a la ciudadanía a que lleven sus mascotas con correa y collar en todos los casos, para eivctar accidentes con los animales

Bogotá es la ciudad con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Corte Suprema argentina tomó decisiones

Corte Suprema argentina tomó decisiones en el caso del Clan Meyendorff, la familia de un narco colombiano conocido por los capos del Cartel del Norte del Valle como el ‘Gran Hermano’

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Este es el vídeo en

Este es el vídeo en el que Karina García protagonizó sensual escena junto a Yeison Jiménez: incluyó beso

Estos son los modelos webcam que están compitiendo en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, anuncia vacantes en su empresa Everyday Love y aclara polémica tras comparaciones con el caso de Luisa Postres

Melissa Gate le tiró a Yina Calderón en redes y le recordó jugada en ‘La casa de los famosos’: “A la que llamaron de Telemundo fue a mí”

Yina Calderón criticó a RCN por elegir a Karen Sevillano en el ‘After’ de ‘La casa de los famosos’: “La temporada de ella ya pasó”

Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los cuartos de final

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

Miguel Ángel Russo, luego de quedar campeón en Argentina, explicó por qué es inevitable querer a los colombianos

Mauricio “Chicho” Serna se refirió a la muerte de Miguel Ángel Russo: “Escuché la noticia entrando al predio”

Así fue el histórico paso de Miguel Ángel Russo al frente de Millonarios: el argentino levantó la estrella número 15