Designación de Jorge Tovar como vocero de víctimas en negociaciones con paramilitares genera controversia

La presencia simultánea de Tovar en la mesa de negociación ha sido cuestionada por diversos sectores - crédito Colprensa

La reciente designación de Jorge Tovar, representante de las curules de víctimas e hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (conocido como ‘Jorge 40’), como vocero en la mesa de negociación con los exjefes paramilitares, ha generado controversia y debate en Colombia.

El Tiempo informó que Tovar actúa como portavoz de la bancada de víctimas en el diálogo oficial con 16 antiguos cabecillas del paramilitarismo.

Esta mesa busca avanzar en el cierre del acuerdo de Ralito y la implementación de compromisos pendientes relacionados con la reparación y el reconocimiento de las víctimas.

La presencia simultánea de Jorge Tovar y Jorge 40 en el proceso de negociación llamó la atención en diversos sectores, por la posibilidad de un conflicto de intereses, ya que el representante legislativo figura como víctima de desplazamiento forzado y al mismo tiempo mantiene un lazo directo con uno de los principales protagonistas de la violencia paramilitar.

Tovar ha sido registrado como víctima en dos desplazamientos en 2006 y en 2015 por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas.

En su campaña al Congreso, señaló que “por ser hijo del otrora comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia” enfrentó secuestros y asesinatos de parientes.