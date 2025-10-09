Colombia

Colombia anuncia que España tiene voluntad para hablar sobre la devolución del Tesoro Quimbaya

El pedido responde a una demanda del 2006 que alegó la ilegalidad del regalo, porque el Congreso de la época no aprobó ese gesto del Carlos Holguín Mallarino, en 1893

Por Julieth Cicua Caballero

Por primera vez España muestra disposición para dialogar sobre la repatriación de la colección - crédito Museo de América / Joaquín Otero

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, confirmó en una entrevista a EFE que existe una disposición positiva por parte de las autoridades españolas para entablar un diálogo sobre la posible repatriación de este conjunto arqueológico, aunque advirtió que se trata de un procedimiento complejo y prolongado.

La petición oficial fue remitida en mayo de 2024 mediante una carta dirigida a funcionarios del Ministerio de Cultura de España, según informó Kadamani.

El argumento central de la solicitud radica en que las piezas constituyen bienes de interés cultural para Colombia.

El Tesoro de Quimbaya comprende 122 piezas precolombinas de oro y tumbaga, halladas a finales del siglo XIX en el departamento del Quindío, en el centro del país.

Esta colección, que actualmente forma parte de las exhibiciones del Museo de América de Madrid, incluye tocados, recipientes, narigueras, collares, pendientes, figuras de caciques, poporos e instrumentos musicales, entre otros objetos.

El Tesoro de Quimbaya comprende 122 piezas precolombinas de oro y tumbaga - crédito Banco de la República

El origen de la colección se remonta a 1890, cuando guaqueros descubrieron los objetos en dos tumbas precolombinas cerca de la ciudad de Filandia.

Aunque la región ya era conocida por su riqueza arqueológica, el hallazgo despertó un gran interés entre comerciantes y coleccionistas de la época.

En agosto de 1891, el Gobierno colombiano adquirió la colección completa, entonces compuesta por 433 objetos, con la intención de exhibirla en Madrid durante la conmemoración del cuarto centenario de la llegada de los españoles a América.

La entrega definitiva del tesoro a España se produjo en 1893, cuando el entonces presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino lo obsequió a la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Según un documento de 1891, la donación se realizó “como muestra de nuestro agradecimiento por el servicio que nos prestó sirviéndonos de árbitro en nuestro pleito con Venezuela sobre delimitación de fronteras”. El propio Holguín describió la colección como “la más completa y valiosa, toda de oro finísimo, de la industria de los aborígenes de Colombia”.

