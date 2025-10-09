Colombia

Cabas le dedicó emotivo mensaje a su exesposa Johana Bahamón tras pasar su cumpleaños con ella: “Te amo”

La convivencia respetuosa entre el cantante, la actriz y el esposo de ella ha sido aplaudida por los fans

La publicación desató todo tipo de reacciones en redes sociales, en las que los califican como admirables - crédito Cabas_musica / TikTok

Una de las más recientes publicaciones de Andrés Cabas en sus redes sociales conmovió a los internautas. Allí se aprecia que celebró su cumpleaños junto a Johana Bahamón, la madre de su hijo, lo que desató una ola de comentarios positivos sobre la relación que ambos mantienen tras su separación y teniendo en cuenta que ella está casada.

El cantante aprovechó la ocasión para anunciar el lanzamiento de su nueva canción Tanta Belleza, acompañado por su ex. Además de demostrar la armonía que existe entre él y la madre de su hijo, un gesto que fue ampliamente elogiado por sus seguidores en el post que se popularizó rápidamente en las diferentes plataformas digitales.

En el mensaje que acompañó al video, Cabas invitó a sus seguidores a escuchar su nuevo sencillo en las plataformas digitales y le dedicó unas palabras a Johana Bahamón: “Tanta belleza, escúchenla en las plataformas, una canción que le escribí a la bonita, en un momento en el que hay que dejar de pelear y aceptar tanta belleza. No más odios ni guerras. Te amo Johana Bahamón. Gracias por hacer este cumpleaños, algo increíble”.

Esta declaración pública de afecto y gratitud no solo sirvió para promocionar su música, sino para mostrar la madurez con la que ambos han gestionado su relación tras la ruptura por el amor que le tienen a su hijo Simón.

Pese a la separación y que Johana Bahamón está casada, continúa compartiendo espacios con el padre de su hijo - crédito cabasmusica / Instagram

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar. Entre los comentarios destacados, varios seguidores se refirieron la importancia de mantener una relación cordial por el bienestar de los hijos, como se lee en uno de los mensajes: “Por respeto a los hijos lo mejor es una relación sana, que chévere”.

Otros de los seguidores del artista resaltaron la capacidad de ambos para superar diferencias, con mensajes como: “A esto se le llama EVOLUCIONAR superar y trascender”. Una vez más, la actitud de Cabas fue calificada como ejemplar, con otras reacciones como: “El primer hombre que se separa, respetando y admirando a la mamá de su hijo. Un ejemplo todo un caballero”.

La admiración también se extendió a la dinámica familiar que han construido, donde la figura de su hijo Simón ocupa un lugar central. Un usuario comentó: “Eran y siguen siendo una linda pareja ahora como padres separados pero con un amor en común su hijo Simón .. felicidades , lindo ejemplo”.

Además, la madurez emocional y la inteligencia con la que han manejado la situación fue reconocida en mensajes como: “Mucha madurez espiritual, mucha inteligencia emocional, mucho de todo de los tres pero el más, más... el esposo de ella en un mundo tan machista. Felicitaciones a los tres”.

El cantante celebró su cumpleaños junto a su expareja y su hijo, mostrando una relación ejemplar tras la separación - crédito cabasmusica / Instagram

Y es que la atención de los internautas también se dirigió hacia Juan Manuel Salazar, actual esposo de Bahamón, especialmente tras el “te amo” que Cabas le dedicó públicamente a la actriz por la que escribió también el exitoso tema Bonita.

Aunque algunos se preguntaron cómo reaccionaría la pareja de la famosa, que también es reconocida por su trabajo con la población privada de la libertad, la percepción general es que Salazar ha demostrado confianza y serenidad en su relación, por lo que no tiene ningún tipo de rechazo hacia esta relación.

Usuarios en redes sociales destacan la actitud positiva de ambos artistas, quienes priorizan el bienestar de su hijo y demuestran inteligencia emocional - crédito Instagram

Cabe mencionar que a pesar de no ser muy activo en redes sociales, Juan Manuel suele compartir imágenes románticas con Bahamón en fechas especiales, lo que refuerza la imagen de una familia que basa su relación en el respeto y la confianza mutua.

Entre las más recientes se encuentra una fotografía en la que se ve a Bahamón montada a caballo y su esposo la acompaña con el siguiente texto: “Siguiendo tus pasos para enjoy the ride como siempre”.

