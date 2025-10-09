Colombia

Aterrizaje del Boeing 737 Max-8 en el Aeropuerto Matecaña de Pereira impulsa conectividad internacional del Eje Cafetero

La llegada de una aeronave de última generación refuerza el posicionamiento del aeropuerto como puerta de entrada a la región cafetera para vuelos internacionales

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Con este viaje la terminal
Con este viaje la terminal de Pereira demuestra su capacidad para recibir vuelos de mayor envergadura y sienta las bases para nuevas rutas y ampliación de servicios con estándares internacionales. - crédito captura de video

Pereira vivió un momento histórico con el aterrizaje del primer Boeing 737 Max-8 en el Aeropuerto Internacional Matecaña, un hecho que marca un avance significativo para la conectividad internacional del Eje Cafetero. La aeronave, operada por Copa Airlines y con capacidad para 170 pasajeros, cubrió la ruta Pereira – Panamá y representa el avión más grande que ha llegado a esta terminal aérea.

El aterrizaje, ejecutado a la 1:00 p. m. del lunes 6 de octubre, transcurrió con total normalidad. Luis Fernando Collazos, gerente del Aeromatecaña, explicó: “El aterrizaje fue perfecto, el piloto nos confirmó que la maniobra fue incluso más suave que con aviones anteriores. Este avión es más rápido, más económico en mantenimiento y mucho más moderno”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Añadió que el arribo de la aeronave es producto de una gestión técnica y administrativa que permitió cumplir con todos los requisitos de la Aerocivil, entidad que en abril de 2025 aprobó las cartas de navegación actualizadas para la operación de aviones de nueva generación.

“Nuestra pista y plataforma cumplen con todos los estándares técnicos exigidos por Aerocivil. Este aterrizaje exitoso lo demuestra”, recalcó Collazos, reforzando que el Aeropuerto Internacional Matecaña dispone ahora de todas las condiciones para recibir aeronaves de gran tamaño y capacidad tecnológica.

El ingreso de nuevas aeronaves
El ingreso de nuevas aeronaves amplía las oportunidades de conexión directa entre el Eje Cafetero y destinos internacionales estratégicos. - crédito Aeropuerto Internacional Matecaña

La llegada del Boeing 737 Max-8 también implica efectos directos en la oferta de rutas internacionales que podrán ofrecerse desde Pereira. El gerente del aeropuerto resaltó: “Con esto se demuestra que nuestro aeropuerto Matecaña puede recibir ese tipo de aeronaves y se abre la puerta para que compañías como Wingo, Copa e incluso American Airlines, puedan ingresar a nuestro territorio con los nuevos aviones”. El directivo indicó que el hecho “abre las puertas a que otras aerolíneas con este tipo de aeronaves puedan programar operaciones regulares hacia Pereira”.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Matecaña moviliza más del 75 % de los viajeros del Eje Cafetero, consolidándose como el terminal aéreo más importante en la región para conexiones nacionales e internacionales. El éxito de la operación del Boeing 737 Max-8 posibilita que otras aerolíneas proyecten ampliar sus flotas y frecuencias hacia Pereira, lo que redundaría en más conexiones directas y mayor flujo de viajeros internacionales.

En cuanto a los antecedentes técnicos para obtener la autorización de ingreso del modelo 737 Max-8, Collazos detalló: “Todos los aeropuertos del país, incluidos los de carácter municipal como el de Pereira, deben cumplir con los estándares de Aerocivil. Tras cumplir con todos los requisitos y estudios, Aerocivil aprobó las cartas de aproximación por instrumentos, que permiten el ingreso seguro de este tipo de aviones”. El estudio técnico, iniciado a finales del año pasado, concluyó que la pista de 2.200 metros dispone de las condiciones necesarias para aeronaves de alta exigencia.

El aterrizaje de aviones de
El aterrizaje de aviones de gran tamaño confirma la modernización del aeropuerto y promueve el desarrollo turístico y empresarial de la región. - crédito captura de video

La llegada de este tipo de avión tiene, además, repercusiones en la posible reactivación de la ruta Pereira – Miami, operada por American Airlines y suspendida en octubre de 2024 a raíz de cambios en su flota. Aunque la decisión de retomar la conexión depende de la compañía, la administración de Matecaña destaca que ahora la terminal ofrece las condiciones técnicas para recibir los nuevos modelos de aviones que emplea la aerolínea estadounidense.

Por su parte, Avianca pondrá en marcha desde el 2 de diciembre el vuelo directo Pereira – Nueva York, un trayecto clave para la temporada de vacaciones de fin de año y que refuerza la proyección internacional del aeropuerto.

Collazos anunció también el inicio de varias obras de infraestructura en el terminal, como la construcción de un salón VIP internacional, la ampliación de la plataforma y mejoras en la calle de carreteo hacia la cabecera 26, todas aprobadas por Aerocivil.

La infraestructura renovada de la
La infraestructura renovada de la terminal aérea permite la llegada de modelos avanzados y potencia el flujo de viajeros hacia Pereira. - crédito referencia REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo

El gerente resumió el impacto del aterrizaje del Boeing 737 Max-8: “El Aeropuerto Matecaña sigue consolidándose como uno de los más importantes del país. Este logro no es solo técnico, sino también simbólico: demuestra que Pereira está preparada para recibir aeronaves de nueva generación y seguir ampliando su conectividad internacional”.

Temas Relacionados

Aeropuerto MatecañaPereiraBoeing 737 Max-8Conectividad internacionalCopa AirlinesEje Cafeteroaterrizaje perfectoHistórico aterrizajeColombia-Noticias

Más Noticias

Paula Andrea Ortega fue elegida como nueva contralora distrital: vigilara los recursos públicos de Medellín

La abogada obtuvo 15 votos y asumirá funciones a partir del 23 de octubre para liderar la vigilancia fiscal sobre entidades y contratos públicos del distrito durante el periodo 2026-2029

Paula Andrea Ortega fue elegida

Pico y Placa Bogotá: evita multas este jueves 9 de octubre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Bogotá: evita

Resultados del Baloto y Revancha 8 de octubre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha

MinDefensa descarta vincular al teniente coronel (r) Francés Orlando Reyes por participación en ‘falsos positivos’

La cartera confirmó que retiró la hoja de vida del exoficial tras denuncias y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos humanos en los procesos de selección

MinDefensa descarta vincular al teniente

Resultados Lotería del Valle 8 de octubre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones del último sorteo

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Resultados Lotería del Valle 8
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército investiga si ‘El Duende’,

Ejército investiga si ‘El Duende’, temido cabecilla del ELN, murió en medio de combates con las disidencias en Cauca

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo conmueve con un

Raúl Ocampo conmueve con un emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en el día de su cumpleaños

Paola Turbay se refirió a polémico comentario de Petro sobre el clítoris de las mujeres y el cerebro: “Ni el hombre logra”

Vicky Berrío anunció su compromiso matrimonial con una propuesta bajo el mar en San Andrés: “El momento más inolvidable”

Emiro Navarro sorprendió con advertencia a la Yina Calderón: “Nos vemos en la Fiscalía”

Marbelle se despachó con ironía contra Nicolás Petro, quien enfrenta un proceso judicial, y usó un fuerte calificativo en su contra

Deportes

La vez que Miguel Ángel

La vez que Miguel Ángel Russo estuvo cerca de dirigir a la selección Colombia “antes de Pékerman” y por qué rechazó la oferta

Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida

Miguel Russo y su experiencia en Bogotá: el argentino se enteró de cáncer en medio de su estadía en Millonarios

Miguel Ángel Russo y su lucha dentro y fuera de la cancha: así fue el camino que le dio la estrella #15 a Millonarios en 2017

Esto es lo que podría ganar si tiene un álbum Panini del Mundial completo en Colombia: hay ejemplares por los que pagarían millones