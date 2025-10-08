Colombia

Mayor en la reserva defendió el voto de los militares: “No somos considerados ciudadanos en este sentido”

Un oficial en retiro cuestiona que miembros de la Fuerza Pública no puedan participar en elecciones mientras otros sectores sí: “Los guerrilleros sí pueden votar”

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El mayor (r) Germán Rodríguez
El mayor (r) Germán Rodríguez critica la exclusión del voto para militares en servicio activo en Colombia - crédito Colprensa

El Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Arnulfo Sánchez, reiteró la posición constitucional sobre la neutralidad política de la Fuerza Pública mediante un comunicado.

“El artículo 219 de la Constitución Política, estipula que la Fuerza Pública no es deliberante. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, escribió el ministro en un comunicado.

Así, el Gobierno estableció que los miembros activos de las fuerzas militares y de policía tienen restringido el derecho al voto como una condición para preservar la imparcialidad institucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A raíz de este pronunciamiento, surgió una fuerte reacción desde la reserva activa. El mayor (r) Germán Rodríguez manifestó su desacuerdo destacando la contradicción que enfrenta el personal uniformado respecto a sus derechos ciudadanos.

Según Rodríguez en declaraciones a Caracol Radio, “En Colombia, los guerrilleros alzados en armas sí pueden votar. Los terroristas que atacan a la población civil también pueden votar. Incluso los privados de la libertad que todavía no tienen condena pueden votar y la Registraduría les manda a las cárceles urnas de votación”.

El Ministerio de Defensa reitera
El Ministerio de Defensa reitera la prohibición constitucional del sufragio para miembros activos de la Fuerza Pública - crédito @COL_EJERCITO/X

En este sentido, el exmilitar expresó “pero nosotros, los héroes de Colombia, militares y policías, no podemos hacerlo. No somos considerados ciudadanos en este sentido”.

Este señalamiento, Rodríguez enfatizó la evidencia de la falta de equidad en el acceso al sufragio para integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad en comparación con otros sectores de la población.

“Esto sucede hace más de ciento treinta y seis años, donde nos callaron la voz, donde nos prohibieron la oportunidad de elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes. Esto es algo que pasa en muy pocos países del mundo, países de izquierda y países de derecha, militares y miembros de la fuerza pública sí pueden votar”, explicó el mayor (r) Rodríguez al medio mencionado.

El mayor retirado también recordó que existía la expectativa de una modificación legal, pues el Congreso había recibido un proyecto de ley para evaluar la posibilidad del voto militar durante el servicio activo.

Una iniciativa legislativa para habilitar
Una iniciativa legislativa para habilitar el voto militar no prosperó en el Congreso colombiano - crédito Luisa González/REUTERS

Sin embargo, Rodríguez afirmó que: “pensábamos que, por fin, después de tener un ministro de Defensa que sea militar, como el general Pedro Sánchez, íbamos a tener esta oportunidad o, por lo menos, explorar la oportunidad de que nosotros pudiésemos votar, y así no lo es. Y tristemente nos sentimos traicionados, porque en la declaración que hace el Ministerio de Defensa en la red social X nos cierra toda oportunidad".

Ministro de Defensa se refirió a proyecto que busca darle derecho al voto a los militares

El pronunciamiento sobre la participación electoral de la Fuerza Pública surgió cuando el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido a la opinión pública acerca de la neutralidad y restricciones legales a las que están sujetos los miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía en Colombia.

La autoridad ministerial destacó que, según el artículo 219 de la Constitución Política, “la Fuerza Pública no es deliberante. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, recalcando la disposición constitucional con negrita en el primer comunicado.

El Ministerio de Defensa puntualizó en su declaración que la normativa vigente busca evitar que “el uso del personal, imágenes, uniformes, símbolos o recursos de la Fuerza Pública en campañas electorales o actividades proselitistas” erosione la cohesión y neutralidad institucional.

El mayor Rodríguez denuncia desigualdad
El mayor Rodríguez denuncia desigualdad en derechos políticos para uniformados frente a otros sectores sociales - crédito Luisa González/ REUTERS

La cartera advirtió que cualquier acción destinada a promover la desobediencia dentro de las Fuerzas Militares o de Policía implicaría un quebranto de la ley, lo cual pondría en riesgo “la unidad de mando, la neutralidad institucional y la preservación del Estado social de derecho”.

Sánchez enfatizó que las instituciones armadas están llamadas a representar a toda la ciudadanía, destacando que su carácter no deliberante es fundamental para la imparcialidad, la confianza pública y la solidez democrática de la nación.

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional hacemos un respetuoso llamado a todos los actores políticos para que actúen con responsabilidad y respeto institucional, promoviendo el compromiso con la neutralidad de la fuerza pública y el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política”, expresó la entidad en el comunicado oficial.

A través de sus canales personales, el ministro reiteró la relevancia del papel de Gustavo Petro en el mando de la institucionalidad castrense al afirmar: “La Fuerza Pública es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene y se protege el Estado Social de Derecho. El Presidente de la República es el Comandante Supremo de la misma. La Fuerza Pública no es deliberante. Su neutralidad permite la libertad política y democrática”.

Con ello, reiteró el compromiso de la fuerza pública colombiana con la preservación de la neutralidad y la garantía del Estado democrático.

Temas Relacionados

Crítica voto militarMayor (r) Germán RodríguezRestricción votoVoto Fuerza PúblicaMinistro DefensaPedro SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema pidió formalmente investigar a Gustavo Petro por presuntas irregularidades en financiación de su campaña en 2022

La decisión del alto tribunal se produjo tras revisar documentos sobre los gastos de campaña del Pacto Histórico y ordenar el envío de copias a otras entidades como la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral

Corte Suprema pidió formalmente investigar

Álvaro Uribe apuntó a Gustavo Petro, tras los desmanes del 7 de octubre en Colombia: “La ciudadanía se sentirá forzada a defenderse”

El expresidente de la República, en su perfil de X, lanzó duros señalamientos contra el actual mandatario, al que acusó de promover las movilizaciones pro Palestina que, en el caso de Medellín, terminaron en graves hechos de vandalismo contra establecimientos comerciales

Álvaro Uribe apuntó a Gustavo

Registrador se reunirá con líderes del Pacto Histórico para definir el futuro de la consulta del 26 de octubre

La reunión se enfocará en analizar si existen condiciones para realizar la consulta planteada para el 26 de octubre, tras la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá

Registrador se reunirá con líderes

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

Así fue el emotivo adiós

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo adiós

Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín: “El éxito era rotundo”

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”