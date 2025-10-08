Colombia

Nuevo enfrentamiento entre el expresidente Juan Manuel Santos y De la Espriella: “Me gustaba más el Abelardo de antes”

El exmandatario colombiano citó un video donde aparece el abogado hablando de las Farc y “parecía estar de acuerdo con desarmar a trece mil combatientes”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Sigue la polémica entre el
Sigue la polémica entre el expresidente Juan Manuel Santos y el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

Un duro intercambio de recriminaciones entre el expresidente Juan Manuel Santos y el abogado y precandidato Abelardo de la Espriella abrió una nueva jornada de polarización en la arena política nacional.

Las declaraciones públicas de ambos confluyeron en torno a la necesidad de evitar los extremos y en la fuerte respuesta personal y política que De la Espriella dirigió contra Santos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Santos por medio de un video en X lanzó una advertencia de corte institucional sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría la llegada al poder de posiciones extremas.

“Necesitamos evitar que los extremos se apoderen del poder. Porque si se llega a un extremo de la derecha o un extremo de la izquierda al poder, entre un año este país va a ser ingobernable.”

En su intervención subrayó la importancia del consenso para garantizar gobernabilidad y enfrentar retos en seguridad, economía, energía y salud.

Juan Manuel Santos afirmó que Colombia debe evitar que los extremos se apoderen del poder, desatando la furia de Abelardo de la Espriella - crédito @JuanManSantos

“La gobernabilidad se construye armando consenso. No asumiendo posiciones radicales”, afirmó, y dejó claro su rechazo a la polarización, al señalar que “Yo digo ni Petro ni Uribe. Necesitamos es moderación, un centro que defienda la institucionalidad del país”.

Tras lo anterior, la respuesta de Abelardo de la Espriella fue inmediata y cargada de dureza personal. En un mensaje que combinó ataques políticos y acusaciones directas, De la Espriella llamó a Santos “Tartufo” y lo acusó de traición y presuntos nexos en el escándalo de corrupción de Odebrech.

“El Tartufo Santos, traidor de la Patria, el que pretendió lavarle los crímenes a los bandidos de las Farc, el que se robó el resultado del NO, el que se eligió con la corrupción de Odebrecht”.

El precandidato presidencial lanzó una advertencia personal: “Prepárate, Santos. El Pueblo ha despertado y junto conmigo está dispuesto a defender la Patria; ya está llegando tu hora, Tartufo”.

De la Espriella fue más allá y prometió medidas judiciales y de transparencia en caso de llegar a la Presidencia, anunciando su intención de pedir que se levante el sello del proceso judicial de Odebrecht en Estados Unidos para “que Colombia y el mundo sepa tu negociación con el gobierno americano”.

También rechazó cualquier moderación: “Y no, Tartufo, no me voy a moderar y no lo haré porque el ciudadano lo que quiere es a alguien que te haga pagar por el daño que le has hecho al País.”

Abelardo de la Espriella acusó
Abelardo de la Espriella acusó a Juan Manuel Santos de "lavarle los crímenes a las Farc" - crédito @ABDELAESPRIELLA

El cruce derivó en un contrapunto final por parte de Santos, que recordó una versión anterior del abogado: “Candidato, me gustaba más el Abelardo de antes. Aquel que hace unos años parecía estar de acuerdo con desarmar a 13 mil combatientes de las Farc.”

“Yo sería participe que Timochenko (quien fue comandante de las Farc) no pagara un día de cárcel, si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo, prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a los pusilánimes que hoy posan como padres de la patria”, dice De La Espriella en el video citado por el expresidente Santos.

Juan Manuel Santos afirmó que
Juan Manuel Santos afirmó que le gustaba más el "Abelardo de hace años" - crédito @JuanManSantos

De La Espriella siguió tirándole a Santos: “Ya engañaste al país una vez con el cuento de la falsa Paz”

Abelardo de la Espriella siguió lanzando fuertes reproches contra el expresidente Juan Manuel Santos en un trino que reabrió la discusión sobre el acuerdo de paz y la corrupción.

El abogado y aspirante presidencial acusó a Santos de haber “robado” el plebiscito del NO y de negociar impunidad con las Farc, además de responsabilizarlo por el aumento de cultivos ilícitos y la llegada de Gustavo Petro al poder.

En su mensaje, De la Espriella sostuvo que la confianza en la paz fue traicionada.

“Hoy, todos los hechos demuestran que la paz solo se puede conseguir con la fuerza de las armas del Estado, imponiéndola con la Constitución y la ley, que es lo que yo voy a hacer”, escribió, anunciando mano dura para restaurar el orden.

El precandidato también anunció investigaciones por casos de corrupción vinculados al expresidente: “Y lo de Odebrecht: eso va, Juan Manuel, porque con la impunidad voy a acabar y no solo con la de los bandidos de fusil, también con la de los de cuello blanco, como tú.”

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaJuan Manuel SantosPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaExpresidente SantosColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal culpó a Gustavo Petro de los desmanes en la marcha en apoyo a Palestina: “El único responsable es usted”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, supuestamente ordenó la violencia en las marchas, y catalogó lo sucedido como “fascismo”

María Fernanda Cabal culpó a

María Fernanda Cabal respondió a publicación de Gustavo Petro en donde la comparó con las ‘Camisas negras’: “La violencia política se alimenta del odio que usted mismo promueve”

La senadora criticó al presidente por sus declaraciones en redes sociales, y lo acusó de que el clima de confrontación política se agrava “por sus discursos que incentivan la polarización y el resentimiento social”

María Fernanda Cabal respondió a

Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

La creadora de contenido colombiana había sido blanco de comentarios negativos por los cambios en sus dientes, pero se los volvió a modificar

Karina García se cambió el

Paga diario encontró a deudora oculta en lugar insólito: “usted tiene que ser más seria”

Al parecer el hombre llevaba un tiempo buscando a la mujer, por lo que se molesta al verla tratando de evadir el encuentro

Paga diario encontró a deudora

Juan Manuel Santos cuestionó la gestión del Gobierno Petro sobre el Acuerdo de Paz de 2016 y alertó por las elecciones de 2026: “Inviable”

El expresidente criticó la falta de avances en la aplicación de la hoja de ruta acordada para resolver las causas del conflicto armado y alertó sobre los riesgos que representan las posturas políticas extremas en los próximos comicios

Juan Manuel Santos cuestionó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Karina García se cambió el

Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

Lina Tejeiro está de cumpleaños y con un emotivo mensaje, la actriz celebró esta fecha: “Gracias vida por cada Lina que he sido”

Karol G es confirmada como acto principal del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′

Lili Díaz, hija de Diomedes, habló por primera vez sobre el escándalo de su expareja y Dayana Jaimes: “Yo sí soy una dama”

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar atracos: ‘Mamá, ¿usted cómo les va a decir eso?’

Deportes

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO,

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: dos novedades en la nómina

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por la Copa Libertadores Femenina

Los mejores memes de la derrota del América frente a Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire