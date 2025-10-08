Retiran comida para perros en Colombia por presencia de bacteria que puede afectar a humanos

En animales, estos patógenos pueden ocasionar letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos - crédito Freepik

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) confirmó la suspensión inmediata de la producción y distribución de los premios para perros Nature’s Own Pet Chews Bully Bites, luego de detectar salmonela en lotes comercializados por la empresa Best Buy Bones, Inc., con sede en Mount Morris, Michigan.

La medida se adoptó luego de que muestras recolectadas el 11 de septiembre de 2025 dieran positivo para la bacteria.

Entre los productos afectados figuran los lotes numerados 19379, 19380, 19381 y 19382, que se distribuyeron en Minnesota y se vendieron en tiendas minoristas de Wisconsin tras el 23 de septiembre de 2025.

Cada bolsa, de color transparente y cierre resellable, mide 28 cm de alto, 24 cm de ancho y 8,9 cm de profundidad, con la fecha de caducidad fijada en septiembre de 2027 visible en la base. El producto porta el código UPC n.º 739598900750 y en total se distribuyeron 34 bolsas de estos lotes.

La FDA emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los consumidores que adquirieron los productos retirados del mercado.

“No venda ni done los productos retirados del mercado. No alimente a mascotas ni a ningún otro animal con el producto retirado del mercado. Lave y desinfecte los tazones, vasos y recipientes de comida para mascotas. Asegúrese siempre de lavarse y desinfectarse las manos después de manipular alimentos retirados del mercado o cualquier utensilio o superficie que haya estado en contacto con ellos”, detalló la agencia en su advertencia.

Además, aconsejó devolver los productos al punto de compra o destruirlos para evitar su consumo accidental por niños, animales domésticos o fauna silvestre.

Simultáneamente, la empresa Viva Raw LLC, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, anunció el retiro voluntario de varios lotes de alimentos crudos congelados para perros y gatos debido a la detección de Salmonella y Listeria monocytogenes en pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte.

Los lotes en cuestión, identificados como 21495 y 21975, corresponden a variantes como Viva Ground Beef for Dogs, Viva Beef & Turkey for Puppies, Viva Ground Chicken for Dogs, Viva Chunked Chicken for Dogs, Viva Chicken for Cats y Viva Pure Chicken.

Estos productos, envasados al vacío en bloques de 453 g (1 libra), fueron distribuidos entre el 2 de julio y el 21 de agosto de 2025 y llegaron a consumidores y minoristas en al menos siete estados: Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.

Hasta ahora, tanto Best Buy Bones, Inc. como Viva Raw LLC no han reportado casos de enfermedad en animales o personas asociados directamente a estos retiros. La FDA, no obstante, reiteró el peligro que representa la contaminación por Salmonella y Listeria monocytogenes, subrayando riesgos tanto para las mascotas como para las personas.

En animales, estos patógenos pueden ocasionar letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos; algunas mascotas presentan solo pérdida de apetito, fiebre o dolor abdominal, y otras pueden ser portadoras asintomáticas, transmitiendo la bacteria a otros seres vivos.

En humanos, la exposición a Salmonella está asociada a náuseas, vómitos, diarrea con sangre, calambres abdominales y fiebre. Menos frecuentemente, la infección puede llevar a infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular o manifestaciones urinarias. “Los consumidores que presenten estos síntomas después de haber estado en contacto con este producto deben contactar a su médico”, puntualizó la FDA.

Finalmente, se recuerda que, pese a que estos productos no cuentan con distribución oficial fuera de Estados Unidos, pueden adquirirse en línea por medio de plataformas de importación directa, factor que expande el alcance de la alerta y multiplica la importancia de las medidas de prevención recomendadas.