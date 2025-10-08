Petro hizo duros señalamientos contra la Fiscalía “de Barbosa” por nueva imputación contra su hijo Nicolás, y el exfiscal le respondió

El presidente aseguró que no busca la impunidad de su hijo Nicolás Petro - crédito @nicolaspetrob/Instagram

El presidente Gustavo Petro hizo duros señalamientos contra la Fiscalía General de la Nación por la investigación penal que se surte en contra de su hijo Nicolás Petro. Sus declaraciones surgieron luego de que se supiera que el ente acusador planea imputar nuevos delitos en contra del exdiputado del Atlántico, procesado por irregularidades en la celebración de contratos.

De acuerdo con la revista Cambio, los delitos que serán incluidos son peculado por apropiación y falso testimonio. Estos tipos penales se sumarían a los delitos ya imputados en su contra, que son interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer mandatario aseguró en su cuenta de X que la Fiscalía, que en su momento estuvo a cargo de Francisco Barbosa, había “cuadrado investigaciones” para que se establecieran al menos 13 delitos en contra de Nicolás Petro. Esto, según detalló, representa una persecución política y judicial contra el exfuncionario.

“Su objetivo no era castigar conductas de mi hijo, sino hacer que no cambiara a la fiscal Martha Mancera, quien hoy se encuentra bajo sendas investigaciones porque encabeza un grupo de fiscales y funcionarios de CTI con actos directos del narcotráfico y de ayuda judicial al narcotráfico”, señaló el jefe de Estado.

El presidente Petro señaló a la Fiscalía de Francisco Barbosa de perpetrar una persecución política y judicial contra Nicolás Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa

El mandatario aseguró que varias personas están tras las rejas por haber participado en esa persecución judicial que denunció. También señaló al “señor Char” de estar ejerciendo presión en el proceso, al igual que la Junta del Narcotráfico. “Yo no me dejó extorsionar”, precisó.

En su publicación, aclaró que no está buscando que Nicolás Petro no sea investigado por los delitos que presuntamente cometió; quiere que las indagaciones que se hagan al respecto estén apegadas a la ley colombiana y que no haya irregularidades en el proceso.

“Dirán que quiero la impunidad de mi hijo y no, quiero que se investigue en derecho y no por la mafia (…). Ya veremos si la verdad vence o es derrotada”, precisó el presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro hizo señalamientos contra la Fiscalía por investigación contra su hijo Nicolás Petro - crédito @petrogustavo/X

Francisco Barbosa contestó, advirtiendo ataques del presidente

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa respondió a los señalamientos del primer mandatario, asegurando que ha perpetrado un ataque sistemático en su contra que se evidencia en más de 100 mensajes en los que, a su juicio, está estigmatizándolo y difamándolo.

En consecuencia, afirmó que el hecho de que Gustavo Petro siga en el poder implica un riesgo para él en materia de seguridad. Por eso, aseguró que espera que en las elecciones presidenciales de 2026 una persona distinta a él sea elegida para dirigir el país.

“En Colombia no tengo garantías de seguridad mientras usted sea presidente. Espero que el país entienda que no puede elegir en el 2026 un candidato que continúe la dictadura que usted representa”, añadió.

El exfiscal Francisco Barbosa señaló al presidente Petro de atacarlo de manera sistemática - crédito @FBarbosaDelgado/X

Otro proceso penal de Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del actual jefe de Estado, es objeto de otro proceso penal en el que se le está indagando por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ya hizo una acusación formal en su contra por estos tipos penales, que responden a un presunto incremento patrimonial injustificado por $1.053 millones.

De acuerdo con el ente acusador, Petro Burgos habría recibido dineros ilícitos que le permitieron, además de incrementar su patrimonio, adquirir bienes lujosos con recursos que en ningún momento declaró.

“Entre junio y diciembre de 2022, habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue, del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio”, precisó la Fiscalía.