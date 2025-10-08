Karina García se cambió el diseño de sonrisa y contó qué pasó con el que le criticaron

Karina García dejó el diseño de sonrisa por el que la criticaron - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Luego de la aparición de Karina García en las gigantescas pantallas de Times Square, en Nueva York, las redes sociales se llenaron de comentarios cargados de cariño por parte de sus seguidores, pero también surgió una inesperada polémica.

La exintegrante de La casa de los famosos Colombia celebró con sus fans en las plataformas digitales el importante logro profesional y en medio del festejo llamó la atención que tenía una nueva sonrisa, la cual a muchos disgustó inmediatamente.

La transformación dental de la creadora de contenido paisa no pasó desapercibida y se convirtió en el tema central de discusión en redes sociales, ya que varios usuarios destacaron que sus dientes lucían “muy blancos” y “más grandes” en comparación con su apariencia durante el reality del Canal RCN por lo que se burlaron y le pidieron que se los cambiara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron y a pesar de que la estaban elogiando por su belleza y algunos internautas buscaron defender su derecho de cambiar su apariencia a su gusto, la mayoría señalaron que el nuevo diseño de sonrisa de Karina resultaba “excesivo” y que había perdido la naturalidad que la caracterizaba.

Karina García responidó a las críticas por su sonrisa y pidió respeto - crédito @rastreandofamosos/IG

Ante la avalancha de reacciones en su contra, la joven decidió responder directamente y, con tono firme, dejó clara su postura.

“Ustedes tienen todo el derecho a decirme lo que quieran sobre mis dientes, pero ya. O sea, el hecho de que yo los amo y los adoro y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan, mis bebés hermosos”, expresó Karina García en sus historias de Instagram, evidenciando cierta incomodidad por la insistencia del público en su aspecto físico.

La influencer continuó con un mensaje de aceptación personal que rápidamente se viralizó: “Déjenme así, así me siento bien, así me siento linda. Ya, así estoy bien y me siento feliz. A mí me gustan mis dientes, me gustan bastante”, aseguró, enfatizando que el cambio fue una decisión propia y que está satisfecha con el resultado.

Sin embargo, Karina reveló durante una salida reciente con el creador de contenido Westcol, con quien celebró haber alcanzado los cinco millones de seguidores en sus redes sociales, que había vuelto a cambiar su diseño de sonrisa y que lo ajustó.

Karina García reveló que volvió a ajustar su diseño de sonrisa - crédito @westcol / Instagram

La confesión se dio luego de que el streamer le comentó en tono de broma: “Ey, Karina, a mí me han dicho que te lleve a donde me hicieron mi diseño de sonrisa”, ya que él recientemente se realizó un cambio en sus dientes y causó furor en las redes sociales.

A lo que ella respondió con humor y seguridad, mientras revelaba que ya no tenía las carillas que habían sido motivo de polémica: “No, bebé, no. Mis dientes son hermosos, mírelos. Ya me los cambié”, a lo que, entre risas, Westcol le dijo: “Son muy lindos”.

En ese momento, García aprovechó para contar todo lo ocurrido con su diseño dental y explicar que la sonrisa actual es el resultado final de ese procedimiento estético.

“No, mira lo que pasa, es una primicia acá para la gente. Yo me cambié el diseño hace por ahí un mes y me habían quedado un poquito grandes, pero ya, ya me lo cambié”, confesó Karina.

Karina García confesó que le habían quedado grandes las carillas que le criticaron y confirmó que se las cambió - crédito @mafer_rox/tiktok

En paralelo a la controversia estética, recientemente Karina García abordó temas personales durante una entrevista con el programa Desnúdate con Eva, conducido por la española Eva Rey.

Allí, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia relató su experiencia con diversas sustancias, afirmando: “Yo probé marihuana, el tusi, el popper, yo probé cosas fuertes y nunca me quedé en absolutamente nada, porque yo dije: ‘No quiero esto para mi vida’, pero tampoco me gustó la sensación”.

De igual forma, subrayó que su testimonio no busca juzgar a quienes consumen drogas, sino que responde a una reflexión personal sobre los vacíos que, en su opinión, pueden llevar a algunas personas a permanecer en ese entorno.

Durante la conversación, García indicó que motivación principal para alejarse de las drogas fue su familia y explicó que mantiene un diálogo abierto con su hija Isabella sobre los riesgos del consumo de sustancias.