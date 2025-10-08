Frisby España anunció que ya no producirá malteada de Chocoramo pero le apuntó a Juan Valdez

Frisby se desvincula de Ramo - crédito @frisby_es/Instagram/Productos Ramo

La decisión de Frisby España de suspender la adquisición del producto Chocoramo y la ausencia de colaboración con Juan Valdez marcan un giro en la estrategia de la cadena de restauración rápida.

Frisby España ahora busca asociarse con nuevos proveedores nacionales que compartan su visión de calidad y crecimiento en el mercado europeo.

Esta determinación, comunicada en un boletín oficial del 7 de octubre de 2025, informa los recientes intercambios con Productos Ramo S.A.S y la controversia generada en torno a la marca, redefine el panorama de alianzas comerciales para la compañía en España.

La empresa ha explicado que, aunque mantiene su postura jurídica sobre el uso legítimo y descriptivo de productos adquiridos legalmente en Europa, ha optado por interrumpir el aprovisionamiento del producto.

“Hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo y buscar alternativos entre productores que valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo -una cadena de restauración rápida probablemente la más esperada en España”.

Expansión a otros mercados

Según la compañía, esta apertura constituye una invitación a proveedores de ponqué, bizcochos o productos equivalentes de alta calidad, tanto de América Latina como de otras regiones, que destaquen por su excelencia y autenticidad.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen proyectar su trabajo ante el público europeo y compartan los valores de calidad, compromiso y colaboración.

No se concretó negociación con marca colombiana de Café

La compañía, en cabeza de Charles Dupont, también se refirió a la relación que pretendían establecer con Juan Valdez, marca colombiana, para la adquisición de café. En el documento expresaron que haya decidido no establecer una colaboración debido a la polémica generada por terceros: “Frisby España sigue convencida de que las alianzas deben construirse sobre el respeto, la visión compartida y la confianza mutua.

Ante este escenario, en el documento la compañía anunció que seleccionará directamente su café en origen, trabajando con productores independientes de excelencia para desarrollar una marca propia, íntegramente gestionada y de su propiedad.

Esta nueva marca de café será distribuida inicialmente y de forma exclusiva en los establecimientos de la cadena, con la ambición de crear un producto que, por su calidad, autenticidad y sabor, pueda igualar o incluso superar a los actualmente ofrecidos por grandes compañías como Juan Valdez u otras marcas del sector.

La empresa recordó que los acuerdos de aprovisionamiento previstos inicialmente habrían representado una fuente económica significativa para las empresas involucradas, con el potencial de generar riqueza en sus países de origen y crear empleos directos e indirectos en sus estructuras productivas. Sin embargo, lamentó que esta oportunidad no haya sido aprovechada.

Frisby España reafirmó su compromiso con los clientes, asegurando que su objetivo es ofrecer productos y marcas que los valoren y representen, en lugar de aquellas que han optado por no colaborar. La compañía destacó que su labor consiste en defender la confianza de los consumidores y su derecho a disfrutar de calidad, cercanía y orgullo en cada producto servido.

La misión de la empresa, según su comunicado, es conectar talento, tradición y excelencia, apostando por oportunidades compartidas, el trabajo bien hecho y la oferta de productos de gran calidad a precios accesibles para todas las familias.

Todo lo anterior teniendo como antecedentes las disputas que se han tenido desde el anunció de la marca en territorio español, obviando las consideraciones y dueños del nombre que nació en Colombia, situación que han llevado a instancias jurídicas para determinar si es correcto o no el uso del nombre Frisby para ser implementado en España.