Así fue el emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco a mascota que tuvo que recibir la eutanasia

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

Cholo, el famoso gato de
Cholo, el famoso gato de Margarita Rosa de Francisco, deja una huella imborrable en el corazón de sus fans - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La noticia del fallecimiento de Cholo, el gato que durante años acompañó a Margarita Rosa de Francisco, ha generado una ola de mensajes de solidaridad y afecto hacia la actriz y escritora.

La decisión de recurrir a la eutanasia para aliviar el sufrimiento de su mascota marcó un momento de profundo dolor para la artista, quien compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram y X.

En su publicación de Instagram, Margarita Rosa de Francisco expresó: “Eutanasia. Cholo, con mi corazón en llamas por ti, mi amor. Gracias por tanta belleza”, confirmando así la difícil determinación que debió tomar, mientras que en X puso: “Cholo, ahora que tu alma está dentro de la mía, ¿ves mi corazón en llamas por ti? Gracias, mi amor, por tanta belleza“.

La relación entre Margarita Rosa de Francisco y Cholo trascendió el ámbito privado y se convirtió en parte de la vida pública de la actriz, pues el vínculo entre ambos se hizo especialmente visible en junio de 2021, cuando un episodio transmitido en vivo por Instagram captó la atención de miles de seguidores.

Las redes se unen al
Las redes se unen al duelo de Margarita Rosa de Francisco tras la despedida de su querido Cholo - crédito @Margaritarosadf/X

Durante esa transmisión, el gato interrumpió la conversación con insistentes maullidos, lo que llevó a la actriz a detenerse y atenderlo con ternura.

En el video, se la escuchó decir: “Qué, mi amor, ven”, mientras les explicaba a sus seguidores con humor que Cholo quería salir, pero que no podía permitirlo por la hora.

Posteriormente, Margarita Rosa de Francisco escribió en la publicación: “Cholo se tiró la entrevista”, una frase que acompañó el clip y que rápidamente se viralizó, acumulando más de 400.000 “me gusta” y miles de comentarios.

Desde aquel momento, Cholo se transformó en una figura entrañable para los seguidores de la actriz, quienes siguieron con atención sus apariciones en fotos y videos.

La naturalidad y dulzura con la que Margarita Rosa de Francisco interactuaba con su mascota generaron empatía y admiración, consolidando al felino como un personaje querido en las redes sociales, pues después del anuncio de la muerte de Cholo, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño hacia la actriz.

El adiós a Cholo, el
El adiós a Cholo, el gato de Margarita Rosa de Francisco conmueve a sus seguidores - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Entre los comentarios destacados, un seguidor escribió: “Lo siento mucho, Margarita. Son seres hermosos que hacen parte de nuestro corazón”, mientras que otro manifestó: “Dolor muy profundo, Margarita. Te abrazo con todo mi amor”. Numerosos admiradores resaltaron el lazo especial que unía a la artista con su gato y le agradecieron por compartir su amor por los animales de manera honesta y abierta.

Una fanática resumió el sentir de muchos al comentar: “Ese lazo indescriptible de amor inmenso no se rompe nunca. Le diste la vida más feliz” y otros usuarios recordaron los momentos alegres protagonizados por Cholo en las redes, subrayando el impacto positivo que tuvo en la comunidad de seguidores de Margarita Rosa de Francisco.

“Lo siento Margarita. Hace algunos años intercambiamos mensajes en tu extinta cuenta de Instagram acerca de nuestros ‘negritos’. De verdad lo siento”, mientras que otras personas se refirieron al tema de la eutanasia y lo difícil de tomar la decisión de aplicarla.

La eutanasia animal también es un acto de amor. Saber decir adiós con compasión es entender que la vida no se mide solo en tiempo, sino en el amor compartido. Lo que escribió Margarita Rosa de Francisco es pura ternura y humanidad”, le escribieron.

Cholo, el gato viral de
Cholo, el gato viral de Margarita Rosa de Francisco, deja una huella imborrable en redes - crédito Instagram

La actriz, reconocida por su sensibilidad y autenticidad, suele utilizar sus plataformas digitales para reflexionar sobre la vida, la naturaleza y el amor en todas sus manifestaciones. En esta ocasión, sus palabras y el homenaje a Cholo evidenciaron la importancia que el felino tuvo en su vida, así como la huella de ternura y compañía que dejó a su paso.

