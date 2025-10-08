Colombia

Edificios abandonados en Bogotá podrán convertirse en arriendos de interés social tras nueva convocatoria oficial

El programa busca dinamizar el mercado inmobiliario y revitalizar zonas centrales mediante la participación de propietarios privados

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
El objetivo central de la
El objetivo central de la convocatoria es aprovechar edificaciones subutilizadas o abandonadas, especialmente en los polígonos de revitalización y el centro de Bogotá, para ampliar la oferta de vivienda de interés social (VIS) - crédito Unsplash

Edificaciones que permanecen sin uso en Bogotá podrían transformarse en viviendas de interés social en arriendo, gracias a una nueva convocatoria impulsada por la Secretaría de Hábitat de la ciudad.

La iniciativa, enmarcada en el programa Ahorro Para Mi Casa, busca atraer a propietarios y gestores inmobiliarios del sector privado para que habiliten estos inmuebles y los destinen a familias que cumplan con los requisitos del programa.

El objetivo central de la convocatoria es aprovechar edificaciones subutilizadas o abandonadas, especialmente en los polígonos de revitalización y el centro de Bogotá, para ampliar la oferta de vivienda de interés social (VIS) en arriendo.

Vanessa Velasco, secretaria distrital de Hábitat, explicó que esta estrategia introduce el reúso de edificaciones como una nueva modalidad dentro de Ahorro Para Mi Casa, con la intención de incentivar la ocupación de estos espacios y responder a la demanda habitacional de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El funcionamiento del programa establece que los propietarios interesados deben inscribir previamente sus inmuebles en una base de edificaciones que actualmente se encuentra en proceso de constitución.

Una vez inscritos, los arrendadores podrán postular a sus inquilinos para acceder al subsidio de arriendo, el cual se otorgará por un periodo de doce meses, siguiendo las condiciones habituales del programa.

Así, la convocatoria facilita el acceso a vivienda para hogares que cumplen con los requisitos y ofrece una alternativa para la recuperación de espacios urbanos en desuso.

Una vez inscritos, los arrendadores
Una vez inscritos, los arrendadores podrán postular a sus inquilinos para acceder al subsidio de arriendo, el cual se otorgará por un periodo de doce meses, siguiendo las condiciones habituales del programa - crédito Reuters

La Secretaría de Hábitat ha hecho un llamado especial a gestores inmobiliarios y propietarios de edificaciones ubicadas en las zonas priorizadas, como los polígonos de revitalización y el centro de la ciudad, para que participen en esta convocatoria.

La estrategia apunta a dinamizar el mercado de arriendo social y a contribuir a la revitalización urbana mediante el aprovechamiento de inmuebles que actualmente no cumplen ninguna función habitacional.

El contexto de la iniciativa responde a la existencia de numerosos edificios subutilizados en Bogotá, una situación que representa tanto un reto como una oportunidad para el desarrollo urbano.

Al canalizar estos espacios hacia la vivienda de interés social, el programa Ahorro Para Mi Casa busca mejorar el acceso a vivienda para sectores vulnerables y promover la recuperación y el uso eficiente del tejido urbano.

Con esta convocatoria, la administración distrital invita a los actores del sector inmobiliario a sumarse a una estrategia que puede transformar tanto la vida de las familias beneficiarias como el entorno urbano de Bogotá.

Al canalizar estos espacios hacia
Al canalizar estos espacios hacia la vivienda de interés social, el programa Ahorro Para Mi Casa busca mejorar el acceso a vivienda para sectores vulnerables y promover la recuperación y el uso eficiente del tejido urbano - crédito Colprensa

Bogotá ya no es la ciudad con los arriendos más caros en el país

Según un informe del Banco de la República, en 2024 el 40,5 % de los hogares en Colombia reside en viviendas alquiladas.

En las zonas urbanas, esta proporción se acerca al 50 %, lo que representa un incremento considerable respecto a 2008.

Según un informe del Banco
Según un informe del Banco de la República, en 2024 el 40,5 % de los hogares en Colombia reside en viviendas alquiladas - crédito iStock

Al mismo tiempo, el porcentaje de familias que son propietarias de su vivienda ha disminuido más de 10 puntos porcentuales en los últimos 16 años.

Por primera vez en 16 años, Medellín supera a Bogotá como la ciudad con los precios de alquiler más altos en Colombia. El informe del Banco de la República ubica a la capital antioqueña en el primer lugar del ranking, lo que evidencia tanto la integración del mercado urbano como el impulso económico de la región.

El precio del arriendo mantienen una relación estrecha con el IPC, debido a la indexación legal. Este año, la variación acumulada del arriendo efectivo alcanzó el 6,52 %, ligeramente por encima de la inflación total. El alquiler permanece como uno de los componentes más estables del índice, y sus variaciones influyen en las expectativas económicas y salariales de todo el país.

Temas Relacionados

Vivienda de interés socialAhorro Para Mi CasaEdificaciones subutilizadasSecretaría de Hábitat de BogotáArriendo socialRevitalización urbanaBogotá

Más Noticias

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Nuevo estadio en Bogotá con estándares internacionales estará listo antes de los esperado

Ya hay una fecha establecida para la apertura del nuevo estadio en Bogotá, que tendrá cupo para cincuenta mil asistentes: su construcción no dificultará los eventos programados en El Campín

Nuevo estadio en Bogotá con

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón y criticó su programa de chismes: “Compra mejores equipos y saca mi nombre de tu boca”

El finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ no aguantó las declaraciones de Calderón y le aconsejó mejorar la producción y el contenido de su programa

Emiro Navarro se defendió de

Desarticulan red de lavado del Clan del Golfo en operación conjunta de Fiscalía, Policía, Guardia Civil española y Europol

Fueron ocupados con medidas cautelares de extinción de dominio bienes avaluados en más de 53.000 millones de pesos, y otros afectados por 2.200 millones de pesos con fines de comiso que pertenecerían a la red criminal

Desarticulan red de lavado del

Cancillería de Colombia se solidariza con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por ataque a su caravana: “Rechazamos todo acto de violencia”

El Gobierno de Gustavo Petro se suma a Costa Rica, Panamá y Perú como las otras naciones que repudiaron el atentado, además del secretario general de la OEA, Albert Ramdin

Cancillería de Colombia se solidariza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Castor habló sobre la

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro se defendió de

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón y criticó su programa de chismes: “Compra mejores equipos y saca mi nombre de tu boca”

La Jesuu respondió a los comentarios racistas y amenazas de Yina Calderón y su hermana: anunció acciones legales

Por primera vez Christopher Carpentier probó productos icónicos de Colombia y sorprende con sus reacciones: pidió disculpas

Pichingo aclara el malentendido: no está hospitalizado y todo fue un chiste en verso

Dayana Jaimes estalló contra Lily Díaz, hija de Diomedes, por filtrar sus conversaciones: “No me arrepiento de nada”

Deportes

James Rodríguez vive en comunión

James Rodríguez vive en comunión con la hinchada del León: así fue el emotivo momento que compartió con una serenata en México

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades

La selección Colombia completó su grupo de convocados en Estados Unidos: Richard Ríos fue el último en unirse

Así formará la selección Colombia contra Sudáfrica en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20: hay dos novedades

Preocupación por la salud de James Rodríguez: recibió duro golpe en el entrenamiento de la selección Colombia