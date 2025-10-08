Colombia

Dayana Jaimes le respondió a Lily Díaz y estalló contra la joven por divulgación de sus conversaciones: “No me arrepiento de nada”

La hija del “Cacique de La Junta” difundió el teléfono de la viuda de Martín Elías, lo que provocó que al celular de la comunicadora llegaran amenazas en contra de su familia

La comunicadora no se aguantó y dio su versión de los hechos - crédito @dayanajaimes55/IG

La controversia entre la viuda de Martín Elías y la hija del “Cacique de La Junta” se intensificó en los últimos días, luego de que la joven Díaz publicara una serie de videos en sus redes sociales donde abordó la supuesta infidelidad que habría causado el fin de su matrimonio con Evelio Escorcia.

Luego de estas acusaciones públicas, la afectada, expareja del recordado cantante vallenato, denunció que su número personal fue divulgado y que, como consecuencia, empezó a recibir amenazas y mensajes intimidatorios dirigidos tanto a ella como a su hija.

La comunicadora anunció a través de sus historias de Instagram que decidió acudir a la Fiscalía para solicitar protección, al considerar que la situación vulnera la seguridad de ella como la de su familia.

Kelly Díaz habló de la supuesta infidelidad del esposo de Lily Díaz con Dayana Jaimes - crédito @kellyelviradiaz/Instagram

Durante sus publicaciones en plataformas digitales, la viuda de Martín Elías relató que su vida y la de su hija se vieron alteradas después de que sus datos personales se difundieran.

“Voy a la Fiscalía porque después de esos videos se hizo público mi número personal. Me amenazan, me llaman, me mandan mensajes”, expresó en una de sus historias.

Jaimes destacó la magnitud de la crisis personal al agregar que: “Me han amenazado de diez mil maneras y me tengo que cuidar, porque tengo una hija y soy lo único que ella tiene en el mundo”.

La escalada mediática responde directamente a la exposición realizada por la hija del Cacique de La Junta sobre los conflictos con su exesposo, enfatizando versiones no confirmadas sobre la relación personal de la comunicadora.

Dayana Jaimes se pronunció en contra de Lily Díaz en sus redes sociales por problemas con la hija del Cacique - crédito @dayanajaimes55/IG

Frente a estos señalamientos, la afectada optó por hacer pública su postura y aclarar que no se referirá a la totalidad de los detalles ventilados en la controversia. En sus redes sociales, expresó: “Es totalmente cierto lo del escrito que les dejé anoche. No seré yo la persona que saque todas las cosas a la luz pública, pero sé que saldrán, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto”.

La respuesta de la periodista no se limitó a la denuncia ante la opinión pública. En mensajes difundidos en su cuenta oficial, la viuda del intérprete pidió calma a sus seguidores y evitó responder directamente a los ataques recibidos por parte de la hija del cantante.

“Cálmense, yo no les puedo responder. Les dije que les iba a mostrar los números de las personas que me escriben. Esta vez se están metiendo conmigo; está en juego la seguridad de mi hija”, advirtió en una de sus historias.

Por otro lado, además de sus declaraciones, Dayana compartió una imagen en las historias que refleja un tono reflexivo y determinante en su estrategia para afrontar el conflicto.

La publicación de una fotografía de Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia ha generado rumores de infidelidad y causado revuelo en las redes sociales - crédito @lilydiazg - @dayanajaimes55/Instagram - @televallenato/X

Desde aquel episodio, decidí no hablar más sobre el tema. Sinceramente, me cansé del hostigamiento de esta mujer que se hace llamar ‘señora’, que por lo que lleva varios meses en una relación extramatrimonial con una persona en Valledupar. Por respeto, no mencionaré su nombre, pero en su momento le haré llegar las pruebas a ella misma y espero que después de este sondeo, nunca se atreva a mencionar mi nombre”.

En esa misma publicación, la afectada mencionó que ya había advertido sobre el contenido del audio divulgado recientemente y que no hará públicas más pruebas sobre la situación, sino que, si corresponde, se presentarán ante las autoridades y los abogados involucrados.

“Hoy mi nombre suena en muchos espacios, y yo de culpable muy bien sé cómo no soy. Al final, cada quien es el dueño de su vida y encuentra su destino, cada quien es responsable de sus acciones”, puntualizó, reiterando su enfoque en proteger a su familia y descansar el asunto en manos legales.

Dayana Jaimes aseguró que el video que la involucra fue manipulado con inteligencia artificial - crédito @dayanajaimes55 - @eyevallenat0_/Instagram

La disputa entre la viuda de Martín Elías y la hija del Cacique de La Junta ha puesto en evidencia tanto las complicaciones de la vida privada de los artistas como las implicaciones de la exposición pública en tiempo real, sobre todo cuando afecta a menores o familiares directos de celebridades.

En uno de sus mensajes finales, la comunicadora enfatizó la importancia de concluir el tema y confiar el desarrollo de los acontecimientos a la justicia colombiana. “Mañana intentarán dañarme más. Ahí lo dejo, porque Dios todo lo ve y la realidad nació el mismo día que ustedes”, aseguró en sus redes sociales, comentario que sigue circulando en distintas plataformas digitales.

