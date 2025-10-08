Colombia

Cinco claves para usar de forma segura Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia

El nuevo sistema Bre-B del Banco de la República permite hacer transferencias entre entidades financieras en tiempo real. Estas son las recomendaciones para utilizarlo correctamente y evitar errores al enviar dinero

Por Mauricio Villamil

Guardar
Transferencias por Bre-B - Bre-B
Transferencias por Bre-B - Bre-B - Banco de la República | Crédito Banco de la República

El inicio de octubre trajo consigo la implementación oficial de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República que permite realizar transferencias interbancarias de manera instantánea, sin importar el día ni la hora.

Esta novedad llega justo cuando muchas familias incrementan su actividad financiera por la semana de receso escolar, periodo que suele concentrar un mayor uso de canales bancarios y aplicaciones de pago digital.

| crédito Banco de la
| crédito Banco de la República

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bre-B promete transformar la forma en que se mueven los recursos entre bancos y otras entidades financieras del país, al ofrecer disponibilidad inmediata del dinero. Con esta herramienta, los usuarios podrán enviar y recibir fondos en cuestión de segundos, eliminando los tiempos de espera asociados a las transferencias tradicionales.

La iniciativa busca fortalecer la digitalización del sistema financiero y mejorar la inclusión bancaria en regiones donde aún se presentan limitaciones de acceso a servicios. La plataforma funciona a través de una “llave” única e identificable que cada usuario puede personalizar. Esta llave puede ser su número de cédula, teléfono móvil, correo electrónico o un código alfanumérico, lo que facilita el proceso de autenticación y simplifica las operaciones diarias.

A través de esta opción, los usuarios podrán hacer transferencias sin necesidad de recordar el número de cuenta del destinatario, lo que reduce el riesgo de errores y ofrece una experiencia más rápida y segura. Además, el sistema opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin interrupciones ni dependencia de horarios bancarios.

Diversas entidades financieras ya se encuentran implementando el servicio en sus plataformas digitales. Entre ellas, una institución con presencia nacional ha comenzado a incorporar Bre-B en su aplicación móvil y su portal transaccional, lo que permitirá a sus clientes aprovechar la inmediatez del nuevo mecanismo.

La entidad destacó que esta integración se complementa con su red de oficinas en diferentes departamentos y con alianzas con empresas de pagos y servicios, garantizando así una cobertura integral en zonas urbanas y rurales.

Con la llegada de Bre-B, las autoridades financieras esperan una disminución en el uso de efectivo y un incremento en la confianza hacia los pagos electrónicos. Sin embargo, también insisten en la importancia de aplicar buenas prácticas para evitar fraudes o errores al realizar operaciones.

Las transferencias por medio de
Las transferencias por medio de Bre-B demorarán 20 segundos - crédito Banco de la República

Entre las recomendaciones principales para sacar el máximo provecho de Bre-B se encuentra la selección cuidadosa de la “llave” que mejor se adapte a cada usuario. Elegir entre el número de cédula, el celular, el correo o un código alfanumérico dependerá del nivel de comodidad y privacidad que se desee mantener.

Asimismo, se aconseja verificar con atención los datos del destinatario antes de confirmar cualquier envío, ya que el carácter inmediato del sistema no permite revertir las transferencias una vez ejecutadas. Las operaciones deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales de las entidades financieras, como la aplicación móvil o el portal web, para evitar vulneraciones de seguridad.

Otra sugerencia es mantener la información de contacto actualizada dentro de las plataformas bancarias. Esto permite recibir notificaciones en tiempo real sobre cada movimiento y detectar rápidamente cualquier operación sospechosa. También se recomienda activar las alertas de seguridad disponibles en las aplicaciones, que ofrecen control adicional sobre los montos, horarios y destinatarios de las transacciones.

El Banco de la República ha señalado que Bre-B representa un paso significativo en la modernización de la infraestructura de pagos del país y que su adopción será gradual. En una primera etapa, solo algunas entidades estarán habilitadas para ofrecerlo, pero se espera que la red se amplíe en los próximos meses hasta incluir la mayoría de bancos y cooperativas financieras.

Banco de la República
Banco de la República - crédito Colprensa

Con esta nueva herramienta, Colombia se une a la tendencia global de los sistemas de pago instantáneo, ya implementados en economías como Brasil, México y Reino Unido. El objetivo, según el banco central, es ofrecer un servicio que combine rapidez, accesibilidad y confianza, al tiempo que fomente la formalización de las transacciones.

La llegada de Bre-B no solo marca un avance tecnológico, sino que también plantea el desafío de fortalecer la educación financiera. Los usuarios deberán familiarizarse con sus funciones y adoptar hábitos de seguridad digital para aprovechar plenamente sus beneficios en el día a día

Temas Relacionados

Bre-BBanco de la RepúblicaTransferencias bancariasColombia-noticias

Más Noticias

Dilian Francisca Toro al Gobierno Petro: “No es posible que los campesinos sigan sin tierra”

La gobernadora del Valle del Cauca exigió a la Agencia Nacional de Tierras y a la SAE cumplir los compromisos de adjudicación a campesinos y víctimas

Dilian Francisca Toro al Gobierno

Abelardo de la Espriella a Santos: “Ya engañaste al país una vez con la falsa paz”

El abogado y precandidato presidencial respondió a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre la polarización y la paz total, cuestionando su papel en el acuerdo con las Farc

Abelardo de la Espriella a

Gustavo Bolívar: “No creo que Daniel Quintero sea el candidato del presidente”

El exsenador defendió la validez de las consultas internas del Pacto Histórico y afirmó que el presidente Gustavo Petro no tiene aspirante definido para 2026

Gustavo Bolívar: “No creo que

Alarman denuncias de reclutamiento infantil en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar

Autoridades nacionales y regionales alertaron sobre el uso de menores por grupos armados en el Magdalena Medio. La Cipruna sesionó en Barrancabermeja para definir acciones de prevención

Alarman denuncias de reclutamiento infantil

Procuraduría inspecciona la ANT por contrato de $29.000 millones y posibles irregularidades

El órgano de control revisa un contrato firmado por la Agencia Nacional de Tierras con la empresa Puerta de Oro para la organización de eventos

Procuraduría inspecciona la ANT por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch junto con

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Madre de B King negó reconciliación de su hijo con Marcela Reyes: “Es mentira”

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify Colombia

Colombiano recorrió el barrio más peligroso de Pakistán y así le fue: “No te conviene estar aquí”

Deportes

Millonarios se llevó el clásico

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo