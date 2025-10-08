Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

La famosa sigue siendo una de las presentadoras más queridas del 'reality' - crédito Andrea Serna / Instagram

El regreso de antiguos ganadores al popular reality colombiano Desafío The Box es ahora una posibilidad gracias a una votación especial impulsada por Caracol Televisión.

Desde el 6 de octubre de 2025, la audiencia puede elegir a dos campeones históricos de ediciones previas, un hombre y una mujer, para volver a la competencia en la Ciudad de las Cajas en el actual ciclo titulado Desafío del Siglo XXI.

La dinámica fue anunciada oficialmente por Caracol Televisión y generó de inmediato reacciones tanto entre fieles seguidores del programa como entre los propios exconcursantes.

Para la categoría femenina, las candidatas elegibles para regresar son: Paola Solano (ganadora en 2021), Valkyria (Andrea Olaya, ganadora en 2022), Aleja (ganadora en 2023) y Guajira (quien compartió el triunfo en la edición “XX / Ciclo Dorado” de 2024 junto con Kevyn).

En la categoría masculina, los aspirantes son Galo (Gonzalo Pinzón, campeón de 2021), Ceta (ganador en 2022), Sensei (vencedor de 2023) y Kevyn, ganador más reciente del 2024.

El público colombiano tiene la oportunidad de elegir a un hombre y una mujer, ambos campeones previos, para que participen nuevamente en la Ciudad de las Cajas en 2025 - crédito @desafiocaracol/ Instagram

Según lo comunicado por la producción, los dos exparticipantes que obtengan la mayor cantidad de votos, uno por cada categoría, retornarán a la Ciudad de las Cajas para participar en el Desafío Siglo XXI.

El proceso para votar es sencillo y está disponible de manera gratuita. Los interesados deben acceder al sitio oficial www.caracoltv.com/desafioganadores, donde no es necesario registrarse. Hay que seleccionar el nombre de una mujer y el de un hombre en las respectivas listas, luego confirmar la elección en una ventana emergente. El sistema permite emitir un voto por día para cada categoría desde cada navegador o dispositivo, y la votación es válida únicamente para personas en Colombia mayores de 18 años.

El plazo para votar estará activo hasta el 15 de octubre de 2025, a las 11:59 p.m.; después de esa hora, las votaciones quedarán cerradas y los votos tardíos no serán tenidos en cuenta.

En la noche del 15 de octubre se cerrarán las votaciones para regresar a dos campeones a la competencia - crédito Imagen @desafiocaracol

La noticia del posible retorno de los campeones históricos encendió la interacción en redes sociales entre fanáticos y participantes. Sensei se dirigió a su público declarando: “Bueno, mi gente. Se dejó venir esto de nuevo y, si quieren ver un buen show en pista, ya saben: voten por mí”. Laura Madrid, pareja de Galo desde que ambos salieron del concurso, lo motivó a regresar con el mensaje: “¡Vamos! Este es el momento para volver a demostrar que sí eres un campeón ¿Quién nos regala votos?”.

Esta votación ha reavivado la emoción entre los aficionados, quienes ven la oportunidad de influir directamente en el desarrollo del programa, eligiendo a sus favoritos para el regreso a la competencia.

Kevyn promete subir Monserrate arrodillado si regresa a El Desafío

Kevyn Rúa, último ganador de El Desafío, se ha convertido en el centro de atención tras prometer que, si obtiene una nueva oportunidad de regresar al reality, subirá el cerro de Monserrate en Bogotá arrodillado.

La declaración sigue a la reciente apertura de votaciones habilitadas por Caracol Televisión para que el público elija entre ocho exganadores quiénes tendrán el derecho de regresar a la competencia en la etapa actual del programa.

Kevyn subirá de rodillas el Monserrate de Bogotá si vuelve a entrar a la competencia - @kevynrua75 / Instagram

La audiencia de El Desafío del Siglo XXI se encuentra a la expectativa de los próximos movimientos en el formato, especialmente después de que el equipo Alpha fuera eliminado, dejando solo en juego a los equipos Gamma y Omega y anunciando la reincorporación de algunos de los “superhumanos” más destacados del histórico reality.

En una reciente intervención en vivo, Kevyn fue enfático al afirmar: “Si me dan esa oportunidad, me subo Monserrate arrodillado”. La promesa rápidamente generó todo tipo de reacciones en redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes tendrán la última palabra en la votación que se mantendrá abierta hasta el miércoles 15 de octubre.

Durante el mismo espacio, el exparticipante también reflexionó sobre los cambios que vivió tras ganar el premio mayor del concurso, que ascendió a $1.200 millones.

El campeón del ‘Desafío XX’ habló de como ha disfrutado el millonario premio - crédito @kevynrua75/Instagram

“He aprendido a ser astuto e inteligente y hay que saber administrar, no irse como un pajarito loco. Tengo muy aterrizado mis pensamientos y me han enseñado a tener responsabilidad en la economía. (...) Trabajé mucho por ese momento de gloria y me da nostalgia con lo que viví”, relató Kevyn al recordar su experiencia y el impacto del reality en su vida personal y financiera.