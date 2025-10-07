Colombia

Salario mínimo de 2026: el Dane reveló el IPC de septiembre de 2025, dato clave para el futuro aumento

Gobierno, empresarios y sindicatos laborales están a semanas de sentarse a discutir de manera formal la subida del sueldo básico

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo ejerce presión a la inflación, confirmó el Banco de la República - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 7 de octubre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación correspondiente a septiembre de este año, un dato clave para la negociación del aumento del salario mínimo de 2026, ya que el de noviembre será el que se tenga en cuenta para la próxima subida del sueldo básico.

Esta deberá ser concertada entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos laborales; de no lograrse un acuerdo, será el presidente Gustavo Petro quien lo expida por decreto.

De acuerdo con la directora de la entidad, Piedad Urdinola, la cifra anual se ubicó en 5,18% y cedió frente al mismo mes de 2024 (5,81%), lo que significó una reducción de 0,63%. La misma precisó que esta cerró en 4,55% en lo que va del año, lo que significó una reducción de 0,3% frente al 4,58% del mismo lapso del año pasado.

Entretanto, el dato mensual para el noveno mes de 2025 fue de 0,32%, lo que significó una caída de 0,08% frente a igual periodo de 2024 (0,24%).

La inflación anual en septiembre
La inflación anual en septiembre de 2025 se ubicó en 5,18%, según el Dane - crédito Dane

Noticia en desarrollo...

