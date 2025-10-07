Colombia

¿Reducción de los horarios de atención en Bancolombia? La entidad responde ante las dudas de los usuarios

Cambios recientes en la atención presencial de Bancolombia despertaron reacciones entre usuarios y autoridades, y generó múltiples respuestas en la opinión pública

Por Camila Castillo

La entidad dio detalles sobre
La entidad dio detalles sobre la nueva decisión. FOTO DE ARCHIVO. Lgo de Bancolombia en la ciudad de Medellín, Colombia 29 Mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

El anuncio de la eliminación del horario adicional en oficinas de Bancolombia sorprendió a usuarios y generó debate en redes sociales.

La entidad, que suma más de treinta millones de clientes en el país según cifras reportadas en febrero de 2025, confirmó la decisión tras la circulación de un aviso que informa sobre el ajuste en una de sus oficinas a partir del lunes 6 de octubre.

La imagen, difundida en plataformas como Facebook y X, señala que una oficina dejaría de ofrecer servicios extendidos.

A partir de esa fecha, la atención presencial queda limitada de lunes a viernes entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m..

La modificación impacta principalmente el horario entre semana, que hasta ahora se extendía, en algunos puntos, hasta las 6:00 p. m., mientras que los sábados se mantiene el mismo esquema.

La reacción entre los usuarios no se hizo esperar. Personas que requieren atención fuera del horario laboral expresaron inconformidad.

Uno de los comentarios más difundidos fue el de Juan Carlos Florián, quien escribió en X: “𝗕𝗮𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗼́ 𝗲𝗹 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝘀, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝘀. 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗶́𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗿 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼 𝘆 𝗵𝗮𝗯𝗹𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝗿𝗱𝗲, 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗮𝗶𝗿𝗲”.

El asunto sumó posturas desde el ámbito político. La congresista María Fernanda Carrascal respondió a los usuarios y explicó: “Esto se llama reducción de la jornada laboral y está contemplada de manera gradual en la Ley 2101 de 2021. Con la Reforma Laboral no tocamos la reducción, pero sí devolvimos el límite de las 8 horas laborales diarias que el uribismo pretendía quitarnos con esa misma Ley para, ahí sí, evadir el pago de horas extras. Ah, y por si no sabías, los bancos en este gobierno están creciendo en un 59%. Por favor, quítate las rodilleras”, escribió la representante en X.

Bancolombia responde al cambio de horarios

La respuesta oficial de Bancolombia llegó a través de un comunicado donde la entidad argumentó el ajuste: “Pensando siempre en ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes y en operar de una manera más organizada escuchando sus necesidades, unificamos los horarios de atención en las sucursales físicas del país”.

Según la entidad financiera, los nuevos horarios son de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en Bogotá, y de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el resto del territorio nacional. Algunas tienen jornada continua y otras cierran al mediodía, según el tipo de oficina. Así mismo, las sucursales que abren los sábados continúan haciéndolo normalmente.

Para evitar inconvenientes, el banco recordó que “contamos con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente”.

La noticia genera expectativa, ya que en el pasado los usuarios se han quejado por problemas en los canales virtuales y cajeros, por eso “Bancolombia brinda la certeza de que este modelo se revisará continuamente para garantizar que sea la mejor opción para la experiencia de los colombianos”, reiteró la entidad.

