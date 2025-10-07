Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

La cantante despejó los rumores solo el final de su relación con Feid - crédito @karolg/Instagram

La cantante colombiana Karol G habría despejado las dudas sobre los rumores de ruptura con el artista Feid tras varios días de especulaciones en redes sociales.

Según información difundida este octubre, la ausencia de imágenes y contenido reciente de la pareja en redes sociales encendió los comentarios entre seguidores que han seguido de cerca la historia sentimental entre los dos músicos.

A pesar de las expectativas, la intérprete se refirió al vínculo durante una entrevista para el servicio Radio Streaming Sirius XM.

Durante el primer fin de semana de octubre, Karol G fue vista junto a Becky G disfrutando de una fiesta. En videos filtrados, la artista colombiana compartió bailes y risas con su colega, situación que avivó aún más la pregunta frecuente entre los seguidores sobre la relación con Feid.

Además, la falta de publicaciones conjuntas dio pie a un aumento de las versiones sobre un posible distanciamiento.

El pasado 3 de octubre, en su participación en el podcast de Sirius XM, Karol G habló sobre su canción “Verano rosa” junto a Feid, incluida en su más reciente álbum “Tropicoqueta”. En sus declaraciones, detalló el significado personal que tiene ese tema y señaló la vinculación emocional tanto con la obra como con su colaboración.

La cantante de 'Papasito' dio a entender que continúa su relación con el reguetonero - crédito @VivianaRaquelGR/ Instagram

“Verano rosa era para mí, es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. Hay personas que te hacen sentir. La persona con la que yo hago canto esta canción, me hace sentir eso”, expresó la cantante, de acuerdo con el mismo reporte.

Las palabras de Karol G, al citar en tiempo presente la influencia positiva de esa persona en su vida, reforzaron entre seguidores la percepción de que la relación sentimental entre ambos artistas continúa vigente. Si bien la cantante no mencionó de manera directa el estado actual de su relación con Feid, el tono afectuoso con el que describió su experiencia con Verano rosa fue interpretado como una señal de estabilidad emocional en la pareja.

Las respuestas de la cantante se dieron tras semanas de especulación en redes y tras la ausencia visual de ambos en eventos públicos y plataformas sociales desde hace semanas. Durante ese periodo, nuevos contenidos de Karol G la mostraron acompañada de colegas, sin rastros de contenido gráfico ni interacción pública con Feid.

Estas románticas fotos emocionaron a los internautas - crédito Karol G / Instagram

Hasta el momento, Feid no ha emitido declaraciones para responder a los rumores de la presunta ruptura. Las declaraciones más recientes de Karol G en Sirius XM se suman a este clima de especulación entre los fanáticos, quienes han buscado indicios sobre la continuidad del romance, tanto en redes sociales como en las nuevas producciones musicales de ambos artistas.

Karol G concluye una residencia exitosa en el Crazy Horse de París tras ocho shows exclusivos

La experiencia de Karol G en el Crazy Horse de París concluyó tras ocho noches de presentaciones exclusivas que reunieron a una multitud en el icónico cabaret francés.

Carolina Giraldo, nombre real de la artista, culminó su residencia en el escenario parisino y compartió una serie de reflexiones y agradecimientos sobre el impacto que tuvo ese ciclo de shows para su carrera y su conexión con el público europeo.

Karol compartió imágenes inéditas de su paso por el cabaret parisino - crédito @karolg / Instagram

A través de sus redes sociales, Karol G emitió un mensaje directo tras el cierre de su paso por el reconocido cabaret: “Se acabaron mis días fantasiosos en París, en el Crazy Horse. La residencia estuvo increíble, las niñas estuvieron increíbles, los artistas estuvieron increíbles y les voy a compartir un resumen bien especial”, manifestó la cantante al referirse al ambiente y la calidad artística que marcaron cada una de sus presentaciones. Seguidores de la artista acudieron diariamente a la entrada del local para acompañarla y mostrar su apoyo, reforzando el vínculo entre la artista y su público internacional.

Durante su residencia, la intérprete de Ese hombre es malo reinventó el show tradicional del Crazy Horse al incorporar elementos inspirados en su álbum Tropicoqueta. La puesta en escena combinó coreografía de cabaret, música, sensualidad y una marcada presencia de la feminidad. Karol G compartió un carrusel de imágenes donde mostró parte de los trajes usados, detalles del escenario y fragmentos de su espectáculo sobre la tarima, permitiendo a sus seguidores acceder a una mirada exclusiva del detrás de escena.

Karol G agradeció su paso por Crazy Horse - crédito @karolg / Instagram

La experiencia en el Crazy Horse también fue una oportunidad para que Karol G fortaleciera lazos con otros artistas internacionales. En uno de los espacios de tiempo libre en París, la cantante compartió una jornada de diversión junto a Becky G en Disneyland París, disfrutando de atracciones, juegos y momentos de distensión fuera del escenario, hecho que generó atención entre sus seguidores y expectativas por una posible futura colaboración musical.