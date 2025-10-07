Colombia

Derrick Evans, legislador trumpista, arremetió contra Shakira: "Si las cosas están tan mal, entonces vete"

El legislador respondió a una entrevista con la cadena británica BBC de la artista colombiana, que aseguró sentir "miedo constante" por ser inmigrante en el país norteamericano

Sebastián Vargas Rueda

Sebastián Vargas Rueda

Shakira aseguró que llegó a
Shakira aseguró que llegó a los EE. UU. con 19 años

El legislador estatal de Virginia Occidente Derrick Evans volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de reaccionar a una entrevista que concedió la artista colombiana Shakira al medio BBC.

Evans, que saltó a la fama por el polémico episodio del asalto al Capitolio en Washington (EE. UU.) el 6 de enero de 2021, tras las elecciones que dejaron al final como ganador a Joe Biden, y en ese entonces hizo parte de los simpatizantes que llegaron hasta el recinto tras las declaraciones del hoy mandatario Donald Trump, y que en ese momento perdió los comicios.

“Caminar por la avenida Pensilvania hacia el Capitolio” fue lo que dijo en ese entonces Trump. Producto de esta incursión el saldo total de muertos de aquella jornada fue de 5 muertos, señaló CNN.

Ahora Evans (Partido Republicano), que fungió como miembro de la Cámara de Delegados de Virginia Occidental para el distrito 19 del 1 de diciembre de 2020 al 9 de enero de 2021, volvió a causar polémica a inicios de octubre con un mensaje subido de tono en el que apuntó contra la cantante barranquillera.

Sobre aquella conversación que sostuvo Shakira con el medio británico, Evans se despachó por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de X, y en el que arremetió contra la colombiana.

El político le respondió con
El político le respondió con un mensaje cargado de un tono considerado como ofensivo y violento - crédito @DerrickEvans4WV/X

“Shakira: Vivir en Estados Unidos como inmigrante es vivir con ‘miedo constante’“ (”Shakira: Living in the US as an immigrant is living with ‘constant fear’“), inicia el mensaje del político republicano, que sigue así: ”Tiene un patrimonio neto de alrededor de 400 millones de dólares. Si las cosas están tan mal, entonces VETE” (“She has a net worth of around $400 million. If things are that bad then LEAVE”).

Al final le dejó una invitación a la colombiana, y no en los mejores términos, dado que Evans usó dos acrónimos conocidos de forma popular en la jerga usada en redes sociales por los norteamericanos.

“Lárgate de mi país o siéntate y cállate la boca” finaliza la publicación (“GTFO of my country or sit down & STFU”).

El primer acrónimo GTFO, significa “get the f**k out", y en español traduce "lárgate de aquí" o “vete a la mierda”; en tanto que el segundo STFU abrevia la frase “shut the fuck up”, o en español, “cállate la puta boca” o “cierra el maldito pico”.

Por tal motivo, varios de los internautas le respondieron al político norteamericano cuestionando sus palabras hacia Shakira, que al final terminó recibiendo el apoyo de los usuarios, tras el mensaje con un tono ofensivo y violento.

Evans fue detenido en medio
Evans fue detenido en medio de las pesquisas que se dieron en 2021 en Estados Unidos luego del asalto al Capitolio en Washington - crédito archivo Will Price, Fotografía Legislativa de Virginia Occidental vía AP

Qué dijo Shakira en la entrevista con la BBC: la crisis migratoria fue uno de los puntos que se tocó

La cantante colombiana Shakira reflexionó en la entrevista con la BBC sobre su experiencia como inmigrante y la situación migratoria en Estados Unidos.

Esta publicación salió el 13 de junio de 2025 en medio de la exitosa gira con más de 64 conciertos agotados y millones de espectadores en América, y en ella Shakira destacó la exigencia y el perfeccionismo de sus shows, pero también abordó los retos personales y sociales que enfrenta fuera del escenario.

Desde Miami (Florida, EE. UU.), la artista compartió recuerdos de su llegada al país a los 19 años, similar a lo que viven muchos migrantes en busca de mejores oportunidades.

Tenía solo 19 años cuando me mudé a EE.UU., como muchos otros inmigrantes colombianos que llegan a este país en busca de un futuro mejor”, comentó la barranquillera.

Shakira se presentó en varios
Shakira se presentó en varios estados norteamericanos con lleno total - crédito REUTERS/Kylie Cooper

Shakira explicó que al principio todo resultaba precario: “Recuerdo que estaba rodeada de diccionarios español-inglés y de sinónimos, porque en aquel entonces no tenía Google ni ChatGPT para ayudar”.

La intérprete reconoció que el clima social hacia los extranjeros se ha endurecido, sobre todo desde un par de años hacia acá.

Sobre el sentimiento predominante en la comunidad latina, ella precisó: “Ser inmigrante en EE.UU. significa vivir con miedo constante. Y es doloroso verlo”.

Shakira también resaltó la necesidad de mantenerse bajo unión y solidaridad: “Ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Ahora, más que nunca, debemos alzar la voz y dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a todas las personas siempre debe ser humano”.

Bizarrap contó que su grabación
Bizarrap contó que su grabación con Shakira fue la que más tiempo le tardó terminar - crédito @archivebiza/Instagram

Durante la entrevista, la artista reiteró su compromiso con quienes atraviesan dificultades relacionadas con la migración.

Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Son queridos, valen la pena y siempre lucharé con ustedes”, dijo la colombiana en su discurso luego de ganar en 2023 el premio a la canción del año en los Grammy Latinos, por Bzrp Music Sessions Vol. 53, una producción que lanzó junto al argentino Bizarrap.

Esta sesión que fue considerada por sus seguidores alrededor del mundo como una tiradera de dardos y pullas a su expareja, Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, luego de la polémica separación que puso fin a más de 12 años de relación, y que dejó el nacimiento de sus dos hijos, Milan (2013) y Sasha (2015).

