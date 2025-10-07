Cuánto cuesta el bolso más caro de Laura González y más detalles de los lujos que se ha dado

Laura González habla de su bolso más caro y confiesa detalles - crédito Laura González / Instagram

A través de la entrevista que le realizó el creador de contenido Dímelo King, Laura González reveló que el bolso más caro que posee actualmente tiene un valor de cuarenta y cinco millones de pesos y pertenece a la exclusiva firma Louis Vuitton.

Con ese dato dejó ver el nivel de sofisticación de su colección personal y aprovechó para hablar sobre su relación con los artículos de alta gama y la manera en como los consigue.

González explicó que en esta etapa de su vida puede permitirse adquirir bolsos de marca que le resulten atractivos y conseguirlos por sus propios medios, sin ningún problema y sin que se vea afectada su vida financiera.

“Si yo me quiero comprar un bolsito de marca, lo puedo hacer en este momento de mi vida”, afirmó la modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejando claro que su situación financiera le permite acceder a ciertos lujos que antes no estaban a su alcance.

El bolso de 45 millones de Laura González causa asombro en redes - crédito @dimelo.king/TikTok

A pesar de esta posibilidad, la propia González aclaró que no opta por artículos de precios excesivos, pues al referirse al valor de su bolso más caro, precisó que se trata de un Louis Vuitton de cuarenta y cinco millones de pesos, pero subrayó que no busca piezas que superen cifras aún más elevadas.

"En este momento el más caro que tengo es de cuarenta y cinco millones. Obviamente, pues, no un bolso de cien millones ni nada de eso, pero puedo comprarme un bolsito que a mí me guste, normal“, reveló González en la entrevista.

La conversación, de tono relajado, permitió a González compartir uno de sus más grandes lujos e indicar que ella misma se lo consiguió porque es una acción que puede hacer con tranquilidad, aunque no puede pasarse de un límite económico.

En medio de la charla por los precios y las marcas, Dímelo King expresó su asombro ante la cifra mencionada, incluso, aprovechó para retar a los hombres de su equipo de trabajo para que tomaran apuntes y consiguieran el dinero para darle los regalos que la modelo requeriría.

“Un Louis Vuitton. Chimba, manito, pa’ que regalen ustedes los bolsitos Louis Vuitton”, expresó el panelista entre risas y sorpresa.

Laura González rompe esquemas sobre el amor en el espectáculo - crédito @laugonzalezdiaz/IG

Por qué Laura González evita parejas del mundo artístico

Durante la conversación, la figura pública también dejó claro que no siente atracción por los hombres lindos o de apariencia tipo “Ken”, y que sus preferencias se inclinan hacia quienes proyectan una imagen más ruda y menos pulida.

“A mí no me gusta un hombre lindo. Nunca. A mí me gusta un hombre, no sé, como que sea más machito, no tan Ken”, afirmó González, subrayando que su gusto personal se aleja de los cánones convencionales.

Al profundizar en sus opiniones, González explicó que, aunque reconoce la belleza en muchos hombres, no siente interés en entablar una relación sentimental con quienes pertenecen al mundo del espectáculo.

“Yo siempre he dicho que yo no me metería con un cantante, ni con un actor, ni con un modelo, ni con un DJ. Siempre he dicho eso”, señaló, dejando en claro que su decisión responde a experiencias y percepciones personales más que a prejuicios superficiales.

Laura González revela sus verdaderas preferencias sentimentales - crédito @dimelo.king/TikTok

La razón principal de este rechazo radica en la dinámica social y profesional que, según González, caracteriza a quienes trabajan en ambientes artísticos y de entretenimiento, pues relató que la vida nocturna y las constantes fiestas asociadas a estas profesiones pueden generar situaciones de tentación y desconfianza en una relación de pareja.

“Uno estar durmiendo en su casa y que el otro por allá esté... Y la fiesta se presta para todo. O sea, si uno se da... Y me ha pasado. Así uno sea muy centrado y eso, tú tomas tus tragos y la fiesta se presta para todo”, compartió.

Para González, el entorno en el que se desenvuelven los artistas y DJs representa un escenario donde las posibilidades y tentaciones son constantes, lo que influye de manera decisiva en sus preferencias amorosas.