Conmoción en Bogotá por muerte de niña de 3 años tras caer de un décimo piso en Bogotá: vecinos aseguraron que ‘nunca hubo nada de conflictos’

La tragedia en Engativá conmociona a la comunidad tras la muerte de una niña de 3 años y 10 meses que cayó desde un décimo piso - crédito Europa Press

La muerte de una menor de 3 años y 10 meses tras caer desde la ventana de un décimo piso, en un conjunto residencial ubicado en el barrio Engativá, en el occidente de Bogotá, ha conmocionado a los vecinos del sector.

El incidente ocurrió hacia las 6 a. m. del lunes 6 de octubre. Según información de la Secretaría de Salud, la menor fue rápidamente atendida por una ambulancia del Crue y llevada al Hospital de Engativá en estado grave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Allí, el equipo médico activó todos los protocolos de urgencia e intentó reanimarla, pero los procedimientos médicos no lograron salvarle la vida.

El comunicado oficial señaló que la causa inmediata de la emergencia fue “al parecer posterior a una caída desde gran altura”.

La menor fue rápidamente atendida por una ambulancia del CRUE y llevada al Hospital de Engativá en estado grave - crédito Alcaldía de Bogotá

La Policía acudió al sitio poco después del accidente y comenzó las indagaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en que se produjo la tragedia. Parte de este proceso incluyó la inspección del apartamento y la toma de declaraciones tanto a familiares como a vecinos del conjunto residencial.

Vecinos afirmaron no haber notado anomalías el día del incidente y describieron una convivencia familiar sin señales de conflicto ni violencia doméstica.

“Conflictos nada, una familia común y corriente, en el diario vivir, luchando por sus cosas, pero nada, lo único que se veía era a la señora muy contenta por su hija”, aseguró el residente Fernando Casas al medio regional Citytv.

El vecino agregó que “hemos llorado ahí en el local, los vecinos han estado ahí llorando, lamentando ese hecho, eso no se le desea a nadie, es muy doloroso, que está sucediendo”.

La Policía acudió al sitio poco después del accidente y comenzó las indagaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en que se produjo la tragedia- crédito Colprensa

De acuerdo con allegados de la familia citados por el mismo medio, la madre de la niña habría salido instantes antes del apartamento para buscar el desayuno. Fue en ese breve lapso cuando la menor se habría despertado y, en circunstancias todavía bajo investigación, se produjo la caída fatal.

La rutina de la familia, según la comunidad, consistía en ver diariamente a la madre llevar a la niña al jardín infantil. Un vecino contó a City TV: “La señora llevaba la niña al colegio, uno la veía corriendo, era el diario vivir, salía corriendo con su hija al colegio y se iba al trabajo”.

Más detalles del caso

La alerta fue emitida cerca de las 6:00 a. m., luego de que la menor, sola en su vivienda situada sobre la Transversal 112 C #64d-97, sufriera una caída desde gran altura.

De acuerdo con los informes de la policía, la madre había salido momentáneamente del apartamento para realizar una diligencia, partiendo bajo la creencia de que arribaría la persona encargada de cuidar de su hija a esa hora.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, ya que la niña estaba sola en su vivienda - crédito Hospital Engativá

En su declaración ante los investigadores, la mujer aseguró que cuando abandonó el domicilio, la niña permanecía dormida.

El comunicado oficial de la Subred Norte del sector salud detalló: “Ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura”. Los equipos médicos de emergencia activaron inmediatamente los protocolos de atención, practicando maniobras de reanimación tras su ingreso urgente.

Pese a las acciones desplegadas, la menor falleció minutos después de su llegada, confirmó el comunicado del centro sanitario. “Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”, agregó la institución en su reporte oficial.

Según los primeros reportes de las autoridades, la muerte se habría producido aproximadamente 20 minutos después del accidente, en medio de la atención de urgencia y la conmoción de los presentes.