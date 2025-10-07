Colombia

Colombia se abre paso en el mercado de Corea del Sur con la exportación de colágeno y gelatina bovina

El acuerdo entre autoridades sanitarias permitió que plantas naciones certificadas puedan enviar productos derivados de bovino a Asia, cumpliendo con estrictos estándares de calidad y trazabilidad

Lina Muñoz Medina

El Invima y el ICA lideraron gestiones técnicas que permitieron la aprobación de exportaciones, garantizando la inocuidad y el origen controlado de los insumos alimentarios derivados de bovino - crédito prensa Invima

La Comisión de vigilancia y control, encabezada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), lideró las gestiones técnicas requeridas por las autoridades sanitarias surcoreanas desde el abril de 2025.

El proceso incluyó inspecciones, análisis documentales y múltiples rondas de intercambio técnico, en las que contó con el respaldo activo de la Embajada de Colombia en la República de Corea.

La medida autoriza la exportación de colágeno y gelatina bovina producidos en plantas registradas por el Invima, siguiendo protocolos para evitar la contaminación con agentes patógenos.

Solo podrán participar establecimientos que acrediten que los productos provienen de animales nacidos y criados en Colombia, tal como lo exige el nuevo Certificado de Inspección Sanitaria de Exportación pactado entre ambos países.

Colombia logra autorización para exportar colágeno y gelatina bovina a Corea del Sur - crédito Composición fotográfica Infobae

Según datos del Invima, el certificado resultante estipula que el origen, la fabricación y la trazabilidad cumplen con los estándares de calidad e inocuidad exigidos por Corea del Sur. Entre los requisitos principales figuran la gestión controlada de huesos, pieles y cueros de bovino, así como la verificación del estatus sanitario del hato nacional.

Diversificación y promoción internacional

Para Francisco Rossi, director general del Invima, este paso contribuye directamente a la diversificación de la canasta exportadora y fortalece la presencia colombiana en Asia.

“La aprobación de este certificado representa un paso significativo en la diversificación de la canasta exportadora nacional y fortalece la presencia de Colombia en mercados de Asia, una región reconocida por su alto nivel de exigencia en materia sanitaria y que abre nuevas oportunidades de crecimiento de la industria de alimentos en Colombia”, sostuvo en el comunicado oficial del organismo.

Las autoridades de ambos países desarrollaron el nuevo modelo de certificación a raíz del crecimiento del sector y de la demanda surcoreana por insumos alimentarios basados en procesos controlados.

El acuerdo refuerza la presencia colombiana en mercados asiáticos y diversifica la canasta exportadora - crédito prensa Invima

Esta articulación institucional —destacada por el Invima, el ICA y la delegación diplomática— refuerza el papel de Colombia como proveedor confiable en mercados que priorizan la inocuidad y trazabilidad.

Oportunidades y expectativas para el sector productivo

En su comunicado, el Invima resaltó que el acuerdo “ratifica el compromiso del Gobierno nacional con la internacionalización de la economía, la promoción de productos colombianos en mercados estratégicos y la generación de más oportunidades para productores, exportadores y trabajadores del sector agropecuario”.

En esa línea, Ingrid Nathalia Acosta Rodríguez, coordinadora del grupo de admisibilidad sanitaria y mantenimiento de mercados internacionales, señaló: “Colombia abre las puertas a un nuevo mercado en Asia. La exportación de colágeno y gelatina bovina es toda una realidad. Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre el ICA, el Invima en apoyo de la embajada de Colombia en la República de Corea”.

La funcionaria enfatizó que “en el trabajo conjunto de las autoridades sanitarias de Colombia y de Corea, se ha logrado definir un certificado sanitario de exportación que define las condiciones sanitarias y de inocuidad para la exportación del colágeno y de la gelatina bovina hacia este importante destino”.

El sector agropecuario colombiano se beneficia con nuevas oportunidades de exportación y empleo - crédito iStock

Calidad, trazabilidad y confianza internacional

Las plantas interesadas deben cumplir criterios estrictos para acceder al mercado surcoreano. Solo participarán establecimientos que fabriquen los derivados de bovino bajo procesos controlados y supervisados por autoridades nacionales.

Todos los productos deberán demostrar trazabilidad documental y sanitaria desde el origen del animal hasta la exportación.

La consecución del acuerdo se interpreta desde el sector como una oportunidad para expandir las exportaciones y elevar el estándar de competitividad. Según el Invima, el avance da muestra de la solidez de la institucionalidad colombiana y posiciona al país como un actor destacado en el segmento de productos de valor agregado para la industria alimentaria mundial.

El logro ratifica el compromiso del Gobierno nacional en la exportación de productos colombianos hacia mercados estratégicos, la generación de más oportunidades para productores y para exportadores interesados en este mercado. Es así como Colombia sigue creciendo, llevando la calidad de sus productos al mundo y demostrando que lo hecho en el país es motivo de orgullo y confianza internacional”, concluyó Acosta Rodríguez.

