Padre de Miguel Uribe Turbay acusó nuevamente a Gustavo Petro de responsabilidad política en el crimen del exsenador: “Él hostigó a Miguel”

Miguel Uribe Londoño afirmó que el mandatario nacional usó la violencia política, y reavivó el debate sobre el clima político tras el asesinato del exsenador

El precandidato Miguel Uribe Londoño
El precandidato Miguel Uribe Londoño se le fue con todo a Gustavo Petro por asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X y AP

Las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, reavivaron la controversia en torno a la muerte de su hijo, ocurrida hace casi dos meses, y pusieron al presidente Gustavo Petro en el centro del debate público.

En entrevista con Andrés Guerra, el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Uribe Londoño responsabilizó políticamente al mandatario nacional por el asesinato de su hijo.

Guerra preguntó por la ausencia de Petro en las exequias del exsenador, a lo que el padre aclaró que no hicieron una petición directa, sino que respondieron a un mensaje sobre si aceptaban la asistencia del mandatario: “No le pedimos, él mandó a preguntar que si iba. Y María Claudia Tarazona y yo le mandamos a decir que no queríamos su presencia”, explicó.

Uribe Londoño fue enfático al señalar: “¡Qué vamos a estar cómodos con un hombre que es el responsable político de la muerte de Miguel! Es que él hostigó a Miguel, él lo señaló para que lo mataran”.

Miguel Uribe Londoño hizo fuertes
Miguel Uribe Londoño hizo fuertes señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro tras el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay - crédito @andresguerraho

Aclaró, sin embargo, que no consideraba al jefe de Estado autor intelectual del crimen.

Para reforzar su argumento, se refirió a un trino publicado por Petro el 5 de junio de 2025 donde el presidente habría hecho alusión a la familia Uribe Turbay, comentario que el padre interpreta como un acto de “violencia política”.

El candidato presidencial destacó que “La violencia política es el arma que el presidente usa hoy”.

Durante la entrevista, Uribe Londoño también rememoró el asesinato de Diana Turbay, madre de Miguel, y el dolor familiar tras ese episodio.

Relató cómo debió enfrentar la noticia y explicarle a su hijo, quien tenía apenas cinco años por entonces, que su madre había fallecido tras un secuestro.

El relato de Uribe Londoño continuó con detalles emocionales del día del atentado contra el exsenador. Recordó que, al enterarse de la noticia el 7 de junio de 2025, acudió de inmediato al centro médico donde Miguel Uribe Turbay fue atendido inicialmente.

Miguel Uribe Londoño afirmó que Gustavo Petro "es el responsable político" del asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @andresguerraho

Al cierre de la conversación, Uribe Londoño insistió en que no tenía “miedo” y que, tras la pérdida, su motivación es dar “todo por Colombia”, décadas después de haber enfrentado el asesinato de su esposa y ahora de su hijo.

Para el padre, la muerte de Miguel Uribe Turbay se produjo por motivos políticos que buscaron impedirle llegar a la Presidencia.

Miguel Uribe Londoño envió duro mensaje a Petro por atacar a Paloma Valencia: “No podemos permitir que un crimen como el de mi hijo se repita”

La reciente confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Paloma Valencia escaló luego de que el mandatario la acusara, a través de redes sociales, de complicidad en los crímenes de los llamados “falsos positivos”.

Valencia, integrante del Centro Democrático, criticó abiertamente la conducta de Petro durante su visita a Estados Unidos y lo señaló de “vergüenza nacional”.

La controversia creció cuando el presidente escribió que la legisladora “fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales”, durante 2002 y 2010.

Miguel Uribe Londoño salió en
Miguel Uribe Londoño salió en defensa de Paloma Valencia y atacó al presidente Petro - crédito @migueluribel/X

Este comentario, que hace referencia a cifras proporcionadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), suscitó preocupación entre diversas figuras políticas.

En respuesta a estos señalamientos, Miguel Uribe Londoño manifestó que este tipo de mensajes contribuyen a un ambiente de hostigamiento que pone en riesgo a líderes de la oposición.

“Una vez más, el presidente utiliza sus redes como armas para atacar a quienes piensan distinto. Con esos mensajes lo que hace es poner en peligro a la senadora Paloma Valencia, una mujer honorable y valiente”, afirmó Uribe Londoño.

El precandidato presidencial agregó que la violencia política ya cobró la vida de su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay, y llamó la atención sobre los riesgos que genera la polarización actual: “No podemos permitir que un crimen así se repita contra Paloma o contra cualquier colombiano”.

Uribe Londoño también denunció que Petro “promueve odio desde el Palacio de Nariño y polariza los comicios presidenciales de 2026”, insistiendo en que “más temprano que tarde tendrá que responder ante la justicia nacional e internacional”.

