Colombia

Capturan a profesor de Ética y Valores investigado por abuso contra una niña de 9 años: lo detuvieron cuando ejercía como jurado de votación

Las autoridades sostienen que el docente llevaba seis años en el área educativa y que se valió de su posición de autoridad sobre los estudiantes para presuntamente cometer estos hechos

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La detención se realizó el 31 de mayo en una institución educativa de Cali, donde el implicado actuaba como jurado de votación - crédito Policía Nacional/X
La detención se realizó el 31 de mayo en una institución educativa de Cali, donde el implicado actuaba como jurado de votación - crédito Policía Nacional/X

La Policía Metropolitana de Cali anunció la detención de un hombre señalado por el delito de acto sexual violento agravado contra una niña de nueve años.

La detención se realizó el domingo 31 de mayo de 2026 en una institución educativa de la capital del Valle del Cauca, donde el implicado cumplía funciones como jurado de votación asignado por la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales.

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Según el reporte oficial, el hombre ejercía como profesor de Ética y Valores, donde aprovechaba su rol de educador para cometer presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual al interior del aula.

Según los reportes del proceso investigativo, los hechos denunciados ocurrieron en septiembre de 2025 dentro del salón de clases. La investigación sostiene que el señalado se valió de la cercanía con los estudiantes y de la posición de autoridad que tenía sobre ellos.

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El indiciado trabajaba desde hacía seis años como profesor en el área de Ética y Valores en un establecimiento educativo de la ciudad.

“Nuestros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de esta persona quien, aprovechándose de su rol como docente del área de Ética y Valores, realizaba actos abusivos contra esta menor de edad”, mencionó el brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Al revisar los sistemas de información y las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades constataron que el detenido tiene dos anotaciones vigentes por delitos de connotación sexual. Esa verificación hizo parte del análisis de antecedentes judiciales practicado luego de la captura.

“El victimario presuntamente, realizaba tocamientos, indebidos y acoso sexual a una menor de tan sólo nueve años de edad al interior del salón de clases. Se necesitaron cinco meses de investigación para la recolección de pruebas por lo que los otros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de este hombre”, afirmó el oficial.

Tras su captura, fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los trámites de legalización de captura, imputación de cargos y definición de su situación jurídica.

La Policía Nacional pidió a la ciudadanía utilizar los canales institucionales para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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