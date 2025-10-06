Muerte de niña de cuatro años luego de caer de un décimo piso en Bogotá, es investigada por las autoridades

La menor fue trasladada en estado crítico al Hospital de Engativá, donde falleció minutos después - crédito Reuters

En la mañana del lunes 6 de octubre ocurrió una tragedia en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, cuando una niña de 4 años de edad perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un conjunto de apartamentos.

La menor fue trasladada en estado crítico al Hospital de Engativá, donde falleció minutos después, según confirmaron las autoridades.

El personal médico del centro médico confirmó que el equipo de emergencias llevó a la niña rápidamente a sus instalaciones poco después de las 7:00 a. m., activando los protocolos de atención y realizando maniobras de reanimación.

“Ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura”, detalló el comunicado oficial emitido por la Subred Norte.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, ya que la niña estaba sola en su vivienda - crédito Hospital Engativá

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, la menor falleció minutos después de su ingreso al centro médico.

El comunicado del centro de salud indicó que “al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”. Los primeros reportes señalan que la menor habría muerto aproximadamente 20 minutos después de la caída, mientras era atendida por los cuerpos de emergencia.

En el lugar de los hechos, agentes de la Policía continúan desarrollando las labores investigativas para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeran a la tragedia.

Vecinos señalaron que al momento del accidente la niña se encontraba sola en el apartamento, pues la madre se encontraba fuera de la vivienda cumpliendo funciones de teletrabajo, se percató del grave incidente al llegar a la portería del edificio, donde halló a su hija con lesiones muy severas.