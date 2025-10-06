Colombia

Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

Dos semanas después del fallecimiento del DJ, Stefanía Agudelo publicó un mensaje en Instagram en el que evocó recuerdos felices al lado de su hermano y mostró su gratitud por el respaldo recibido durante este difícil periodo

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
A dos semanas de la
A dos semanas de la muerte del DJ colombiano B King, su hermana Stefanía Agudelo compartió un mensaje lleno de amor y dolor - crédito @stefania_agudeloo - @bkingoficial/Instagram

Stefanía Agudelo compartió un mensaje lleno de amor y dolor a dos semanas de la muerte de su hermano, el DJ colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo del entretenimiento como B King. La noticia del fallecimiento del artista, confirmada el 22 de septiembre por la Fiscalía mexicana, conmocionó al mundo entero y dejó un vacío inmenso entre sus seres queridos.

Ante la partida del DJ del plano terrenal, su hermana eligió recordar su vida con una publicación que se convirtió en una despedida simbólica y personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su cuenta de Instagram, Stefanía publicó varias fotografías junto a su hermano; las imágenes muestran momentos íntimos y alegres que vivieron juntos, reflejo de una relación cercana y afectuosa. A la par de las fotos, escribió un mensaje que de forma rápida generó una oleada de solidaridad entre los seguidores del artista.

Stefanía Agudelo le dio el
Stefanía Agudelo le dio el último adiós a su hermano, el DJ B-King, por medio de una serie de fotografías de ambos en su infancia - crédito @stefania_agudeloo/Instagram

“Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón, en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida. Muy agradecida a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, flores y apoyo en los momentos más difíciles. Su cariño nos sostuvo en medio de la tormenta. Confío en la justicia divina y terrenal. Brilla en el cielo, bebé”, escribió en su post de Instagram.

La publicación marcó un momento clave en el proceso de duelo para la familia, ya que no se trató solo de un mensaje hacia el exterior, sino de una forma de reconocer lo vivido, aceptar la pérdida y reafirmar el amor que permanece.

Frente a la dedicatoria, numerosos usuarios le expresaron su pésame, le desearon fuerza en este momento difícil y destacaron su valentía al dar un paso tan significativo. Reconocieron que cerrar una etapa tras la pérdida de un ser querido no es sencillo, pero consideraron que esa decisión representa un avance importante en su proceso emocional y en su bienestar personal.

La hermana del DJ expresó
La hermana del DJ expresó el dolor de la pérdida y agradeció el apoyo recibido en medio de la tragedia - crédito @stefania_agudeloo/Instagram

Algunos de los comentarios que más sobresalieron, resaltan: “Cómo se quieren los hermanos 😍❤️que amor tan bello ! Nunca muere se transforma ❤️‍🔥“; ”Mi Stefa, las admiro mucho, su fortaleza y su coherencia, su fe inquebrantable y su amor, no solo hacia Byron y hacia Dios"; “Justicia 🤍 esta historia nos ha dolido a todos 🙏🙏 Mucha fortaleza, luz, resignación y unión ❤️“.

Adriana Salazar recuerda cómo supo de la desaparición de su hijo

Desde la confirmación de la muerte de B King y Regio Clown en México, los familiares han enfrentado una dura realidad. El caso continúa en investigación y aún quedan preguntas sin resolver, pero tanto Adriana Salazar, madre del artista, como Stefanía, mantienen la esperanza de que la justicia avance y se conozca la verdad.

Días atrás, en una emotiva conversación en el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda, Adriana relató cómo vivió los días más oscuros tras la desaparición de su hijo.

La madre del DJ narró
La madre del DJ narró el momento en que dejó de recibir señales de vida - crédito Más allá del silencio/YouTube

Contó que la última vez que supo de él fue a través de un video en el gimnasio, en el que lo notó animado. Por esa razón decidió no molestarlo. Sin embargo, al día siguiente intentó llamarlo sin éxito; ese silencio despertó la preocupación.

El mánager del artista, al notar la falta de respuesta, comentó que iniciaría una denuncia; desde ese momento comenzó la búsqueda y, finalmente, las autoridades mexicanas confirmaron la identidad del cuerpo por medio de los tatuajes de B King. La madre del joven recordó que solo pudo ver una parte del cuerpo, pero que eso fue suficiente para reconocer a su hijo.

La entrega del cuerpo se realizó en un pequeño pueblo del Estado de México. En medio del dolor, Adriana dijo que antes de emprender el viaje, hizo una oración; le pidió a Dios regresar con su hijo, sin importar cómo, súplica que, según sus palabras, fue escuchada.

Temas Relacionados

B KingBayron Sánchez SalazarStefanía AgudeloArtistas asesinado en MéxicoDJ en MéxicoFiscalía MéxicoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Martha Peralta calificó a María Fernanda Cabal como “recicladora de noticias”, tras replicar denuncias sobre el escándalo de la Ungrd

La senadora del Pacto Histórico, salpicada por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, salió a defenderse una vez de las informaciones compartidas por la congresista de la oposición

Martha Peralta calificó a María

Santander: estos son los cortes de la luz de este 6 de octubre

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Santander: estos son los cortes

Una joven que llegó a urgencias en un hospital de Medellín denunció fue víctima de abuso sexual por parte de un camillero

La mujer aseguró que el sujeto le habría proporcionado un sedante para llevarla a un lugar apartado y cometer el aberrante caso

Una joven que llegó a

Procurador Gregorio Eljach condenó ataque contra Cantón Militar de Puerto Jordán, Arauca, que dejó un soldado fallecido

Siete uniformados resultaron heridos tras el atentado, autoría del ELN, y fueron trasladados a la capital del departamento para recibir atención médica

Procurador Gregorio Eljach condenó ataque

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

El atentado fue perpetrado por criminales del ELN, uno de los grupos armados con mayor presencia en el nororiente del territorio nacional

Siete militares heridos y uno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

“Golden” de HUNTR/X domina el

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Ranking Netflix Colombia: “French Lover” lidera lo más visto de esta semana

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Yina Calderón arremetió de nuevo en contra de La Jesuu y la vallecaucana ya planea una respuesta a la DJ: “Me da asco”

Deportes

Colombia igualó 1-1 con Nigeria

Colombia igualó 1-1 con Nigeria y se instaló en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’