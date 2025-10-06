Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

A dos semanas de la muerte del DJ colombiano B King, su hermana Stefanía Agudelo compartió un mensaje lleno de amor y dolor - crédito @stefania_agudeloo - @bkingoficial/Instagram

Stefanía Agudelo compartió un mensaje lleno de amor y dolor a dos semanas de la muerte de su hermano, el DJ colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo del entretenimiento como B King. La noticia del fallecimiento del artista, confirmada el 22 de septiembre por la Fiscalía mexicana, conmocionó al mundo entero y dejó un vacío inmenso entre sus seres queridos.

Ante la partida del DJ del plano terrenal, su hermana eligió recordar su vida con una publicación que se convirtió en una despedida simbólica y personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su cuenta de Instagram, Stefanía publicó varias fotografías junto a su hermano; las imágenes muestran momentos íntimos y alegres que vivieron juntos, reflejo de una relación cercana y afectuosa. A la par de las fotos, escribió un mensaje que de forma rápida generó una oleada de solidaridad entre los seguidores del artista.

Stefanía Agudelo le dio el último adiós a su hermano, el DJ B-King, por medio de una serie de fotografías de ambos en su infancia - crédito @stefania_agudeloo/Instagram

“Hoy cierro un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y unión. Mi hermano siempre vivirá en mi corazón, en los recuerdos más lindos y en la huella imborrable que dejó en mi vida. Muy agradecida a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, flores y apoyo en los momentos más difíciles. Su cariño nos sostuvo en medio de la tormenta. Confío en la justicia divina y terrenal. Brilla en el cielo, bebé”, escribió en su post de Instagram.

La publicación marcó un momento clave en el proceso de duelo para la familia, ya que no se trató solo de un mensaje hacia el exterior, sino de una forma de reconocer lo vivido, aceptar la pérdida y reafirmar el amor que permanece.

Frente a la dedicatoria, numerosos usuarios le expresaron su pésame, le desearon fuerza en este momento difícil y destacaron su valentía al dar un paso tan significativo. Reconocieron que cerrar una etapa tras la pérdida de un ser querido no es sencillo, pero consideraron que esa decisión representa un avance importante en su proceso emocional y en su bienestar personal.

La hermana del DJ expresó el dolor de la pérdida y agradeció el apoyo recibido en medio de la tragedia - crédito @stefania_agudeloo/Instagram

Algunos de los comentarios que más sobresalieron, resaltan: “Cómo se quieren los hermanos 😍❤️que amor tan bello ! Nunca muere se transforma ❤️‍🔥“; ”Mi Stefa, las admiro mucho, su fortaleza y su coherencia, su fe inquebrantable y su amor, no solo hacia Byron y hacia Dios"; “Justicia 🤍 esta historia nos ha dolido a todos 🙏🙏 Mucha fortaleza, luz, resignación y unión ❤️“.

Adriana Salazar recuerda cómo supo de la desaparición de su hijo

Desde la confirmación de la muerte de B King y Regio Clown en México, los familiares han enfrentado una dura realidad. El caso continúa en investigación y aún quedan preguntas sin resolver, pero tanto Adriana Salazar, madre del artista, como Stefanía, mantienen la esperanza de que la justicia avance y se conozca la verdad.

Días atrás, en una emotiva conversación en el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda, Adriana relató cómo vivió los días más oscuros tras la desaparición de su hijo.

La madre del DJ narró el momento en que dejó de recibir señales de vida - crédito Más allá del silencio/YouTube

Contó que la última vez que supo de él fue a través de un video en el gimnasio, en el que lo notó animado. Por esa razón decidió no molestarlo. Sin embargo, al día siguiente intentó llamarlo sin éxito; ese silencio despertó la preocupación.

El mánager del artista, al notar la falta de respuesta, comentó que iniciaría una denuncia; desde ese momento comenzó la búsqueda y, finalmente, las autoridades mexicanas confirmaron la identidad del cuerpo por medio de los tatuajes de B King. La madre del joven recordó que solo pudo ver una parte del cuerpo, pero que eso fue suficiente para reconocer a su hijo.

La entrega del cuerpo se realizó en un pequeño pueblo del Estado de México. En medio del dolor, Adriana dijo que antes de emprender el viaje, hizo una oración; le pidió a Dios regresar con su hijo, sin importar cómo, súplica que, según sus palabras, fue escuchada.