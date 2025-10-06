Colombia

De la Espriella, Iván Cepeda y Daniel Quintero lideran las movidas en redes sociales: la batalla por el poder arrancó en otras arenas

El estudio iTracking de Guarumo no mide intención de voto, pero sí demuestra cuáles precandidatos captan más la atención del público

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

El informe revela que los
El informe revela que los tres líderes digitales —Iván Cepeda, Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella— no están entre los mayores pautadores - crédito @delaespriella_style/Instagram - Colprensa - Daniel Quintero/Facebook

El más reciente informe elaborado por la firma Guarumo Econoanalítica traza un panorama detallado sobre el posicionamiento de actores políticos en entornos digitales. El estudio, conocido como iTracking, permite observar con precisión qué precandidatos a la Presidencia de la República logran mayor atención, respuesta y actividad por parte de los usuarios en redes sociales.

En este ejercicio, tres nombres sobresalen por su constante presencia entre los primeros lugares de diferentes plataformas: Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

Aunque representan corrientes políticas distintas y estilos opuestos, los tres comparten un factor común, y es que logran conectar con grandes audiencias en el ecosistema digital, acumulando miles de interacciones que los colocan por encima de otras figuras tradicionales.

Las cifras muestran que las
Las cifras muestran que las redes definen hoy la exposición, el alcance y la conversación pública de los posibles candidatos presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abelardo de la Espriella: figura digital con alta respuesta orgánica

El abogado, empresario y precandidato Abelardo de la Espriella aparece como uno de los perfiles más consistentes del estudio. En Instagram, logra el primer lugar del listado de interacciones, con un total de 719.537. Este dato lo sitúa por encima de otras figuras con alta exposición, como Vicky Dávila (683.721) o Carolina Corcho (387.712).

Su número de seguidores también resulta significativo, pues con 716.284 en Instagram y 474.300 en TikTok, De la Espriella mantiene una presencia constante en dos plataformas visuales que exigen una construcción estética y discursiva más cuidada.

Abelardo de la Espriella lidera
Abelardo de la Espriella lidera el número de interacciones en Instagram, con más de 719.000 reacciones - crédito Colprensa

En YouTube —de Google—, alcanza el tercer lugar con 173.000 seguidores, ubicándose por debajo de Vicky Dávila y Santiago Botero. Esta posición demuestra que logró abrirse paso en un canal que, aunque tiene menor protagonismo político, requiere esfuerzo sostenido en producción de contenido.

Otro elemento destacable es su aparición en LinkedIn; aunque esta red está más ligada al sector profesional, el abogado alcanza 10.410 seguidores, ocupando el cuarto lugar en el listado.

Así están las interacciones en la red social X

Uno de los hallazgos más notorios del informe se encuentra en la red social X, que pertenece al magnate Elon Musk. Allí, el senador Iván Cepeda, perteneciente al Polo Democrático, en línea con el Pacto Histórico, se posiciona como el político que más reacciones genera, con un total de 2.599.095 interacciones registradas; le siguen Daniel Quintero, con 2.073.291, y Paloma Valencia, con 1.795.117.

El resultado refleja un uso constante de la plataforma por parte de Cepeda, que mantiene un ritmo activo de publicaciones y debates. Según el análisis, su cuenta se convierte en uno de los espacios más consultados y discutidos por usuarios con diferentes posturas ideológicas.

El número de seguidores también resulta considerable, ya que Cepeda alcanzó los 1.938.481 seguidores, una cifra que lo ubica por encima de figuras como el propio Quintero, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras o Paloma Valencia.

Con 2.599.095 interacciones, Iván Cepeda
Con 2.599.095 interacciones, Iván Cepeda lidera el comportamiento político en la red social X - crédito Colprensa

Las interacciones se sienten en Facebook y TikTok

En Facebook, la gran plataforma de Mark Zuckerberg, el exalcalde Daniel Quintero se convierte en el protagonista del listado de interacciones. El exalcalde de Medellín registra 1.972.141 reacciones, superando ampliamente a otros líderes políticos. Esta cifra lo convierte en el actor con mayor impacto en esta red social, al menos en términos de actividad y respuesta de los usuarios.

Además de Facebook, Quintero figura entre los más fuertes en TikTok; con 664.568 interacciones y 401.300 seguidores, logra ubicarse en el segundo puesto del listado, superado únicamente por Santiago Botero, que aparece como una figura emergente en esta plataforma digital.

Daniel Quintero se impone en
Daniel Quintero se impone en Facebook con casi dos millones de reacciones - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

Daniel Quintero también mantiene una presencia sólida en Instagram, donde alcanza 367.009 seguidores y 342.219 interacciones, según los datos procesados por la firma. Con este comportamiento, se consolida como uno de los pocos líderes políticos que se mueve con efectividad tanto en redes convencionales como en las más recientes.

Las interacciones superan a la publicidad paga

La información recogida por Guarumo no se basa en percepciones ni en encuestas tradicionales, ya que cada cifra representa actividad medible y comprobable: reacciones, compartidos, comentarios y número de seguidores. El estudio no refleja intención de voto, pero sí permite establecer cuáles actores políticos logran captar la atención del público en los entornos virtuales.

Aunque figuras como Pinzón, Uribe
Aunque figuras como Pinzón, Uribe y Dávila encabezan el gasto en publicidad digital, no figuran entre los más influyentes - crédito Colprensa

Un aspecto relevante del estudio está en los datos de pauta digital. De acuerdo con la firma, los nombres que encabezan el gasto en publicidad dentro de Facebook e Instagram son Juan Carlos Pinzón, Miguel Uribe Londoño y Vicky Dávila. Ninguno de los tres políticos que lideran interacciones figura entre los mayores inversionistas en pauta paga.

