Cuánto subió el precio del oro en Colombia tras alcanzar nuevamente su máximo histórico este 6 de octubre

Precio del oro en Colombia (REUTERS/Denis Balibouse)

Luego de registrar bajas importantes la semana pasada, el precio del oro en Colombia subió nuevamente este lunes 6 de octubre de 2025.

La alza en la cotización nacional de este metal precioso se da luego de alcanzar su valor máximo histórico en los mercados internacionales.

El incremento del oro se dio pese al buen inicio de semana del dólar y tras la incertidumbre económica y política en Estados Unidos, Francia y Japón.

Es importante mencionar que hay distintos factores nacionales como internacionales que provocan cambios constantes en la cotización del oro.

Lo mejor es mantenerse actualizado en cuanto a su cotización y evitar sorpresas. Con esta información sabrás cuándo es el mejor momento para comprar o vender, ya sea para invertir, ahorrar, regalar o simplemente coleccionar.

Precio del oro en Colombia hoy

Fecha : lunes 6 de octubre de 2025.

Precio por gramo : $ 490.814,23.

Precio por onza: $ 15.264.322,63.

Esto significa que el oro registró un alza del 1,35%, los que significó un descuento de $6.641,31 por gramo y $ 206.544,74 por onza.

Por su parte, en los mercados internacionales el oro al contado subió un 2% hasta el récord de 3.963,96 56,42 dólares por onza.

En tanto, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 1,8% hasta los 3.979,80 dólares por onza.

Entre otros metales, la plata al contado subió un 1,6% hasta 48,72 dólares la onza, alcanzando su nivel más alto en más de 14 años. El platino subió un 2,2% a 1.639,59 dólares y el paladio ganó un 4% a 1.311,43 dólares.

Por qué subió el precio del oro

Distintos factores internacionales afectaron el precio del oro (Europa Press)

El precio del oro se vio impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) recorte las tasas de interés este mes, así como por la incertidumbre económica y política en Estados Unidos, Francia y Japón.

El nuevo primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, y su gobierno dimitieron el lunes, horas después de tomar posesión, lo que agravó la crisis política del país.

Por su parte, el yen estuvo bajo presión después de que el partido gobernante de Japón eligiera el sábado a la moderada fiscal y monetaria Sanae Takaichi como su líder.

Mientras tanto, el cierre del gobierno estadounidense entró en su sexto día, con la Casa Blanca amenazando con despidos masivos de trabajadores federales.

¿Dónde comprar oro en Colombia?

Antes, y durante mucho tiempo, el Banco de la República de Colombia publicaba los precios del oro, así como de la plata y el platino, en su página oficial, sin embargo, dejó de hacerlo.

A través de su misma web institucional, el banco central explicó que ya no publicaría los precios de estos metales preciosos porque la información que utilizaba para sus cálculos provenían de fuentes externas sujetas a restricción.

Sin embargo, agregó que quién quiera consultar los precios podría hacerlo en los puntos de atención, como los siguientes:

Punto de compra Bogotá:

Central de Efectivo del Banco de la República, Calle 24 bis # 66-90

Teléfono: +57 (601) 484-9980, extensión: 3850

Punto de compra Sucursal Medellín:

Sede de la sucursal: Calle 50 # 50-21

Teléfono: +57 (604) 576-7480

Punto de compra Agencia Cultural Quibdó:

Sede de la sucursal: Carrera 1 #1-16

Teléfonos: +57 (604) 671-2135 ó +57 (604) 671-1701

Requisitos para vender oro

El Banco de la República es una de las opciones más confiables para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra únicamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República solamente puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se necesita tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.