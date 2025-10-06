Colombia

Camión quedó atrapado bajo un puente en el norte de Bogotá y generó caos en el tráfico

El conductor intentó atravesar el cruce habilitado, pero no calculó la altura de la estructura

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Un camión tipo furgón quedó
Un camión tipo furgón quedó atrapado en el puente de la calle 92 - crédito @BogotaTransito/X

Durante la mañana del lunes 6 de octubre, un camión tipo furgón quedó atascado bajo el puente de la avenida NQS con calle 92 en el norte de Bogotá, y generó un fuerte embotellamiento vehicular en la zona.

El accidente se produjo cuando el conductor intentó atravesar el cruce habilitado para regresar en dirección sur sobre la autopista Norte, en un tramo donde solo se dispone de un solo carril.

La Secretaría de Movilidad informó cerca de las 9:46 a. m. en su cuenta de X: “Se presenta choque entre camión y estructura de puente vehicular en la localidad de Barrios Unidos, Autonorte con calle 92, sentido sur - norte”.

De acuerdo con lo registrado en un video, el chofer no habría calculado de manera adecuada la altura de la estructura y acabó chocando la parte superior del vehículo contra la base del puente, quedando completamente detenido y bloqueando el paso.

El accidente se produjo cuando el conductor intentó atravesar el cruce habilitado para regresar en dirección sur sobre la autopista Norte, en un tramo donde solo se dispone de un solo carril - crédito

Otro camión de características similares trató sin éxito de asistir al vehículo accidentado, mientras el flujo vehicular se acumulaba rápidamente.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Antes de pasar debajo del puente, hay una estructura para evitar que los camiones no pasen, ya que son muy altos y ahí tienen el resultado por no querer hacer una vuelta más larga”; “Fijo sacan el carro y ya, que siga su camino. Eso merece una multa por no saber la altura de lo que está manejando”; “Venga como hacemos para quitarle el pase a estos furguneros (?)”; “Un conductor hoy iniciando semana se queda sin trabajo…”; “Pero ellos no pueden ir por ese lado”: fueron algunos de los comentarios.

A las 10:38 a. m., las autoridades informaron que luego de realizar “maniobras, se retira el vehículo incrustado en la estructura del puente vehicular de la localidad de Barrios Unidos”. De esta manera, se confirmó que la movilidad en el sector se recuperó.

El punto donde ocurrió el incidente es conocido por la inexistencia de señales claras que adviertan la altura máxima permitida para la circulación de vehículos de gran tamaño. Según lo observado, la falta de advertencias ha provocado múltiples contratiempos similares en el pasado con camiones incapaces de pasar por debajo del puente, especialmente al intentar tomar el giro para devolverse hacia el sur.

El conductor intentó pasar por el puente, pero no lo logró y generó afectaciones viales - crédito @BogotaTransito/X

Hombre quedó atrapado en su propio camión al colisionar con un puente en Bogotá

La mañana del sábado 26 de abril de 2025, un camión impactó contra una estructura metálica en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, dejando al conductor atrapado en el interior del vehículo. El cuerpo oficial de bomberos de Bogotá intervino rápidamente para lograr el rescate del hombre, quien quedó atrapado tras la colisión.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., según informaron las autoridades locales. Fotografías difundidas por el cuerpo de bomberos muestran un camión blanco o furgón, notablemente dañado en la parte delantera izquierda, la zona donde se encontraba el conductor, lo que obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

Tras el rescate, el conductor fue entregado a personal de la Secretaría de Salud para realizar una evaluación médica por posibles traumas derivados del accidente, indicaron los bomberos. La cabina del vehículo quedó con daños importantes a causa del impacto, pero las autoridades no proporcionaron detalles específicos sobre el estado de salud del implicado.

Las autoridades revelaron que el
Las autoridades revelaron que el hombre colisionó con una estructura metálica, por lo que tuvo que ser catado de la cabina de su camión - crédito @BomberosBogota / X

Aunque no se emitió un parte médico formal, la información oficial sugiere que los daños principales fueron materiales y se presume que el conductor permanece en proceso de recuperación.

La colisión se produjo bajo la estructura metálica de un puente, específicamente en la intersección de la avenida carrera 30 con calle 6, lo que generó afectaciones en la movilidad de la zona durante las labores de emergencia.

