Colombia

Vecinos del Vive Claro bloquean la avenida El Dorado: denuncian “ecocidio” por parte de los propietarios del escenario

Según los ciudadanos, la construcción del escenario afecta ambientalmente al ecosistema que, argumentan, es un humedal

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Vecinos del escenario bloquean intermitentemente la avenida El Dorado - crédito @hermanmartinezg/x

El escenario Vive Claro, ubicado en el sector del el Salitre en Bogotá, sigue siendo objeto de polémica por cuenta de los reiterados cuestionamientos que rodean su construcción y operación. El 5 de octubre de 2025, un grupo de habitantes de los barrios aledaños al lugar bloquearon intermitente la avenida El Dorado, a la altura del centro comercial Gran Estación.

La protesta de los ciudadanos se fundamentó en que el escenario, en el que ya están programados varios conciertos en los últimos meses de 2025 y algunos en 2026, es una grave afectación ambiental al ecosistema aledaño al parque Simón Bolívar, el cual ha sido catalogado en ocasiones como un humedal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para los habitantes del sector, el coliseo de entretenimiento, que ha sido cuestionado por la seguridad en sus graderías, no tuvo que haberse construido, sino que se tuvo que haber apelado a la conservación ambiental, por lo que hicieron un llamado a la Administración distrital para que no dejen de lado la afectación ecológica que suscita la operación del Vive Claro.

La polémica en torno al complejo cultural inicio desde el momento que fue levantado bajo el carácter de escenario “temporal”. Sin embargo, al pretender albergar cerca de 40.000 personas, las medidas de seguridad fueron cuestionadas, especialmente, en la zona de las graderías, donde aproximadamente se ubican 20.000 personas.

En materia ambiental, varios activistas han señalado que el proyecto implicó la tala de decenas de árboles y la reducción de zonas de amortiguación ecológica cercanas al parque Simón Bolívar, lo que afecta la biodiversidad y corredores de movilidad de aves.

Los vecinos del escenario protestaron
Los vecinos del escenario protestaron por el impacto ambiental del escenario - crédito @musictrendscol/x / Captura de video

No obstante, desde la Secretaría de Ambiente han argumentado que la estructura cumplió con los estudios de impacto ambiental, así como con los requisitos para que le fueran otorgados los permisos forestales correspondientes para su levantamiento y posterior entrada en operación.

En la misma línea, la autoridad ambiental de la ciudad aclaró que el terreno no forma parte del humedal El Salitre y que el proyecto cuenta con permisos forestales, pero no requiere licencia ambiental, esto por tratarse de una estructura que se denomina como “temporal”.

Pese al concepto de la Administración distrital, los concejales Jose Cuesta y Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, y colectivos ambientalistas, demandaron una revisión técnica independiente por considerarlo un ecosistema con funciones clave para el sostenimiento de la capital del país. En este sentido, denunciaron tala no autorizada de árboles en 2024 y riesgos ecológicos derivados del aumento en ruido, tráfico y la operación masiva en una zona verde de alta importancia.

Según concejales de la ciudad,
Según concejales de la ciudad, el escenario afecta gravemente el ecosistema del lugar - crédito cortesía Ocesa

En su momento, Daniel Páez, subsecretario encargado de la entidad, fue enfático en que desde 2013, durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, existen estudios técnicos que señalan que las características del terreno no dan para que sea considerado como un humedal.

Según el funcionario, no existen concentraciones naturales de agua ni conexiones con los cuerpos hídricos cercanos, por lo que el lugar es un predio sin las condiciones típicas de un ecosistema de humedad. Esta conclusión fue ratificada en 2024 tras nuevas visitas técnicas realizadas por la entidad distrital, que confirmaron la ausencia de vegetación hidrófila y la desconexión con cuerpos de agua.

Además, Páez detalló que se otorgaron permisos a la empresa Ocesa Colombia para el manejo silvicultural del área, autorizando la conservación de 145 árboles, el traslado de 2 y permitiendo la tala de 81 ejemplares bajo una compensación ambiental que obliga a la siembra de 509 árboles de 27 especies nativas en el mismo predio.

En el lugar ya están
En el lugar ya están programados varios conciertos en 2025 y parte de 2026 - crédito Santiago Castro Mesa

Cabe destacar que en lugar ya se realizó el concierto de la banda estadounidense Green Day, el cual estuvo marcado por las historias de los asistentes sobre la vibración de la estructura de las graderías. Dicho aspecto habría sido uno de los detonantes de la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Temas Relacionados

VIve ClaroProtestas Vive ClaroPolémica ambientalVive Claro humedalBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Excongresista acusó a Daniel Quintero de negociar apoyos del Gobierno con alcaldes del Huila: “Se les coló el camaleón”

Jaime Lozada, que fue representante a la Cámara por este departamento y estuvo en manos de miembros de la extinta guerrilla de las Farc, sorprendió en sus redes sociales frente a los señalamientos hechos al aspirante del Pacto Histórico

Excongresista acusó a Daniel Quintero

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

Cómo está la ocupación de los hoteles en Cartagena, Medellín y Santa Marta para la semana de receso de octubre de 2025

Las proyecciones de Cotelco y Anato reflejan un entorno favorable para la industria, pese a la presión de otros costos asociados a los viajes

Cómo está la ocupación de

Cundinamarca activa plan especial de movilidad para Semana de Receso y puente del Día de la Raza: las iniciativas buscan evitar tragedias

Tras reportar decenas de víctimas en años anteriores, el departamento implementa campañas, controles y presencia de gestores para sensibilizar a conductores y prevenir siniestros en los principales corredores viales

Cundinamarca activa plan especial de

Abogado de Nicolás Petro pide tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez: denunció supuesta persecución por nombramiento de su esposa en la Aerocivil

Alejandro Carranza tuvo que salir al paso de una polémica surgida por la designación de su esposa, Julieth Mayerly Abril, en esa entidad del Estado, a la cual se habría vinculado con el pago de sus honorarios

Abogado de Nicolás Petro pide
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

K-pop en iTunes: las 10

K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Yina Calderón arremetió de nuevo en contra de La Jesuu y la vallecaucana ya planea una respuesta a la DJ: “Me da asco”

Deportes

Colombia vs. Nigeria - EN

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’