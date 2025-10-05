Colombia

Tras varios videos polémicos por una oferta de trabajo, Luisa Postres se disculpa: “La embarré y vengo a dar la cara”

La emprendedora se disculpó por la serie de videos donde se burló de las criticas en redes y menosprecio otro tipo de trabajos

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Tras publicar varios videos burlándose
Tras publicar varios videos burlándose de la situación y agradeciendo a sus haters, luisa Postres ofreció una disculpa - crédito Luisa Postres

El impacto de una oferta laboral publicada por Luisa Postres en redes sociales se tradujo en una crisis de reputación que, tras varios días de controversia, la llevó a emitir una disculpa pública.

La empresaria, conocida por su emprendimiento de pastelería y por ser hija de la senadora María Fernanda Cabal, reconoció públicamente sus errores luego de que su convocatoria para el cargo de community manager fuera ampliamente criticada por usuarios y especialistas en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La polémica se desató el 29 de septiembre, cuando Luisa Postres difundió un video en el que anunciaba la apertura de una vacante para community manager en su negocio.

En esa grabación, admitió no tener claridad sobre el perfil buscado y expresó: “No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando”. Posteriormente, detalló una serie de requisitos que incluían conocimientos en audiovisuales, edición, narrativa digital, manejo de redes sociales y dominio de herramientas digitales, lo que generó una reacción inmediata de los usuarios, quienes consideraron que las funciones exigidas resultaban excesivas para una sola persona.

La noche del 4 de octubre, Luisa Postres publicó un video disculpándose por la polémica generada las últimas dos semanas - crédito Luisa Postres

Las críticas se intensificaron cuando, al responder a un comentario que señalaba la sobrecarga de responsabilidades, Luisa Postres justificó su enfoque laboral describiéndose como “todera” y afirmó que en su emprendimiento asumía múltiples roles, desde la gerencia hasta tareas operativas.

Sin embargo, sus declaraciones posteriores, en las que comparó a quienes se limitan a cumplir su contrato como “burros” y sugirió que podían aspirar a ser “cajeras del Oxxo”, fueron percibidas como despectivas y clasistas, lo que avivó aún más el debate en redes sociales.

La empresaria intentó inicialmente restar importancia a la controversia, agradeciendo a quienes criticaron su oferta por la difusión que alcanzó la vacante. En un video posterior, destacó: “Después de ese tremendo bololó que se armó porque ofrecí un trabajo, quiero agradecerles enormemente a todos los haters porque es que me permitieron que esta vacante llegara a todas partes. En total, recibimos 683 hojas de vida de personas interesadas en este rol”.

Además, manifestó su satisfacción por la calidad de los perfiles recibidos y subrayó su entusiasmo por la respuesta de quienes aplicaron: “Puedo decir que estoy demasiado feliz de los perfiles que llegaron, qué berraquera la cantidad de gente que le gusta dar la milla extra, que le gusta ponerse la camiseta, que le gusta desarrollarse y salir adelante. Muy, muy emocionada, de verdad, de todas las personas que entraron”.

Luisa Postres abrió una vacante laboral en sus redes sociales - Crédito Luisa Postres

A pesar de la alta participación, Luisa Postres aclaró que quienes no fueron seleccionados para la siguiente fase del proceso tendrían la oportunidad de permanecer en una base de datos, con el objetivo de conectar a los aspirantes con otros emprendimientos y empresarios interesados en perfiles similares.

Explicó: “Todos mis amigos emprendedores y empresarios me dijeron que estaban buscando un rol similar. Entonces, estoy habilitando en nuestro perfil de Instagram un link para que te puedas registrar, mandes tu hoja de vida abiertamente, cualquier rol que sea, puedo compartir tu hoja de vida con otros amigos. Me fascina conectar, me encanta crear nuevas oportunidades, entonces cuenta también con eso”.

Además, anunció una alianza con Remotos Online para apoyar la formación profesional de quienes avanzaran en el proceso, facilitando la mejora de sus perfiles en LinkedIn y hojas de vida.

Pero en la noche del 4 de octubre, tras la persistencia de las críticas, Luisa Postres publicó un video de disculpa en el que asumió la responsabilidad por sus palabras y actitudes.

Luisa agradeció a sus seguidores y haters por ayudarle con la difusión, dado que recibió más de 600 hojas de vida - crédito @luisapostres/IG

En su mensaje, reconoció: “La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”.

Añadió: “Segundo, pedir perdón por responder a un comentario de forma grosera y, además, menospreciar un trabajo que sé, es igual de importante y digno a todos los demás trabajos”. También admitió que su reacción inicial fue inapropiada: “La verdad es que actué desde la rabia y no desde el amor, que es lo que me caracteriza. Fui soberbia y grosera”.

Finalmente, se comprometió a mejorar su comunicación y a seguir generando empleo digno y de calidad.

Las reacciones a la disculpa no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos usuarios expresaron escepticismo y continuaron cuestionando la autenticidad del arrepentimiento de Luisa Postres.

Temas Relacionados

Luisa PostresMaría Fernanda CabalEmprendimientoOferta laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa negó cualquier posibilidad de envío de tropas a Palestina: “Quien diga lo contrario es un mitómano”

Pedro Sánchez desmintió versiones sobre una supuesta intervención militar en Gaza, aclarando que la postura oficial exige cese al fuego y respeto al derecho internacional, sin acciones unilaterales ni participación sin mandato de la ONU

Ministro de Defensa negó cualquier

El exministro Daniel Palacios criticó a los tres precandidatos del Pacto Histórico: “Los tres mosqueteros del mal”

El exfuncionario y precandidato presidencial intensificó sus críticas hacia los representantes del petrismo, asegurando que ninguno representa una opción positiva para el país de cara a las elecciones de 2026

El exministro Daniel Palacios criticó

Exministro José Manuel Restrepo lanzó duras críticas contra Ángela María Robledo por Ecopetrol: “Hace rato usted no estaría”

José Manuel Restrepo cuestionó la administración de Ángela María Robledo en Ecopetrol, calificándola como “un desastre”

Exministro José Manuel Restrepo lanzó

Así ocurrió asalto a un conductor adulto mayor de plataforma, en Engativá: alegó que policía solo lo metió a grupo de WhatsApp

Al hombre lo intimidaron con armas blancas, lo amordazaron y lo despojaron de sus pertenencias durante un servicio solicitado en el sector de La Granja, en el noroccidente de Bogotá

Así ocurrió asalto a un

Ministro Eduardo Montealegre será investigado por la Procuraduría: Abelardo de la Espriella denunció intromisión en política

El equipo legal del precandidato pidió investigar al ministro de Justicia tras sus declaraciones sobre candidatos presidenciales, argumentando posible violación de normas de neutralidad en el proceso electoral de 2026

Ministro Eduardo Montealegre será investigado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Laura de León compartió publicación

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Nataly Umaña exige respeto tras duras comparaciones con Lina Marulanda y alerta sobre el impacto de los comentarios en redes

A 30 años de ‘Pies Descalzos’ de Shakira: así se gestó el disco que hizo despegar la carrera internacional de la colombiana

Maluma conquistó la ciudad de Nueva York con un concierto épico en la cima del edificio Empire State

Deportes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: no fue suficiente para evitar la derrota del Crystal Palace

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre