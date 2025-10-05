Tras varios videos polémicos por una oferta de trabajo, Luisa Postres se disculpa: “La embarré y vengo a dar la cara”

Tras publicar varios videos burlándose de la situación y agradeciendo a sus haters, luisa Postres ofreció una disculpa - crédito Luisa Postres

El impacto de una oferta laboral publicada por Luisa Postres en redes sociales se tradujo en una crisis de reputación que, tras varios días de controversia, la llevó a emitir una disculpa pública.

La empresaria, conocida por su emprendimiento de pastelería y por ser hija de la senadora María Fernanda Cabal, reconoció públicamente sus errores luego de que su convocatoria para el cargo de community manager fuera ampliamente criticada por usuarios y especialistas en redes sociales.

La polémica se desató el 29 de septiembre, cuando Luisa Postres difundió un video en el que anunciaba la apertura de una vacante para community manager en su negocio.

En esa grabación, admitió no tener claridad sobre el perfil buscado y expresó: “No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando”. Posteriormente, detalló una serie de requisitos que incluían conocimientos en audiovisuales, edición, narrativa digital, manejo de redes sociales y dominio de herramientas digitales, lo que generó una reacción inmediata de los usuarios, quienes consideraron que las funciones exigidas resultaban excesivas para una sola persona.

La noche del 4 de octubre, Luisa Postres publicó un video disculpándose por la polémica generada las últimas dos semanas - crédito Luisa Postres

Las críticas se intensificaron cuando, al responder a un comentario que señalaba la sobrecarga de responsabilidades, Luisa Postres justificó su enfoque laboral describiéndose como “todera” y afirmó que en su emprendimiento asumía múltiples roles, desde la gerencia hasta tareas operativas.

Sin embargo, sus declaraciones posteriores, en las que comparó a quienes se limitan a cumplir su contrato como “burros” y sugirió que podían aspirar a ser “cajeras del Oxxo”, fueron percibidas como despectivas y clasistas, lo que avivó aún más el debate en redes sociales.

La empresaria intentó inicialmente restar importancia a la controversia, agradeciendo a quienes criticaron su oferta por la difusión que alcanzó la vacante. En un video posterior, destacó: “Después de ese tremendo bololó que se armó porque ofrecí un trabajo, quiero agradecerles enormemente a todos los haters porque es que me permitieron que esta vacante llegara a todas partes. En total, recibimos 683 hojas de vida de personas interesadas en este rol”.

Además, manifestó su satisfacción por la calidad de los perfiles recibidos y subrayó su entusiasmo por la respuesta de quienes aplicaron: “Puedo decir que estoy demasiado feliz de los perfiles que llegaron, qué berraquera la cantidad de gente que le gusta dar la milla extra, que le gusta ponerse la camiseta, que le gusta desarrollarse y salir adelante. Muy, muy emocionada, de verdad, de todas las personas que entraron”.

Luisa Postres abrió una vacante laboral en sus redes sociales - Crédito Luisa Postres

A pesar de la alta participación, Luisa Postres aclaró que quienes no fueron seleccionados para la siguiente fase del proceso tendrían la oportunidad de permanecer en una base de datos, con el objetivo de conectar a los aspirantes con otros emprendimientos y empresarios interesados en perfiles similares.

Explicó: “Todos mis amigos emprendedores y empresarios me dijeron que estaban buscando un rol similar. Entonces, estoy habilitando en nuestro perfil de Instagram un link para que te puedas registrar, mandes tu hoja de vida abiertamente, cualquier rol que sea, puedo compartir tu hoja de vida con otros amigos. Me fascina conectar, me encanta crear nuevas oportunidades, entonces cuenta también con eso”.

Además, anunció una alianza con Remotos Online para apoyar la formación profesional de quienes avanzaran en el proceso, facilitando la mejora de sus perfiles en LinkedIn y hojas de vida.

Pero en la noche del 4 de octubre, tras la persistencia de las críticas, Luisa Postres publicó un video de disculpa en el que asumió la responsabilidad por sus palabras y actitudes.

Luisa agradeció a sus seguidores y haters por ayudarle con la difusión, dado que recibió más de 600 hojas de vida - crédito @luisapostres/IG

En su mensaje, reconoció: “La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”.

Añadió: “Segundo, pedir perdón por responder a un comentario de forma grosera y, además, menospreciar un trabajo que sé, es igual de importante y digno a todos los demás trabajos”. También admitió que su reacción inicial fue inapropiada: “La verdad es que actué desde la rabia y no desde el amor, que es lo que me caracteriza. Fui soberbia y grosera”.

Finalmente, se comprometió a mejorar su comunicación y a seguir generando empleo digno y de calidad.

Las reacciones a la disculpa no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos usuarios expresaron escepticismo y continuaron cuestionando la autenticidad del arrepentimiento de Luisa Postres.