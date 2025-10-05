Nataly Umaña exige respeto tras duras comparaciones con Lina Marulanda y alerta sobre el impacto de los comentarios en redes

La actriz no estuvo de acuerdo con este tipo de comentarios que han afectado su cotidianidad - crédito @nayalyumana/IG

La actriz y presentadora Nataly Umaña emitió un mensaje contundente dirigido a quienes, en el último año y medio, han utilizado plataformas digitales para formular críticas y comentarios ofensivos sobre su vida personal y profesional.

Umaña puso especial énfasis en el impacto de los mensajes que la comparan con la modelo fallecida Lina Marulanda, alertando sobre la gravedad de banalizar temas relacionados con la salud mental y los efectos de la violencia verbal digital. A través de sus redes sociales, la actriz reveló cómo la exposición pública y la constante observación de su vida la han obligado a desarrollar herramientas personales para gestionar opiniones ajenas.

Nataly Umaña celebró su soltería con una publicación en Instagram - crédito @natalyumanaa/Instagram

La actriz reconoció: “Como figura pública he aprendido a convivir con la crítica, con las burlas, con los juicios, con los comentarios”.

Destacó que esa experiencia la llevó a buscar ayuda profesional y a reflexionar sobre los efectos de las palabras ajenas: “Toda la gente que me sigue por acá sabe perfectamente que he tomado terapia, que he sanado, que he entendido que las opiniones ajenas no definen mi vida ni mi valor”.

En su mensaje, la ibaguereña explicó que, tras numerosos episodios de críticas, logró comprender que el juicio del público no determina su identidad ni su autoestima. Este proceso la llevó a convertir el dolor en resiliencia, permitiendo que palabras ofensivas dejen de afectarla. “Cuando me critican, cuando me juzgan, cuando inventan, a mí ya me da igual, ya no me hiere, ya no me detiene, me da igual”, sostuvo.

La actriz sorprendió con sus palabras sobre el rencor y el amor - crédito Nataly Umaña / Instagram

No obstante, Umaña identificó un límite claro al leer recientemente un comentario que consideró no solo irrespetuoso, sino profundamente peligroso.

La actriz advirtió sobre el riesgo real de comparar experiencias dolorosas y trágicas en redes sociales. La alusión directa a la historia de Lina Marulanda, modelo que falleció en 2010, motivó su pronunciamiento categórico: “Comparar mi vida con la tragedia de una mujer que ya no está con nosotros, como es Lina Marulanda, eso no es un chiste. Eso no es humor, eso no es una crítica, esto es una línea que no se debe cruzar”.

La presentadora precisó que este tipo de mensajes pueden tener efectos de larga duración sobre la estabilidad emocional tanto de las figuras públicas como de sus entornos familiares. Nataly Umaña insistió en que existe un límite entre la opinión y la violencia, que debe respetarse para salvaguardar la integridad y la salud emocional de quienes participan en la vida pública.

Aseguró: “Hay un límite entre la opinión y la violencia. Hay un límite entre la crítica y el daño. Este mensaje obviamente no es para las personas que me apoyan ni para los que me entienden, los que me dan amor en redes”.

La actriz prefirió tomar distancia con el joven Melfi, después de la polémica que despertó su romance - crédito cortesía Canal RCN

Apuntó directamente a quienes, amparados en el anonimato de internet, olvidan que cada persona tiene una historia, una familia y sueños que pueden verse afectados por comentarios insensibles.

La artista extendió su reflexión a la importancia de cuidar la manera en que se aborda la salud mental en espacios digitales. Alertó que las palabras, cuando son usadas sin responsabilidad, pueden constituir una forma de daño difícil de reparar.

Recordó el peso de la empatía y la necesidad de detener discursos que inciten a la violencia o al desprecio por la vida: “Mi límite es este: puedo soportar opiniones y burlas, pero nunca aceptaré ni normalizaré comentarios que inciten a la muerte. Eso ya no es crítica, eso es una enfermedad y como sociedad tenemos que hablarlo y pararlo. Esto es algo heavy. Esto es fuerte”.

Nataly Umaña fue duramente criticada en su paso por el 'reality' al sostener un romance con Miguel Melfi -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En su último mensaje, la actriz reafirmó su compromiso con el bienestar propio y la defensa de su identidad. Indicó que continuará con sus procesos personales, apoyándose en la terapia y el acompañamiento espiritual y familiar, hasta convertir ese espacio digital en una herramienta de construcción positiva.

Su postura se resume en la defensa irrenunciable de la dignidad individual: “Por más hate que exista, no me apaga, no me rompe, no me quitan mi esencia".