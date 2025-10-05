Maluma conquistó la ciudad de Nueva York con un concierto épico en la cima del edificio Empire State

El paisa sorprendió a millones desde uno de los edificios más altos del mundo - crédito @maluma/IG

La transmisión en directo del concierto de Maluma desde la cima de uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York se convirtió en tendencia en YouTube, donde miles de espectadores siguieron el evento a través del canal oficial de la marca Boss, que supera los 262.000 suscriptores.

La elección de este escenario, símbolo de la magnitud alcanzada por la carrera del artista, reforzó el impacto global que tiene su música y generó una ola de reacciones entre los fanáticos, quienes celebraron la interpretación de sus éxitos en un entorno tan significativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Maluma vistió al Empire State con los colores de la bandera de Colombia - crédito @maluma/Ig

El espectáculo, realizado en uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad por su historia, representó una nueva etapa en la trayectoria del paisa, que logró llenar uno de los recintos más prestigiosos del mundo.

La noche estuvo marcada por una producción de alto nivel, una puesta en escena imponente y la presencia de invitados especiales como Pipe Bueno y J Balvin, según lo mostrado en el video de la transmisión. Estos elementos contribuyeron a que el evento se volviera rápidamente viral en redes sociales, consolidando aún más la posición del cantante como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Durante la jornada, el intérprete de Bronceador, Cuatro babys, entre otros temas compartió su entusiasmo y gratitud con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Maluma cantó sus temas en el Empire State de Nueva York - crédito @maluma/IG

En un mensaje dirigido a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera, el artista expresó: “Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana. Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”, según publicó el propio cantante.

Esta respuesta del público generó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, que manifestaron su admiración y orgullo por el artista colombiano, destacando tanto la calidad de la producción como la energía desplegada sobre el escenario y la capacidad del artista para conectar con una audiencia internacional.

Esto es lo que hace Maluma antes de subir al escenario para dar un concierto - crédito @maluma/IG

Entre los comentarios más destacados en redes sociales se encuentran frases como: “Gracias por ser bandera de nuestras raíces en lo más alto de las esferas y ser tu mismo ❤️”; “de Colombia para el mundo entero”; “qué espectáculo colombiano”; “definitivamente el talento de los colombianos no tiene límites”; “Juan Luis rompiéndola siempre”; “quedé como loco con el show de la apertura y Maluma superguapísimo, elegante como siempre”, entre otros, fueron solo algunos de los que dejaron sus fans.

Maluma confirmó el final de su relación con su anterior mánager

Maluma y su mánager Walter Kolm rompen relaciones laborales en buenos términos, luego de más de una década de trabajo - crédito @walterkolm/Instagram

El cantante paisa sorprendió a sus seguidores con la noticia de que a sus 31 años, decide tomar un nuevo rumbo en su carrera musical y deja atrás una etapa que más allá de lo profesional, marcó su vida, pues construyó una amistad personal con el empresario que creyó en su talento desde que apenas tenía 19.

“Tras doce años de una relación marcada por el compromiso, la visión compartida y grandes logros, Maluma y Walter Kolm, junto al equipo de WK Entertainment, anuncian la terminación de su relación de management. Durante este tiempo, ambas partes construyeron una alianza que llevó la carrera de Maluma a nuevos niveles, consolidándolo como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial y abriendo caminos que hoy son referentes en la industria musical”, dice el encabezado del comunicado.