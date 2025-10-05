Colombia

Equipo de la Alcaldía de Paipa abandonó evento mientras hablaba el gobernador Carlos Amaya

El acto de entrega de la nueva plaza de mercado de Paipa dejó en evidencia las tensiones entre la administración municipal y el gobierno departamental

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

La confrontación quedó expuesta durante
La confrontación quedó expuesta durante los discursos de las autoridades y generó incertidumbre sobre el futuro del nuevo recinto. - crédito @ingwilmerc/X

Durante la entrega oficial de la nueva Plaza de Mercado y Centro Multifuncional Araceli Ochoa en Paipa, el acto protocolario quedó interrumpido por la salida del equipo de la Alcaldía de Paipa mientras hablaba el gobernador Carlos Amaya. El episodio recibió atención por tratarse de un acto público en el que estaban presentes autoridades departamentales, municipales y ciudadanía, y por quedar registrado en video. Las tensiones de fondo entre la administración local y la departamental se hicieron evidentes en ese momento.

El incidente ocurrió cuando el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, realizaba su intervención y dirigía críticas directas al gobierno municipal. En ese momento, el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, y un grupo de funcionarios municipales, identificados por sus chaquetas rojas, se levantaron de sus asientos y abandonaron el lugar en medio del discurso oficial. El hecho reflejó el creciente distanciamiento institucional entre ambas administraciones.

La confrontación se evidenció durante los discursos de apertura. El alcalde Camacho enfatizó que corresponde a la administración local garantizar que la inversión destinada a la plaza se traduzca en un verdadero beneficio para la comunidad. En su alocución, agradeció a los funcionarios y contratistas involucrados y señaló la autonomía del municipio para la operación del espacio. Manifestó además que las inquietudes sobre presuntos sobrecostos en la obra deberán ser esclarecidas por los organismos de control pertinentes, entre ellos la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

El equipo de la Alcaldía de Paipa se retira del evento de inauguración en medio del discurso del gobernador Carlos Amaya.

“Estamos verificando que todo funcione muy bien, porque queremos construir sobre lo construido. Mis agradecimientos a todos”, expresó Camacho en la ceremonia. Añadió que el municipio contrató una consultoría que definirá el modelo de administración, cuyo resultado se conocerá en noviembre.

Luego, Carlos Amaya tomó la palabra y expresó su desacuerdo por el hecho de que la plaza no comenzara operaciones de manera inmediata al acto de entrega. “No nos vamos a dejar quitar la alegría y el gozo de aquellos que lo único que quieren es ponerle trabas al desarrollo”, afirmó el gobernador. En su intervención sostuvo que la plaza fue diseñada para atender la demanda tanto de la población local, estimada en unos 40.000 habitantes, como de los cerca de 400.000 turistas que visitan Paipa cada año.

El mandatario departamental también explicó los objetivos y alcances del proyecto. Hizo referencia al financiamiento de la obra, señalando que la plaza se realizó con recursos del Fondo Nacional de Regalías y que tuvo un costo de $23.000 millones. Además, puntualizó que la dotación alcanzó los $2.800 millones y que se priorizó la calidad y funcionalidad del espacio para vendedores y compradores.

La nueva plaza de mercado
La nueva plaza de mercado de Paipa fue inaugurada tras una inversión de 23.000 millones de pesos. - crédito Colprensa

En su intervención, Amaya defendió la dimensión y el costo del centro, resaltando que la intención es convertirlo en un atractivo turístico y motor económico para la ciudad. Además, aseguró que la administración departamental estaría dispuesta a asumir la operación del recinto hasta finalizar su gobierno, sin cobrar arriendo a particulares ni comerciantes, en caso de que la Alcaldía así lo permitiera.

La creciente disputa política entre el gobierno municipal y la departamental en Boyacá tuvo durante la inauguración un episodio notorio, expuesto durante el intercambio de cuestionamientos y diferencias, tanto en la gestión de la obra como en los mensajes emitidos en público. En su discurso, el gobernador Amaya también dirigió comentarios a sectores de la oposición política local, cuestionando su papel y sus críticas a la inversión realizada en Paipa.

La salida del recinto por parte del equipo de la alcaldía ocurrió cuando Amaya reiteró la necesidad de que la plaza entre en operación sin demora. Posterior a ese hecho, el gobernador relanzó sus críticas a decisiones recientes de la administración municipal y recalcó la importancia del trabajo conjunto para la dinamización económica de Paipa.

Funcionarios municipales y departamentales participaron
Funcionarios municipales y departamentales participaron en la entrega oficial de la plaza de mercado Araceli Ochoa. - crédito @carlosandresamayar / Instagram

La inauguración de la nueva plaza de mercado Araceli Ochoa, su administración y el calendario de apertura oficial continúan como temas pendientes, mientras la opinión pública local observa de cerca el desarrollo institucional y el resultado de la millonaria inversión ejecutada.

