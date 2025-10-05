Colombia

Desarticulan a Los Discover, una banda dedicada al microtráfico en Santander: llevaban la droga a domicilio

Una serie de denuncias de la población dio origen al operativo que terminó con la captura de las casi dos decenas de integrantes de la estructura criminal

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Las autoridades capturaron a los
Las autoridades capturaron a los 19 miembros de Los Discover - crédito Fiscalía General de la Nación

En operativos desplegados en articulación entre la Policía Nacional y la fiscalía General de la Nación en Santander cayeron 19 personas señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico y microtráfico que distribuía estupefacientes en varias zonas del municipio de San Gil. Las actividades ilegales se centraban en entornos escolares y demás espacios que son frecuentados por menores de edad.

Los capturados pertenecen a la banda de tráfico de estupefacientes Los Discover, la cual no solo se dedicaba al expendido de droga en zonas frecuentadas por niños, niñas y adolescentes, sino que en ocasiones llevaba las sustancias ilegales directamente al lugar de residencia de sus compradores, lo que los dejó en evidencia ante las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación de la Policía y la Fiscalía inicio con seis denuncias de venta de estupefacientes en varios barrios del municipio santandereano. Con apoyo en diferentes pruebas, las autoridades pudieron concluir que era una misma red la responsable del expendido de drogas en esa población. Cada miembro de esta organización criminal tenía su rol definido, por lo que podían coordinarse para evadir la presencia de la autoridad,

Dentro de la red de microtráfico, algunos de sus miembros llevaban directamente a domicilio las sustancias ilegales, mientras que otros los ofrecían de manera presencial en espacios públicos y en horarios en los que la concurrencia de menores de edad es alta.

La banda comercializaba droga en
La banda comercializaba droga en entornos escolares - crédito Camila Díaz/Colprensa

Con los hallazgos de las averiguaciones, las instituciones realizaron cinco operativos de allanamiento y registro que dejaron como resultado la captura de las 19 personas que harían parte de la red de la red de microtráfico Los Discover. Durante las intervenciones se logró la incautación de estupefacientes, dinero en efectivo, celulares, así como una motocicleta que era utilizada para la distribución de los estupefacientes en el municipio.

Sumado a esto, los uniformados encontraron elementos que eran empleados para la dosificación y empaque de las sustancias ilegales que, posteriormente, eran llevadas a los entornos escolares y las viviendas de los compradores de la red criminal.

Los detenidos, entre los que se encuentran tres mujeres, fueron presentados ante un juez de control de garantías que les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados por ninguno de los señalados miembros de Los Discover. No obstante, también les fue dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario, a donde fueron enviados una vez terminó la diligencia judicial en su contra.

La red criminal llevaba a
La red criminal llevaba a domicilio las sustancias ilegales - crédito Pixabay

Pese a que ninguno de los sindicados aceptó su responsabilidad en los hechos, el proceso judicial en su contra sigue su curso por los delitos que les fueron imputados, los cuales los puede llevar a recibir una pena entre los 8 y 20 años de prisión, así como una multa que oscila entre los 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Santander, los resultados del operativo permiten impactar directamente el fenómeno del microtráfico en el municipio y la región, el cual afecta principalmente a los menores de edad. Con esta clase de intervenciones, las autoridades buscan proteger a la juventud de esa zona del departamento y, asimismo, reducir el número de expendidos de sustancias ilegales que vulneran la seguridad de los habitantes de San Gil.

En el departamento, las autoridades
En el departamento, las autoridades viene fortaleciendo su ofensiva contra el tráfico de drogas - crédito Shutterstock

Estos resultados se suman a la estrategia de las autoridades para fortalecer la ofensiva contra el microtráfico en el departamento, que permite desplegar operativos en varios municipios. Una de las intervenciones destacadas permitió desarticular la banda Los Villanos, de la que hacían parte 16 personas, varios con antecedentes y órdenes de captura vigentes, que distribuían marihuana, cocaína y tusi en los barrios Villa Paz, San Marcos y Samán del municipio de Barbosa.

Temas Relacionados

Los DiscoverMicrotráficoSantanderPolicía SantanderFiscalía ColombiaDroga a domicilioSustancias ilegalesColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en la segunda semana de octubre de 2025: expertos hicieron sus apuestas

Al cierre de la jornada del 3 de octubre, la divisa norteamericana perdió más de $23 y se situó por debajo de la línea de los $3.900

Qué pasará con el precio

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

Juan Carlos Cárdenas explicó cómo será la apuesta de La Fuerza de las Regiones para transformar el poder en 2026: “Nunca se había visto en Colombia”

El exalcalde de Bucaramanga explicó en detalle para Infobae Colombia cómo se logró la consolidación de una propuesta que busca, desde las regiones, llegar al primer cargo de la nación y propender por una mejor distribución de recursos para el progreso de los territorios

Juan Carlos Cárdenas explicó cómo

Asguran que Nicolás Petro habría estado en Ibagué en evento presidencial: el mandatario respondió con evasivas y mensaje espiritual

Un periodista afirmó que el exdiputado del Atlántico viajó a la capital de Tolima, lo que habría violado las condiciones de su proceso judicial, pero el jefe de Estado pidió “amar y no odiar”

Asguran que Nicolás Petro habría

Incautaron 42 kilos de marihuana en cajas de mensajería en Cali: todo fue gracias a la acción de un canino de la Policía

Controles recientes de las autoridades han revelado métodos cada vez más sofisticados para el traslado de estupefacientes en la región, enfrentados por la labor de caninos entrenados y operativos en rutas intermunicipales

Incautaron 42 kilos de marihuana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives felicita a su

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Yina Calderón arremetió de nuevo en contra de La Jesuu y la vallecaucana ya planea una respuesta a la DJ: “Me da asco”

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Deportes

Colombia vs. Nigeria - EN

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol