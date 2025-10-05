Desarticulan a Los Discover, una banda dedicada al microtráfico en Santander: llevaban la droga a domicilio

Las autoridades capturaron a los 19 miembros de Los Discover - crédito Fiscalía General de la Nación

En operativos desplegados en articulación entre la Policía Nacional y la fiscalía General de la Nación en Santander cayeron 19 personas señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico y microtráfico que distribuía estupefacientes en varias zonas del municipio de San Gil. Las actividades ilegales se centraban en entornos escolares y demás espacios que son frecuentados por menores de edad.

Los capturados pertenecen a la banda de tráfico de estupefacientes Los Discover, la cual no solo se dedicaba al expendido de droga en zonas frecuentadas por niños, niñas y adolescentes, sino que en ocasiones llevaba las sustancias ilegales directamente al lugar de residencia de sus compradores, lo que los dejó en evidencia ante las autoridades.

La investigación de la Policía y la Fiscalía inicio con seis denuncias de venta de estupefacientes en varios barrios del municipio santandereano. Con apoyo en diferentes pruebas, las autoridades pudieron concluir que era una misma red la responsable del expendido de drogas en esa población. Cada miembro de esta organización criminal tenía su rol definido, por lo que podían coordinarse para evadir la presencia de la autoridad,

Dentro de la red de microtráfico, algunos de sus miembros llevaban directamente a domicilio las sustancias ilegales, mientras que otros los ofrecían de manera presencial en espacios públicos y en horarios en los que la concurrencia de menores de edad es alta.

Con los hallazgos de las averiguaciones, las instituciones realizaron cinco operativos de allanamiento y registro que dejaron como resultado la captura de las 19 personas que harían parte de la red de la red de microtráfico Los Discover. Durante las intervenciones se logró la incautación de estupefacientes, dinero en efectivo, celulares, así como una motocicleta que era utilizada para la distribución de los estupefacientes en el municipio.

Sumado a esto, los uniformados encontraron elementos que eran empleados para la dosificación y empaque de las sustancias ilegales que, posteriormente, eran llevadas a los entornos escolares y las viviendas de los compradores de la red criminal.

Los detenidos, entre los que se encuentran tres mujeres, fueron presentados ante un juez de control de garantías que les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados por ninguno de los señalados miembros de Los Discover. No obstante, también les fue dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario, a donde fueron enviados una vez terminó la diligencia judicial en su contra.

Pese a que ninguno de los sindicados aceptó su responsabilidad en los hechos, el proceso judicial en su contra sigue su curso por los delitos que les fueron imputados, los cuales los puede llevar a recibir una pena entre los 8 y 20 años de prisión, así como una multa que oscila entre los 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Santander, los resultados del operativo permiten impactar directamente el fenómeno del microtráfico en el municipio y la región, el cual afecta principalmente a los menores de edad. Con esta clase de intervenciones, las autoridades buscan proteger a la juventud de esa zona del departamento y, asimismo, reducir el número de expendidos de sustancias ilegales que vulneran la seguridad de los habitantes de San Gil.

Estos resultados se suman a la estrategia de las autoridades para fortalecer la ofensiva contra el microtráfico en el departamento, que permite desplegar operativos en varios municipios. Una de las intervenciones destacadas permitió desarticular la banda Los Villanos, de la que hacían parte 16 personas, varios con antecedentes y órdenes de captura vigentes, que distribuían marihuana, cocaína y tusi en los barrios Villa Paz, San Marcos y Samán del municipio de Barbosa.