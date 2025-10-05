Colombia

Cortes programados de agua en Bogotá durante octubre afectarán a múltiples barrios en más de diez localidades: conozca todos los detalles

La empresa de acueducto anunció suspensión temporal del servicio en varias zonas de la capital entre el 6 y el 9 de octubre de 2025 debido a labores para proteger la red y evitar daños mayores

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La empresa de acueducto anunció
La empresa de acueducto anunció intervenciones técnicas que implican suspensión temporal del suministro en diferentes localidades, recomendando a la población tomar precauciones y almacenar líquido suficiente para las fechas programadas - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que realizará trabajos de reparación y mantenimiento en la red de distribución de agua de la ciudad, lo que obligará a programar cortes temporales del suministro en diversas localidades entre el 6 y el 9 de octubre de 2025.

De acuerdo con la empresa, el objetivo de esta intervención es proteger la infraestructura hidráulica, minimizar riesgos de daños mayores y garantizar un servicio adecuado a largo plazo para los habitantes de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará cortes de agua en varias localidades entre el 6 y el 9 de octubre de 2025 para trabajos de mantenimiento - crédito Freepik

La Eaab detalló que las labores se desarrollarán durante cuatro días consecutivos e incluyen cambio de medidores, empates de redes, instalación de válvulas, mantenimiento preventivo y correctivo, así como reemplazo de hidrantes en zonas específicas. Estas actividades son consideradas indispensables para el funcionamiento de la red, por lo que será necesario suspender la prestación de agua en distintos barrios.

A continuación, se presenta el cronograma de cortes y barrios afectados, señalando direcciones en minúsculas y el tipo de trabajo a realizar cada día.

Lunes 6 de octubre de 2025

  • Fontibón
    • Barrios: El Tintal Central
    • Zona: de la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 86 a la carrera 96a
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Martes 7 de octubre de 2025

  • San Cristóbal
    • Barrios: Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel
    • Zona: de la calle 18 sur a la calle 48 sur, entre la carrera 4 este a la carrera 20 este
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Puente Aranda
    • Barrios: Milenta
    • Zona: de la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • Rafael Uribe Uribe
    • Barrios: Tunal
    • Zona: de la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • Los Mártires
    • Barrios: Voto Nacional
    • Zona: de la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 11 a la avenida calle 13
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • Fontibón
    • Barrios: Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
    • Zona: de la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Tunjuelito
    • Barrios: Samoré
    • Zona: de la diagonal 51a sur a la calle 47a sur, entre la carrera 25 a la carrera 33
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Bosa
    • Barrios: Bosa Centro
    • Zona: de la calle 63 a la calle 65, entre la carrera 80c a la carrera 80n
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Kennedy
    • Barrios: El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo, Castilla (al norte de la avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente, Industria La Fayette
    • Zonas:
      • de la avenida calle 12 a la calle 16, entre la avenida carrera 72 a la transversal 75
      • de la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre la avenida carrera 72 a la carrera 79a
      • de la avenida calle 8 a la calle 11b bis, entre la carrera 79a a la avenida carrera 80
      • de la calle 7b bis a la calle 10f, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
Las labores incluyen cambio de
Las labores incluyen cambio de medidores, empates de redes, instalación de válvulas, mantenimiento y reemplazo de hidrantes en zonas específicas de Bogotá - crédito Colprensa

Miércoles 8 de octubre de 2025

  • Fontibón
    • Barrios: Modelia
    • Zona: de la carrera 80c a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25g
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • Antonio Nariño
    • Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas
    • Zona: de la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • Chapinero, Usaquén
    • Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte
    • Zona: de la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 116
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Suba
    • Barrios: Estoril, Pasadena
    • Zona: de la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108
    • Horario: 8:00 a. m. por 24 horas
  • Suba
    • Barrios: Britalia
    • Zona: por la carrera 54, entre la calle 169 a la calle 170
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Puente Aranda
    • Barrios: Ciudad Salitre Sur Oriental
    • Zona: de la carrera 50 a la carrera 55, entre la calle 22 a la calle 22a
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Usme
    • Barrios: La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir
    • Zona: de la avenida carrera 14 (avenida caracas) a la transversal 3b este, entre la diagonal 54f sur a la calle 67a bis sur
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • San Cristóbal
    • Barrios: Vitelma
    • Zona: de la carrera 2 este a la carrera 4b este, entre la calle 6c sur a la calle 9 sur
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Bosa
    • Barrios: Laureles
    • Zona: de la carrera 80r a la carrera 81, entre la calle 75 a la calle 77
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Jueves 9 de octubre de 2025

  • Usme
    • Barrios: Arrayanes I, II, III, IV y V, Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama
    • Zona 1: de la carrera 7 a la carrera 7 este, entre la calle 65 sur a la calle 70 sur
    • Zona 2: de la carrera 2 este a la carrera 9 este, entre la calle 48 sur a la calle 55 sur
    • Horario: 8:00 p. m. por 12 horas
  • Suba
    • Barrios: Granada Norte, Cantagallo, Britalia
    • Zona: de la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Kennedy
    • Barrios: Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur
    • Zona: de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
    • Horario: 8:00 a. m. por 24 horas
  • Kennedy
    • Barrios: Provivienda Oriental
    • Zona: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • Kennedy
    • Barrios: Pio XII
    • Zona: de la calle 6b a la calle 7a bis c, entre la carrera 78 a la transversal 78c
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Kennedy
    • Barrios: Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos, Colegio Inem de Kennedy
    • Zona 1: de la diagonal 2 a la calle 38c sur, entre la carrera 78k a la avenida carrera 80
    • Zona 2: de la avenida calle 6 a la calle 37 sur, entre la carrera 78b a la carrera 78k
    • Zona 3: de la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 78b a la avenida carrera 72
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Teusaquillo
    • Barrios: Quinta Paredes
    • Zona: de la carrera 40 a la carrera 47, entre la calle 24 a la calle 26
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Puente Aranda
    • Barrios: El Remanso
    • Zona: de la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50
    • Horario: 7:00 a. m. por 27 horas
  • San Cristóbal
    • Barrios: Barcelona Sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio
    • Zona: de la calle 38a sur a la calle 30a sur, entre la carrera 5a a la carrera 10
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas
  • Tunjuelito
    • Barrios: Fátima
    • Zona: de la calle 52b sur a la calle 47 sur, entre la carrera 33 a la transversal 44
    • Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

La Eaab recomienda a los
La Eaab recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas y ofrece servicio de carrotanques para clínicas y hospitales durante los cortes de agua - crédito Colprensa

La Eaab recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas para afrontar los cortes. Entre ellas, llenar el tanque de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, y priorizar su uso para el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Las comunidades, clínicas y hospitales que precisen abastecimiento adicional podrán solicitar el servicio de carrotanques comunicándose a la línea Acualínea 116. La entidad reiteró que estas intervenciones son necesarias para preservar la calidad y la continuidad del servicio a todos los usuarios de la ciudad.

