Cortes programados de agua en Bogotá durante octubre afectarán a múltiples barrios en más de diez localidades: conozca todos los detalles

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que realizará trabajos de reparación y mantenimiento en la red de distribución de agua de la ciudad, lo que obligará a programar cortes temporales del suministro en diversas localidades entre el 6 y el 9 de octubre de 2025.

De acuerdo con la empresa, el objetivo de esta intervención es proteger la infraestructura hidráulica, minimizar riesgos de daños mayores y garantizar un servicio adecuado a largo plazo para los habitantes de Bogotá.

La Eaab detalló que las labores se desarrollarán durante cuatro días consecutivos e incluyen cambio de medidores, empates de redes, instalación de válvulas, mantenimiento preventivo y correctivo, así como reemplazo de hidrantes en zonas específicas. Estas actividades son consideradas indispensables para el funcionamiento de la red, por lo que será necesario suspender la prestación de agua en distintos barrios.

A continuación, se presenta el cronograma de cortes y barrios afectados, señalando direcciones en minúsculas y el tipo de trabajo a realizar cada día.

Lunes 6 de octubre de 2025

Fontibón

Barrios: El Tintal Central Zona: de la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 86 a la carrera 96a Horario: 7:00 a. m. por 27 horas



Martes 7 de octubre de 2025

San Cristóbal Barrios: Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel Zona: de la calle 18 sur a la calle 48 sur, entre la carrera 4 este a la carrera 20 este Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Puente Aranda Barrios: Milenta Zona: de la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Rafael Uribe Uribe Barrios: Tunal Zona: de la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Los Mártires Barrios: Voto Nacional Zona: de la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 11 a la avenida calle 13 Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Fontibón Barrios: Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja Zona: de la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Tunjuelito Barrios: Samoré Zona: de la diagonal 51a sur a la calle 47a sur, entre la carrera 25 a la carrera 33 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Bosa Barrios: Bosa Centro Zona: de la calle 63 a la calle 65, entre la carrera 80c a la carrera 80n Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Kennedy Barrios: El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo, Castilla (al norte de la avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente, Industria La Fayette Zonas: de la avenida calle 12 a la calle 16, entre la avenida carrera 72 a la transversal 75 de la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre la avenida carrera 72 a la carrera 79a de la avenida calle 8 a la calle 11b bis, entre la carrera 79a a la avenida carrera 80 de la calle 7b bis a la calle 10f, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas



Miércoles 8 de octubre de 2025

Fontibón

Barrios: Modelia Zona: de la carrera 80c a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25g Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Antonio Nariño

Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas Zona: de la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14 Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Chapinero, Usaquén

Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte Zona: de la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 116 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Suba

Barrios: Estoril, Pasadena Zona: de la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108 Horario: 8:00 a. m. por 24 horas

Suba

Barrios: Britalia Zona: por la carrera 54, entre la calle 169 a la calle 170 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Puente Aranda

Barrios: Ciudad Salitre Sur Oriental Zona: de la carrera 50 a la carrera 55, entre la calle 22 a la calle 22a Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Usme

Barrios: La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir Zona: de la avenida carrera 14 (avenida caracas) a la transversal 3b este, entre la diagonal 54f sur a la calle 67a bis sur Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

San Cristóbal

Barrios: Vitelma Zona: de la carrera 2 este a la carrera 4b este, entre la calle 6c sur a la calle 9 sur Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Bosa

Barrios: Laureles Zona: de la carrera 80r a la carrera 81, entre la calle 75 a la calle 77 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas



Jueves 9 de octubre de 2025

Usme

Barrios: Arrayanes I, II, III, IV y V, Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama Zona 1: de la carrera 7 a la carrera 7 este, entre la calle 65 sur a la calle 70 sur Zona 2: de la carrera 2 este a la carrera 9 este, entre la calle 48 sur a la calle 55 sur Horario: 8:00 p. m. por 12 horas

Suba

Barrios: Granada Norte, Cantagallo, Britalia Zona: de la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Kennedy

Barrios: Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur Zona: de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72 Horario: 8:00 a. m. por 24 horas

Kennedy

Barrios: Provivienda Oriental Zona: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

Kennedy

Barrios: Pio XII Zona: de la calle 6b a la calle 7a bis c, entre la carrera 78 a la transversal 78c Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Kennedy

Barrios: Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos, Colegio Inem de Kennedy Zona 1: de la diagonal 2 a la calle 38c sur, entre la carrera 78k a la avenida carrera 80 Zona 2: de la avenida calle 6 a la calle 37 sur, entre la carrera 78b a la carrera 78k Zona 3: de la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 78b a la avenida carrera 72 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Teusaquillo

Barrios: Quinta Paredes Zona: de la carrera 40 a la carrera 47, entre la calle 24 a la calle 26 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Puente Aranda

Barrios: El Remanso Zona: de la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50 Horario: 7:00 a. m. por 27 horas

San Cristóbal

Barrios: Barcelona Sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio Zona: de la calle 38a sur a la calle 30a sur, entre la carrera 5a a la carrera 10 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas

Tunjuelito

Barrios: Fátima Zona: de la calle 52b sur a la calle 47 sur, entre la carrera 33 a la transversal 44 Horario: 10:00 a. m. por 24 horas



La Eaab recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas para afrontar los cortes. Entre ellas, llenar el tanque de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, y priorizar su uso para el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Las comunidades, clínicas y hospitales que precisen abastecimiento adicional podrán solicitar el servicio de carrotanques comunicándose a la línea Acualínea 116. La entidad reiteró que estas intervenciones son necesarias para preservar la calidad y la continuidad del servicio a todos los usuarios de la ciudad.