Abogado de Nicolás Petro pide tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez: denunció supuesta persecución por nombramiento de su esposa en la Aerocivil

El abogado Alejandro Carranza, que representa legalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, realizó una denuncia pública sobre lo que considera una persecución en su contra de Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa de Petro Burgos, sobre un asunto relacionado con la esposa del litigante.

“#Fiscalía, quiero dejar constancia de lo que la testigo #DaysurisDelCarmen hace gracias a la tolerancia de la Fiscal Lucy Laborde. Así como Victoria Eugenia (Vicky Dávila) empezó a mostrar un documento adulterado para anunciar una imputación contra Nicolás, antes de que se designara fecha o nos notificaran, ahora la señora Daysuris del Carmen y otro oscuro personaje tienen chats montados persiguiendo personalmente a la defensa de Nicolás”, comenzó escribiendo el jurista en su cuenta de X, en el que también se refirió al periodista Daniel Valencia.

A continuación, Carranza -que también es abogado del presidente Petro- publicó un pantallazo de una publicación en X de Day Vásquez, que fue replicada por el periodista Valencia, en la que la exesposa de Petro Burgos escribió: “Ojo con la Aerocivil”.

En su respuesta, el periodista Valencia adjuntó la imagen de un chat de WhatsApp con dos archivo en formato PDF titulados con el nombre de Julieth Mayerly Abril Hernández, en referencia a la esposa de Alejandro Carranza, que también es abogada.

“Aquí, en esta imagen, en la parte superior, podrán ver lo que el cobarde no alcanzó a ocultar por su torpeza. Ese personaje oscuro le dice al otro que esto es para “burocracia de Carranza”, con lo que pretenden seguir cometiendo más delitos“, escribió Carranza junto con la imagen del chat en cuestión, en la que citó el mensaje.

“Esta conducta reprochable y esta persecución, que ahora es personal, porque así la recibo por dirigirse contra este defensor y mi familia, demuestra que el principio de oportunidad de Daysuris del Carmen debe ser revocado cuanto antes”, pidió el abogado.

A raíz de ello, Carranza rechazó especulaciones sobre una supuesta vinculación de esa entidad del Estado con el pago de sus honorarios. Además, anunció una demanda por el caso y solicitó revocar el principio de oportunidad de Day Vásquez con la Fiscalía.

“Yo creo que es cobarde, infame y machista fraguar un ataque para hacer creer que me pagan honorarios con el trabajo de mi esposa en la @AerocivilCol; eso solo puede ser calculado por alguien con un nivel de maldad y oscuridad suficiente como para poner a su propia progenitora como testaferro, esa maldad con la que usa a su familia sin miramiento alguno, para empapelar al papá, a la hermana, al tío, a los amigos como Blanca, a quien dejó embargada y reportada con la jugadita del Mercedez”, añadió el abogado Carranza.

El nombramiento de la esposa de Carranza con la que se vinculó el presunto pago de sus honorarios

El contexto de la denuncia surgió luego que de que el periodista Melquisedec Torres publicara desde su cuenta de X una resolución en la que se nombró a Julieth Mayerly Abril, esposa de Carranza, como asesora del director de la Aeronáutica Civil, general (r) Henry Pinto: en su publicación también adjuntó la hoja de vida de Abril.

Sin embargo, el periodista acotó que Mayorga llegó al cargo acreditando una única experiencia laboral en el Grupo Carranza Abril SAS, la firma de abogados que es propiedad de su esposo.

A continuación, Torres realizó otra publicación en la misma red social en la que compartió la respuesta que le entregó Alejandro Carranza a unas preguntas sobre el nombramiento de su esposa en ese cargo, a lo que respondió:

“La firma Grupo Carranza Abril es mía, y desde ella, cobro los honorarios de defensa al presidente a una póliza. Los honorarios de Nicolás me los pagan de apoyo de amigos y familia, pero pronto mostraremos algo públicamente para que cese la especulación”.

En su contestación, Carranza también exigió respeto por su esposa, a la que pidió apartar de sus funciones profesionales, en especial a las que competen con la defensa del hijo del presidente Petro.

“Cualquier duda estoy atento, porque no voy a permitir que difamen a mi esposa que nada tiene que ver con mi litigio y tampoco puede pensarse que su trabajo es una ficción. Es una mujer que trabaja y con ella no me pueden atacar.”, pidió el jurista en la respuesta citada por el periodista Melquisedec Torres.

“Mi esposa no es corrupta, no es una ficción, es una trabajadora y servidora sin tacha y la voy a hacer respetar siempre. A ella no la nombra el Presidente, ella conoce al director de la Aerocivil hace muchos años y ha trabajado con él, yo también. Lo he defendido incluso”, aclaró Carranza en su respuesta, en la que rectificó que a su esposa “la nombran es para que trabaje y dé la talla, no para que me hagan un favor o me paguen honorarios”.

Aeronáutica Civil defiende a la abogada Julieth Mayerly Abril

La magnitud de la polémica surgida por el nombramiento de la abogada en la Aeronáutica Civil generó un pronunciamiento de la propia entidad, que defendió tanto la trayectoria de la jurista como su designación.

“Los estudios la acreditan como una excelente abogada, su desempeño en el cargo ha sido siempre el de una profesional íntegra y comprometida. En ocasiones, nuestras opiniones pueden estar influenciadas por percepciones personales más que por valoración objetiva de su trayectoria”, aseguró la entidad adscrita al Ministerio de Transporte.

