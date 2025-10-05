Abogado de Nicolás Petro arremetió contra Beto Coral por críticas al hijo del presidente: “Repetir mentiras no las convierte en verdad”

El abogado Alejandro Carranza negó que Nicolás Petro haya confesado delitos ante un juez - crédito @HombreJurista/X - @nicolaspetrob/Instagram

Alejandro Carranza, abogado defensor de Nicolás Petro Burgos, respondió públicamente a las afirmaciones del activista político Beto Coral, que fue crítico del caso judicial que involucra al hijo del presidente Gustavo Petro.

Carranza reafirmó su compromiso con la defensa del debido proceso y cuestionó el rol que juegan algunos actores políticos y mediáticos en la percepción pública del caso.

Los mensajes del activista, publicados en la red social X, generaron una nueva ola de reacciones; en ellos, Coral aseguró que Nicolás Petro “confesó delitos”, que habló en contra de su padre y que hay pruebas de que recibió recursos de procedencia dudosa. Frente a estos señalamientos, Carranza decidió pronunciarse de forma directa a través de la misma plataforma.

Alejandro Carranza enfrenta a Beto Coral por afirmaciones contra Nicolás Petro

“El activista Beto Coral ha compartido afirmaciones sin sustento judicial, y con base en dichos que no se han probado, ha tratado de instalar una narrativa contraria a la verdad procesal”, escribió Carranza, que luego desarrolló varios puntos clave para desmentir lo expresado por Coral.

El litigante comenzó su respuesta con una afirmación categórica: “Beto, repetir mentiras no las convierte en verdad. La #justicia no se basa en titulares, tweets o en lo que diga una candidata que en esa época, mantenía sus intenciones electorales ocultas (sic)”

El abogado hizo referencia a la supuesta “confesión” que habría hecho Nicolás Petro, y negó que su cliente haya aceptado cargos ante un juez. Recalcó que no existe sentencia ni reconocimiento judicial de culpabilidad: “Nicolás Petro no ‘confesó delitos’. Fue una versión sin sentencia ni aceptación de cargos, versión sobre la que hubo retracto. Yo sé que usted don Beto, sabe lo que significa un retracto ¿cierto? O no fue eso lo que hizo por acusaciones que no pudo sostener. Excúseme si me equivoco (sic)”.

Carranza también cuestionó las condiciones bajo las cuales su cliente ofreció declaraciones a medios de comunicación, y denunció una presión mediática que buscaba influir en la Fiscalía General de la nación y en la opinión pública.

“La entrevista con Vicky Dávila no fue libre; fue parte de la presión mediática emocional. Ella y Semana sembraron la noticia para mover la fiscalía, ella y Semana entrevistan en el búnker, mientras Nico estaba bajo custodia. Semana revela la captura de Nicolás y Laura desnudos, para humillarlos. Semana revela filtraciones para presionar la opinión pública, es obvio Beto, es palmario, es tangible, estamos ante una estrategia para manipular la fiscalía y el juicio (sic)”, escribió el abogado.

Sobre las pruebas que supuestamente demuestran que Nicolás Petro habría recibido dinero de procedencia ilícita, Carranza fue enfático: “No hay pruebas de juicio sin juicio Beto, solo así se podrá decir si hubo dinero ilícito. Ni la Fiscalía lo ha demostrado. Solo hay dichos contradictorios”.

Para Carranza, el fondo del asunto no solo radica en defender a un ciudadano de acusaciones que no han pasado por el filtro judicial, sino en impedir que intereses políticos definan anticipadamente una condena social.

“Defender a Nicolás Petro es defender que nadie sea linchado mediáticamente ni condenado sin juicio. Mi enfoque no tiene que ver con la ideología política, lo mío es buscar la justicia sin venganza y evitar que los cálculos políticos estén por encima de la dignidad”, se lee en el post.

Beto Coral lanza acusaciones en redes y desata polémica judicial

La respuesta del abogado surgió como reacción directa a una serie de publicaciones de Coral, en las que el activista cuestionó la conducta de Nicolás Petro y compartió una entrevista en la que Armando Benedetti, ministro del Interior, sugería que el hijo del presidente debió enfrentar una investigación por estafa y no por los delitos por los que actualmente se le señala.

Coral publicó en la red social X que: “Ustedes lo saben y se hacen los locos por miedo, pero:

El primero que confesó delitos sin ninguna presión fue Nicolás Petro.

El primero que recibió a @VickyDavilaH para darle una entrevista en el búnker de la Fiscalía, sabiendo que le hacía daño a su papá, fue Nicolás Petro.

El primero en hablar mal de su propio padre fue Nicolás Petro.

Está probado que sí recibió dineros de dudosa procedencia (solo falta determinar si esos dineros entraron o no a la campaña).

El mismo Benedetti dijo que Nicolás estafó a quienes le aportaron.

Después cambió el discurso.

Ser de izquierda no significa defenderlo todo ni a todos. El proyecto y la ideología están por encima de cualquier persona, incluso por encima del presidente”.

Carranza, al responder de forma detallada cada una de estas afirmaciones, dejó en claro que su labor se orienta hacia el respeto al proceso judicial y que la defensa de Nicolás Petro no busca blindar a ninguna figura política, sino asegurar que se respete el derecho a la presunción de inocencia.