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Estas son las plantas que ayudan a alejar las ratas del jardín: expertos recomiendan evitar trampas y optar por soluciones naturales

El aumento de las temperaturas y las actividades en exteriores favorecen la llegada de roedores, por lo que aconsejan tomar medidas caseras con las que se va a notar la diferencia en varios espacios

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Un ratón colilargo de pelaje pardo grisáceo y cola muy larga, con ojos oscuros y orejas redondeadas, sobre hojas secas y ramas en un bosque.
Las plantas aromáticas que ayudan a mantener lejos a las ratas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la llegada de los días más cálidos y el aumento de actividades al aire libre, también comienzan a aparecer visitantes no deseados en patios, terrazas y jardines. Entre ellos están las ratas y ratones, animales que suelen acercarse a las viviendas atraídos por restos de comida, agua y espacios donde puedan refugiarse.

Especialistas en control de plagas y organizaciones dedicadas al cuidado de huertos urbanos aseguran que una de las formas más efectivas para mantener lejos a estos roedores no es el uso de trampas, sino recurrir a ciertos aromas naturales que resultan desagradables para ellos. Por eso, recomiendan sembrar algunas plantas aromáticas alrededor del jardín como medida preventiva.

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De acuerdo con expertos consultados por organizaciones como Denver Urban Gardens (DUG), las ratas suelen instalarse en zonas donde encuentran basura descubierta, frutas caídas, alimento para mascotas o rincones con vegetación densa y madera acumulada.

Aunque su presencia suele aumentar en temporadas frías, durante la primavera y el verano también buscan lugares donde puedan encontrar alimento fácilmente.

Una persona con abrigo camina por un oscuro callejón de Nueva York, mientras varias ratas se mueven entre bolsas de basura y desechos esparcidos en el suelo.
Las plantas estrella del verano: menta, lavanda y ajo se convierten en el secreto natural para alejar ratas de tu jardín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por esa razón, uno de los principales consejos es mantener el jardín limpio y evitar dejar bolsas de basura expuestas o recipientes de comida en exteriores durante la noche. Además, sugieren podar constantemente las plantas, revisar cobertizos y eliminar posibles escondites.

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Sin embargo, más allá de la limpieza, varios expertos coinciden en que existen plantas capaces de actuar como repelentes naturales gracias a su fuerte aroma.

Estas son las tres plantas aromáticas recomendadas para ahuyentar ratas

Menta

La menta es una de las opciones más utilizadas para mantener alejados a los roedores, ya que su olor intenso resulta incómodo para ratas y ratones, por lo que se recomienda sembrarla en bordes del jardín, cerca de puertas o en zonas donde se haya detectado actividad de estos animales. Además de funcionar como repelente natural, es una planta fácil de cuidar y que crece rápidamente.

Tres macetas con romero, menta y hierba gatera alineadas en un alféizar de madera, bañadas por la luz del sol que entra por una ventana.
Las organizaciones de huertos urbanos recomiendan menta, lavanda y ajo para alejar ratas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lavanda

Otra de las plantas recomendadas es la lavanda. Aunque para las personas su aroma suele ser agradable y relajante, para los roedores puede convertirse en un olor demasiado fuerte.

Expertos aseguran que colocar lavanda en macetas o sembrarla alrededor de terrazas y patios ayuda a disminuir la presencia de estos animales, mientras aporta color y decoración al espacio.

Ajo

El ajo también aparece entre las alternativas naturales más efectivas. Su olor penetrante actúa como una barrera para las ratas, especialmente si se cultiva cerca de entradas, cercas o lugares donde puedan esconderse. Incluso algunos especialistas recomiendan combinar el ajo con otras plantas aromáticas para reforzar el efecto repelente.

Mujer durmiendo plácidamente en su cama. En la mesita de noche, una planta de toronjil de hojas verdes y una planta de lavanda con flores moradas en macetas de terracota.
El truco más fresco para proteger patios y terrazas es sembrar menta, lavanda y ajo, según expertos en huertos urbanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inspeccionar el jardín también es clave

Las organizaciones especializadas en huertos urbanos aconsejan revisar constantemente el estado del jardín para detectar señales de roedores. Entre las alertas más comunes están los agujeros en la tierra, plantas mordidas, excrementos o pequeños caminos marcados entre la vegetación.

La recomendación es hacer inspecciones frecuentes, especialmente antes de iniciar nuevas siembras o durante temporadas de calor, cuando las reuniones al aire libre aumentan y suelen quedar restos de comida.

Otras alternativas naturales para las plagas de ratas, antes de usar trampas

Aunque existen trampas y productos químicos para controlar plagas, muchas personas prefieren evitar estos métodos por la presencia de niños o mascotas en casa. Por eso, las soluciones naturales han ganado popularidad en los últimos años.

Además de las plantas aromáticas, expertos también sugieren usar aceites esenciales o elementos con olores fuertes para alejar a los roedores de determinadas zonas del hogar o el jardín.

En cualquier caso, los especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más importante: mantener espacios limpios, evitar acumulaciones y reducir las fuentes de alimento puede marcar la diferencia para impedir la aparición de ratas en exteriores.

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