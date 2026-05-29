Colombia

Alias Ferreira, señalado de un ataque sicarial, posó para la foto tras su captura en Bucaramanga y generó indignación

El ataque a bala dejó una persona muerta y tres heridas. Los hechos ocurrieron en el barrio Café Madrid de la capital santandereana

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- créditos Policía Metropolitana de Bucaramanga e Imagen Ilustrativa Infobae
El hoy capturado actuó en complicidad con otro sujeto - créditos Policía Metropolitana de Bucaramanga e Imagen Ilustrativa Infobae

Un caso conocido a finales de mayo de 2026 provocó reacciones en redes sociales tras las imágenes de la captura de Breiner Alexander Peña Hernández, alias Ferreira.

Lo que más llamó la atención del video divulgado por las autoridades en Bucaramanga fue que, apenas el señalado se percató de que uno de los agentes lo grababa con su celular, no se inmutó y posó de inmediato para el registro de su aprehensión.

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El detenido fue enviado a prisión por su presunta participación en un ataque a tiros ocurrido en la madrugada del 23 de noviembre de 2025, a las afueras de la discoteca La Cacika, en el barrio Café Madrid, al norte de Bucaramanga. Ese hecho dejó un muerto y tres mujeres heridas.

El martes 26 de mayo de 2026, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía le imputó homicidio agravado, homicidio agravado tentado en tres casos y porte ilegal de armas de fuego agravado.

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El hoy detenido identificado como Breiner Alexander Peña Hernández estarían inmerso en más homicidios, de acuerdo con lo que señalaron las autoridades en la capital de Santander - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Peña Hernández habría actuado junto a Andrés Felipe Posada Salas, alias Pipe, para cometer el atentado.

Según las autoridades, los dos llegaron hacia la 1:35 a. m. en una motocicleta NKD de color oscuro y, antes del ataque, rondaron el sector e incluso grabaron con un celular la entrada del establecimiento.

La Fiscalía sostuvo que “Pipe” bajó de la motocicleta metros antes, con un revólver calibre 38, mientras que “Ferreira” se quedó más adelante para facilitar la huida.

La versión oficial indicó que el tirador introdujo el arma entre las rejas de la discoteca y disparó contra las personas que estaban en el lugar. En el ataque sicarial murió Ferney Stiven Martínez Carrillo, de 22 años, que recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en el costado izquierdo.

El criminal llegó hasta una discoteca ubicada en el norte de Bucaramanga para perpetrar el crimen con arma de fuego - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga
El criminal llegó hasta una discoteca ubicada en el norte de Bucaramanga para perpetrar el crimen con arma de fuego - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

También resultaron heridas Sharol Yulexi Chacón Bautista, Daniela Duarte Báez y Jeimy Alejandra Rodríguez Gamba, con lesiones en una pierna, el brazo derecho y la cabeza, esta última por el roce de un proyectil.

Después del ataque a bala, alias Pipe huyó a pie y volvió a subir a la motocicleta donde lo esperaba “Ferreira”, según las autoridades. La Policía indicó en su momento que Martínez Carrillo, estudiante del Sena y sin antecedentes judiciales, habría quedado en medio del atentado.

Por todo lo anterior, las autoridades señalaron que Peña Hernández también es investigado por su presunta participación en al menos tres ataques bajo modalidad de sicariato en Bucaramanga y su área metropolitana.

Mujer capturada en Atlántico también sonrió para la foto de su detención

A inicios de 2026 la Policía capturó en Sabanalarga a una mujer que huyó en una persecución y fue hallada con dos armas de fuego sin permiso, un caso que se volvió viral el 7 de enero de 2026 por la sonrisa y los cambios de pose que mostró durante la reseña policial, una actitud que desató rechazo y burlas en redes sociales.

Según el reporte oficial difundido por el Departamento de Policía Atlántico, la persecución comenzó cuando uniformados requirieron a varias personas que se movilizaban en motocicleta y estas ignoraron la señal de detención.

La huida terminó en el barrio 7 de Mayo, después de que los ocupantes abandonaran la moto y siguieran a pie.

De acuerdo con la Policía, la mujer fue localizada en un lote baldío con apoyo de miembros de la comunidad, que informaron su paradero cuando estaba oculta entre la maleza.

En el procedimiento, los agentes incautaron una pistola marca Córdova y un revólver Llama Cassidy Especial.

La actitud de la criminal sorprendió a las autoridades y a la comunidad - crédito Policía
La actitud de la criminal fue rechazada por las autoridades y la comunidad - crédito Policía

La captura en Sabanalarga derivó en críticas y bromas en redes sociales

Lo que amplificó la repercusión pública no fue solo la persecución, sino la conducta de la detenida ante la cámara.

La delincuente sonrió y cambió de pose durante la reseña policial, un gesto que parte de la comunidad interpretó como una burla a la autoridad.

Las imágenes circularon en redes sociales y dieron paso a mensajes de indignación y también a comentarios humorísticos.

Entre las frases que replicaron los usuarios aparecieron: “Capturada pero no amargada”, “Al mal tiempo, buena cara” y “Presa sí, sencilla jamás, y no todos los días se toma foto con agentes de la Policía”.

El video desató todo tipo de reacciones entre los internautas - crédito X

Otros internautas asociaron esa actitud con una supuesta falta de consecuencias judiciales. En esos comentarios, algunos afirmaron que la detenida podría recuperar la libertad por vencimiento de términos o incluso por corrupción, con alusiones a un pago de $1 millón.

Ante el episodio, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del departamento de Policía Atlántico, pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad ilícita a la línea gratuita 123.

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