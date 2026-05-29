Hombres a la Plancha regresa renovado con “La Gran Noche” en el Royal Center

El Teatro Nacional presenta a partir del sábado 6 de junio de 2026 la nueva temporada de “Hombres a la Plancha La Gran Noche”, un espectáculo musical que llega al centro de eventos Royal Center de Bogotá.

El Teatro Nacional presenta a partir del sábado 6 de junio de 2026 la nueva temporada de “Hombres a la Plancha La Gran Noche”, un espectáculo musical que llega al centro de eventos Royal Center de Bogotá con seis voces masculinas del entretenimiento colombiano, un concepto visual renovado y un repertorio que recorre el pop, la balada, el despecho, el vallenato y la música bailable.

La producción reúne a Marcelo Cezán, Josse Narváez, Mario Lora, Junior Cuesta, Juanse Quintero y César Amaya, artistas que provienen de trayectorias distintas en la música y la televisión colombiana, y que en esta edición unen sus voces bajo la dirección artística de Javier Méndez. Las funciones regulares de la temporada se realizarán los miércoles y jueves a las 8:30 p.m.

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La producción reúne a Marcelo Cezán, Josse Narváez, Mario Lora, Junior Cuesta, Juanse Quintero y César Amaya.

Méndez, maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia y actor egresado de la Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional, acumula más de 25 años de trayectoria como actor, productor y director en más de treinta producciones teatrales.

Bajo su conducción, “La Gran Noche” propone un recorrido emocional que abre con canciones pop de alta energía —entre ellas “Cuando calienta el sol”, “Provócame”, “Vuela vuela” y “Amante bandido”— y avanza hacia la intimidad de las baladas, la intensidad del despecho y la celebración del vallenato y la música bailable. El diseño del espectáculo apunta a que el público transite por cada emoción como si repasara su propia historia: las canciones no solo se interpretan, se recuerdan y se cantan en coro.

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La puesta en escena incorpora nuevas coreografías, vestuario diseñado especialmente para esta temporada y una dirección vocal y musical que busca el equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo. El escenario se transforma a lo largo de la noche con un concepto visual contemporáneo que privilegia la cercanía con el público y la calidad interpretativa, sin abandonar la sobriedad que ha caracterizado al espectáculo en sus ediciones anteriores.

“La Gran Noche” propone un recorrido emocional que abre con canciones pop de alta energía —entre ellas “Cuando calienta el sol”, “Provócame”, “Vuela vuela” y “Amante bandido”.

El elenco convoca a figuras con recorridos artísticos que se extienden por décadas. Marcelo Cezán, nacido en Cali el 13 de abril de 1971, es uno de los nombres más reconocidos del pop colombiano de los noventa. Su primer álbum, “Nueve semanas y media”, lanzado en 1992 bajo el sello Sony Music con arreglos de Kike Santander y composiciones de Eduardo Paz y Estéfano, vendió más de 50 mil copias y lo estableció como una de las voces de su generación.

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En 2025 participó en el sencillo “Mi Cali Bella” y ha mantenido una presencia activa en la música a lo largo de tres décadas, en paralelo a su carrera como actor y presentador de televisión.

Josse Narváez, nacido en Sahagún, Córdoba, el 20 de enero de 1978, tiene sus raíces artísticas en la música antes que en la actuación. Desde niño integró coros y orquestas escolares en Bogotá, y su primer contacto profesional con el escenario fue el programa infantil “Imagínate”. En 2009 lanzó su primer álbum, “Mi sueño”, y ese mismo año fue invitado a cantar en el Madison Square Garden de Nueva York en el marco del Día de la Independencia de Colombia, donde compartió tarima con Jorge Celedón, Eddy Herrera, Adriana Bottina y Silvestre Dangond.

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Mario Lora, cantautor santandereano con más de 15 años de carrera, ha compartido escenario con Maluma, Sebastián Yatra, Juanes y Alex Ubago.

Mario Lora, cantautor santandereano con más de 15 años de carrera, ha compartido escenario con Maluma, Sebastián Yatra, Juanes y Alex Ubago. Sus canciones “Mi Fortuna” y “Cuanta Falta me Haces” han circulado en radios de Colombia y Latinoamérica. Su proyección reciente se consolidó al ser elegido como la voz oficial del personaje Charly Flow en la tercera temporada de la serie “La Reina del Flow” de Caracol Televisión, para la que grabó más de 20 canciones, entre ellas “Reflejo” y “Porque tú y yo”.

Lora también integra el proyecto musical DO2 junto a su hermano José Juan y ha lanzado el álbum “Capítulos Perdidos”, con 24 canciones que abordan el amor, el desamor y el romanticismo.

Junior Cuesta, cantante radicado en Bogotá, se dio a conocer en el programa “Yo me llamo” de Caracol Televisión, donde interpretó a Bruno Mars

Junior Cuesta, cantante radicado en Bogotá, se dio a conocer en el programa “Yo me llamo” de Caracol Televisión, donde interpretó a Bruno Mars y se posicionó como uno de los imitadores más reconocidos del artista estadounidense en el país. Su repertorio abarca versiones de canciones de Bruno Mars, Coldplay y Jason Derulo, lo que le ha permitido construir una carrera sólida en el entretenimiento en vivo, con presentaciones en escenarios de toda Colombia.

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Juanse Quintero, bogotano nacido el 23 de septiembre de 1988, comenzó su carrera artística en la Fundación Gente de Teatro bajo la tutela de la actriz María Cecilia Botero.

Juanse Quintero, bogotano nacido el 23 de septiembre de 1988, comenzó su carrera artística en la Fundación Gente de Teatro bajo la tutela de la actriz María Cecilia Botero. Se hizo conocido en la televisión colombiana por sus papeles en “Padres e hijos” y “Francisco el Matemático”, y como presentador en programas juveniles. Su debut musical llegó en 2018 con el sencillo “Me trama”, al que siguieron “Usted es pa’ mí”, “Como tú no hay dos”, “Más de ti”, “Perdón amor, amor”, “Caderas” y “Adiós”, entre otros títulos de corte pop y urbano romántico que han logrado posicionarse en plataformas digitales en Colombia y otros países de la región.

César Amaya, cantante, compositor y percusionista originario de Cali, se consolidó ante el público nacional a través de los concursos de talento de Caracol Televisión “A Otro Nivel” y “La Descarga”.

César Amaya, cantante, compositor y percusionista originario de Cali, se consolidó ante el público nacional a través de los concursos de talento de Caracol Televisión “A Otro Nivel” y “La Descarga”. Desde los cinco años mostró inclinación por la música, cuando aprendió a interpretar melodías al teclado y comenzó a componer sus primeras canciones. Además de su voz, Amaya domina el baile y el beat box, y ha acompañado a artistas como Fausto en diferentes escenarios. Tras su paso por los concursos televisivos, ha trabajado como solista con proyectos propios producidos en Bogotá.

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Las entradas para “Hombres a la Plancha La Gran Noche” están disponibles para las funciones del estreno del sábado 6 de junio y la temporada regular de miércoles y jueves a las 8:30 p.m. en el Royal Center de Bogotá.