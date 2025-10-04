Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

Colombia

En menos de 100 días, la marca de la artista colombiana ha sido premiada cuatro veces e inicia su expansión hacia nuevas regiones, destacando su fusión de tecnología y herencia cultural - crédito @shakira y @isima/Instagram

La marca de cuidado capilar Isima, fundada por la barranquillera Shakira, continúa reforzando su presencia en la industria internacional de belleza al sumar su cuarto premio global a tan solo tres meses de su lanzamiento.

La línea, que debutó oficialmente el 16 de junio de 2025, ingresó a la lista NB100 de NewBeauty 2025, distinción que reconoce a las marcas más innovadoras y transformadoras del sector.

Con una propuesta que integra herencia cultural e innovación científica, Isima ha captado la atención de expertos, editores y consumidores. La propia publicación NewBeauty subrayó que “Isima combina la herencia cultural con la innovación clínica para ofrecer un cuidado capilar que realmente funciona para todos”, destacando el enfoque de la marca por abordar las necesidades del cabello, desde la raíz hasta la cutícula.

El ingreso de Isima a la lista NB100 de NewBeauty consolida a la firma como una de las más innovadoras y transformadoras del sector capilar - crédito @isima/ Instagram

Distribuida exclusivamente en Ulta Beauty y Ulta Beauty México, la línea tiene como eje principal la salud integral del cuero cabelludo y la respuesta personalizada para todo tipo de cabello. Según los datos de la compañía, en sus primeros meses, Isima se convirtió en la marca número uno en ventas de cuidado capilar para Ulta Beauty en Estados Unidos y la tercera más vendida en general. En México, su llegada a tiendas de Antara (Polanco) y Galerías Metepec (Toluca) marcó un hito en su expansión regional.

El éxito de la firma se refleja también en la naturaleza de sus productos: combinan ingredientes de origen natural con tecnología capilar avanzada, en sintonía con la filosofía de autenticidad, empoderamiento y herencia latina impulsada por la artista colombiana. Esta fórmula ha generado una respuesta positiva entre consumidores interesados en propuestas efectivas, sostenibles y conectadas con valores culturales.

En lo que va del año, Isima ha sumado galardones de los principales referentes del sector, y su inclusión en la lista NB100 de NewBeauty representa el cuarto reconocimiento internacional desde su lanzamiento. Estos premios señalan no solo la eficacia y relevancia de los productos, sino también la capacidad de Shakira para posicionarse como empresaria dentro de una industria altamente competitiva.

La cantante recibió distinción por la calidad de su producto - crédito @isima/ Instagram

La compañía planea en los próximos meses expandirse a nuevos mercados, con presencia prevista en Reino Unido, Chile, Colombia y Perú. Además, se encuentra en conversaciones con minoristas internacionales para fortalecer su acceso a la comunidad global de seguidores de Shakira y consumidores de belleza.

La trayectoria de Isima en el corto plazo evidencia el impacto de las celebridades en la creación de marcas de belleza exitosas, al tiempo que profundiza la visión de autocuidado inclusivo y consciente. Los reconocimientos internacionales obtenidos respaldan la proyección global de la firma y el alcance de una estrategia que, en palabras de la propia marca, busca “crear un puente entre la tradición y la ciencia” en el cuidado capilar.

Shakira presenta a Gazelle con los icónicos trajes de su gira en la antesala de ‘Zootopia 2′

La expectativa en torno a Zootopia 2 y la conexión de Shakira con la franquicia animada de Disney volvieron a encenderse luego de que la artista compartiera en sus redes sociales una animación especial de Gazelle, su personaje en la saga, luciendo los trajes emblemáticos de la gira Las mujeres ya no lloran. La publicación, acompañada por el mensaje “Zoo ooh ooh!”, entusiasmó tanto a fanáticos de la cantante como a seguidores del cine animado.

En la animación difundida, Gazelle aparece con cuatro atuendos representativos de momentos icónicos del tour mundial de la cantante barranquillera, previsto para concluir su primera etapa de conciertos en noviembre de 2025.

Zootopia 2 se estrenará próximamente en cines - crédito Shakira/Instagram

El primer vestuario es un enterizo negro brillante, idéntico al que Shakira utiliza en presentaciones de Loba y Music Sessions #53 con Bizarrap. Un segundo conjunto, de tono rojo intenso, corresponde al utilizado durante canciones como El Jefe y Antología. El tercer diseño, vestido en tonos diamante con incrustaciones y brillo, es el que acompaña la interpretación de Acróstico; y el cuarto, un vestido rosado de la marca Versace, recuerda los temas Copa Vacía y Te Felicito. Cada atuendo fue adaptado para Gazelle, reforzando la identificación entre la animación y la trayectoria musical de Shakira.

La barranquillera participará por segunda vez en la producción de Disney - crédito Shakira/Instagram

El lanzamiento de la secuela Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, está programado para el 27 de noviembre de 2025 y vuelve a centrarse en los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora enfrentarán nuevas aventuras junto a un reptil misterioso, Gary De’Snake. De acuerdo con los adelantos, Shakira volverá a prestar su voz a Gazelle en la versión en inglés e interpretará una canción original titulada Zoo, escrita junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, la cual estará disponible a partir del 10 de octubre. La banda sonora de la película, compuesta por Michael Giacchino, se lanzará el 21 de noviembre, días antes del estreno en salas.

