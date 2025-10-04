Colombia

Caño Cristales, una de las opciones para viajar en la Semana de Receso y una joya del turismo natural colombiano

El emblemático río de los cinco colores emerge como salvavidas económico para el departamento, que enfrenta una severa crisis por los bloqueos en la vía Bogotá-Villavicencio y despliega estrategias para atraer nuevos viajeros

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Caño Cristales está ubicado en
Caño Cristales está ubicado en el municipio de la Macarena, en el departamento del Meta - crédito Parques Nacionales Naturales

El departamento de Meta afronta una de sus mayores crisis económicas tras el cierre prolongado de la vía Bogotá-Villavicencio, eje de conectividad para la región.

En ese contexto, Caño Cristales, conocido en el mundo turístico y por los colombianos como el “río de los cinco colores”, se estaría posicionado como el principal motor para el sector turístico local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según un trabajo periodístico publicado en Semana, tras los bloqueos en la Vía al Llano, las pérdidas acumuladas en 27 días por los cierres de la carretera superan los 800.000 millones de pesos, con afecciones a sectores clave de la economía departamental.

Como una solución, la Gobernación del Meta, liderada por Rafaela Cortés, impulsa una estrategia enfocada en el turismo y el ecoturismo para recuperar la economía regional.

Con ciertos cuidados, las autoridades
Con ciertos cuidados, las autoridades permiten recorrer los senderos acuáticos de Caño Cristales - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La funcionaria comentó en diálogo con el medio, que el turismo representa la oportunidad central para la reactivación, con énfasis especial en la serranía de La Macarena y su emblemático río.

Cortés explicó que la afluencia de visitantes ha roto récords, registrando 350.000 turistas en noviembre de 2024 y 327.000 en Semana Santa de 2025; datos que, según el Instituto de Turismo del Meta, demuestran el potencial de la región.

Caño Cristales destaca por su biodiversidad y por ser uno de los pocos lugares en el mundo donde crece la planta Macarenia clavigera, responsable de los tonos que dotan al río de su apariencia multicolor en determinadas épocas del año. El acceso al área implica una travesía de una hora y media en avión desde Bogotá, seguida de 20 minutos de navegación por el río Guayabero y dos horas más dentro del parque nacional.

El municipio de La Macarena ha cambiado de forma significativa en la última década. Actualmente, cerca de 2.500 soldados del Ejército Nacional permanecen en la zona como parte del dispositivo de seguridad de la Fuerza de Tarea Omega, factor que aporta confianza a quienes visitan el lugar.

La reactivación ha movilizado a 17 operadores turísticos que emplean a unos 90 guías locales, lo que ha dinamizado actividades económicas asociadas y ha abierto espacios para la cultura llanera, incluida la danza tradicional del joropo. El plato macarenense se ha convertido en uno de los atractivos gastronómicos para quienes llegan al territorio.

Los detalles de un paraíso natural colombiano cada vez más reconocido en el mundo

Reconocido por los tonos amarillos, azules, verdes, rojos y negros que se observan en sus aguas, este fenómeno hace de Caño Cristales un atractivo natural de escala internacional.

La singularidad cromática del río se explica por la presencia de la Macarenia clavigera, planta acuática endémica que, al exponerse a la luz solar, transforma el lecho del río en un espectáculo visual sin precedentes.

La mandataria departamental le hizo
La mandataria departamental le hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional por la situación de la vía al Llano - crédito Rafaela Cortes /facebook / @JorgeEmilioRey/X

El fenómeno atrae a miles de visitantes que buscan experimentar uno de los atractivos naturales más complejos de La Macarena y el departamento del Meta.

El acceso a Caño Cristales requiere llegar primero al municipio de La Macarena y luego abordar una canoa en el río Guayabero. Durante este trayecto, se pueden divisar tortugas, aves, monos y otras especies, en un entorno donde la biodiversidad es protagonista, según la información presentada por ProColombia.

Una vez en el área, los visitantes encuentran puntos de interés como el Mirador, desde donde la panorámica del río permite apreciar sus características.

Entre los sectores más destacados figuran la Piscina de los Turistas, habilitada para el baño en aguas transparentes y multicolores; el Tapete Rojo, zona marcada por la abundancia de Macarenia clavigera; Los Ochos, formaciones rocosas que dan forma a pozos naturales; y los Cuarzos, una caída de agua rodeada de hilos cristalinos. Otro punto destacado es Caño Cristalitos, un pequeño afluente con características similares a las de Caño Cristales.

Esta es la planta que
Esta es la planta que genera un tapete rojo en el río de Caño Cristales - crédito imagen suministrada por Cormacarena

La riqueza ambiental de la región se refleja también en la presencia de aproximadamente 420 especies de aves, 10 de anfibios, 43 de reptiles y 8 de primates dentro del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, de acuerdo con los registros de ProColombia.

La entidad sugiere que la mejor época para visitar la zona es el segundo semestre del año, período en el que el río incrementa su caudal y el color de las plantas alcanza su máxima intensidad.

Además, recomienda evitar el uso de bloqueadores solares y repelentes en el agua para preservar el ecosistema local. El cumplimiento de medidas de protección, como la vacunación contra la fiebre amarilla y el uso de ropa adecuada, resulta esencial para el ingreso, puntualizó ProColombia.

Temas Relacionados

Caño Cristales MetaCómo llegar a Caño CristalesSemana receso 2025Rafaela CortésVía al LlanoColombia-Noticias

Más Noticias

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

La actriz reveló cuáles son los gestos, rutinas y detalles que comparte con su pareja, y cómo la complicidad diaria ha sido clave en su vida en pareja

Paola Turbay confiesa los secretos

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Los “Cafeteros” quieren asegurar su cupo dentro de los 16 mejores del certamen, motivo por el cual esperan ganar ante los africanos

Nigeria vs. Colombia, fecha 3

La Defensoría del Pueblo rechaza declaraciones del alcalde de Pitalito sobre combate a la delincuencia

En unas recientes declaraciones, el alcalde solicitó al Ejército y a la Policía de Pitalito actuar con contundencia en sus operativos, sin tolerancia ni contemplaciones a la hora de enfrentar a quienes atentan contra la seguridad de la ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo rechaza

Cornare llamó la atención a ciudadanos por mala tenencia de mascotas que se comen a la fauna local

En el Oriente de Antioquia, más de 350 animales silvestres han resultado heridos por ataques de mascotas domésticas este año

Cornare llamó la atención a

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

La firma de cuidado capilar se posiciona como líder en ventas y reconocimiento gracias a su propuesta de innovación clínica e ingredientes naturales, conquistando mercados en Estados Unidos y México

Isima, la marca capilar de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay confiesa los secretos

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

La Segura le cantó la tabla a Yina Calderón por llamarla “apagada” en redes: “No importa lo que tengas que hacer con tal de figurar”

Yina Calderón reaccionó al encuentro entre Karina García y Westcol y le recordaron el mal momento que pasó: “No me vuelvo a sentar con ese tipo”

Marcela Reyes asegura que ha recibido amenazas desde el celular del B King dirigidas a su hijo: “Me van a quitar a mi niño”

Deportes

Nigeria vs. Colombia, fecha 3

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Con otra actuación destacada de Luis Díaz, Bayern Múnich goleó al Eintracht Frankfurt por 3-0 en la fecha 6 de la Bundesliga

Andrés Felipe Roa, jugador del América de Cali, confesó su amor por el Junior tras la victoria en Copa Colombia: “Siempre ha estado”

El gol tempranero de Luis Díaz rompió estadísticas en el Bayern Múnich: estos son los registros que marcó el colombiano

Egan Bernal logra una brillante actuación en el Giro de Emilia: Isaac del Toro gana la carrera y así le fue a los colombianos