Colombia

Un conductor de InDriver fue asesinado a tiros en Barranquilla

El crimen, perpetrado en la calle 73B con carrera 13, generó alarma entre vecinos y usuarios de plataformas de transporte

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

La víctima fue sorprendida por los criminales cuando conducía en el casco urbano de la capital atlanticense- crédito Policía Nacional

Un conductor de la plataforma InDriver fue asesinado a tiros en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla, durante la tarde del jueves 2 de octubre de 2025.

La víctima, identificada como Ricardo José Bolívar Marriaga, conducía su vehículo por la calle 73B con carrera 13 cuando fue atacada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El crimen ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto en el centro del debate la seguridad de quienes trabajan en aplicaciones de transporte en la ciudad.

De acuerdo con Caracol Radio, el ataque se registró mientras Bolívar Marriaga realizaba su labor como conductor. Los agresores, que no han sido identificados, interceptaron el vehículo y dispararon, empleando un modus operandi que se ha repetido en otros hechos violentos de la región.

El lugar del suceso, una zona residencial de Barranquilla, se vio alterado por la presencia de vecinos y transeúntes que intentaron auxiliar a la víctima.

Ricardo José Bolívar Marriaga tenía dos años y medio como conductor de InDriver. Según datos oficiales, la víctima contaba con dos anotaciones judiciales previas por los delitos de lesiones y hurto. Estos antecedentes forman parte de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los móviles del crimen y determinar si guardan relación con el ataque.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha iniciado las pesquisas para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre posibles sospechosos ni se ha informado de capturas relacionadas con el caso.

Además, las autoridades han señalado que se encuentran revisando los antecedentes de la víctima y recabando testimonios de testigos que presenciaron el hecho.

La víctima, al parecer, estaba sin pasajero en el momento del atentado- crédito How to como

Tras el ataque, varias personas auxiliaron a Bolívar Marriaga y lo trasladaron a un centro asistencial cercano. Sin embargo, los médicos de turno confirmaron que el conductor llegó sin signos vitales, pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

Las investigaciones sobre este homicidio permanecen abiertas, mientras la Policía busca esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

Y es que este caso es una muestra más de la compleja situación de inseguridad a la que han estado expuestos los conductores de plataforma desde hace varios años.

La víctima recibió múltiples impactos de bala- crédito Shutterstock

Múltiples conductores han sido asesinados en los últimos meses

Por ejemplo, en el Valle de Aburrá (Antioquia), los conductores de plataformas han denunciado que la inseguridad se ha disparado. Según el gremio, desde noviembre de 2023 hasta principios de 2025, al menos 13 conductores han sido asesinados y más de 64 vehículos robados.

Un caso reciente documentado ocurrió el 28 de enero de 2025: Brayan Stiwar Galvis Agudelo, de 26 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en Medellín, al parecer por un pasajero que lo abordó mediante la plataforma.

El crimen se registró en pleno casco urbano de Barranquilla - crédito Vanguardia MX y Colprensa/Álvaro Tavera

Además, en la zona norte del Valle de Aburrá se registraron cuatro asesinatos entre el 27 de noviembre y el 29 de diciembre (distintos conductores que habían aceptado servicios en Bello), casos en los que los agresores llevaron a los conductores hacia zonas apartadas —o incluso parajes despoblados—, los atacaron, los asesinaron y les hurtaron los vehículos.

Algunos de los homicidios han sido particularmente escabrosos o con dinámicas repetitivas: Brayan Stiwar Galvis Agudelo, 26 años, asesinado el 28 de enero en La Candelaria, Medellín, cuando llevaba un pasajero. León Ángel García Meneses, 48 años, fue hallado muerto en Girardota el mismo día que Galvis. Sosa Sánchez, un conductor asesinado en marzo de 2025, también en el Valle de Aburrá, por hechos similares de violencia durante el servicio.

Los conductores y sus gremios señalan varios patrones comunes en estos crímenes: Muchos han sido originados por servicios falsos (los pasajeros no son los reales, piden el servicio para perpetrar delitos). El robo de vehículo suele ser una motivación recurrente. En varios casos, tras aceptar el servicio, el conductor es desviado a zonas apartadas, atacado o simplemente desaparece.

Las víctimas muchas veces operan en horarios nocturnos, zonas con baja vigilancia policial, orillas del área urbana o en vías secundarias hacia parajes rurales.

