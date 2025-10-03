Colombia

Ministro de justicia se pronunció sobre el ataque a dragoneantes del Inpec afuera de la cárcel La Modelo que dejó un funcionario muerto: “El Estado responderá”

El incidente, ocurrido cerca de la prisión, en Bogotá, fue perpetrado por sicarios en dos motos que dispararon contra los guardias en cuando salían del turno

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El asesinato de un dragoneante y las heridas a dos guardias reavivan el debate sobre la capacidad estatal para garantizar la integridad de sus funcionarios y la confianza en el sistema penitenciario - crédito Redes Sociales

Un ataque sicarial en las inmediaciones de la cárcel La Modelo en Bogotá dejó como saldo la muerte de un dragoneante y dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) gravemente heridos.

El hecho puso en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios penitenciarios y reavivó el debate sobre la seguridad en el sistema carcelario colombiano.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, envió un mensaje de solidaridad y condolencia a la familia del dragoneante fallecido, quien perdió la vida en cumplimiento de sus funciones.

Montealegre también expresó su apoyo a los dos guardias del Inpec heridos durante el atentado, al que calificó como un acto violento vinculado al terrorismo.

“También envía un mensaje de solidaridad a los dos guardias del Inpec que resultaron gravemente heridos en este atentado. Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo”, sostuvo Montealegre en un video difundido en redes sociales.

El reciente atentado contra personal
El reciente atentado contra personal del INPEC en Bogotá expuso la fragilidad de la seguridad en las prisiones, impulsando llamados oficiales a fortalecer la protección de quienes cumplen funciones esenciales para la sociedad - crédito presidencia

El ministro advirtió a los responsables del ataque que el Estado responderá con firmeza y dentro del marco institucional, con el objetivo de evitar la impunidad y prevenir la repetición de hechos similares. Subrayó que la determinación oficial busca sancionar a los autores y proteger a quienes cumplen funciones esenciales para la sociedad.

Montealegre aprovechó para reconocer la labor de los funcionarios del Inpec, resaltando el esfuerzo y el sacrificio con el que desempeñan su trabajo.

Destacó que estos servidores públicos arriesgan su vida por la seguridad de todos los colombianos y reiteró la gratitud institucional hacia ellos en medio de la tragedia.

Sea este el momento, además de la solidaridad humana con las familias ante estos trágicos hechos, expresar un mensaje de gratitud hacia todos los funcionarios del Inpec que con humildad, que con mucho esfuerzo, arriesgan su vida por la seguridad de todos los colombianos. No vamos a retroceder jamás ante la violencia”, finalizó el ministro

La respuesta de las autoridades reafirma el compromiso de no ceder ante la violencia y de proteger la integridad de los servidores públicos y la seguridad ciudadana.

Violencia en cárceles de Bogotá, guardias del Inpec atacados durante relevo matutino

Un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá dejó tres guardias heridos y uno muerto la mañana del 3 de octubre, cuando cuatro individuos en dos motocicletas abrieron fuego contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se encontraban en el acceso principal del centro de reclusión.

La Dirección General del Inpec,
La Dirección General del Inpec, liderada por el Teniente Coronel Daniel Gutiérrez, rechazó categóricamente el ataque - crédito Inpec

La preocupación por la seguridad penitenciaria se intensificó tras este atentado, que se suma a una serie de hechos violentos recientes.

El vicepresidente del sindicato del Inpec, Cristian López, denunció en declaraciones a Noticias Caracol que existe un “plan pistola permanente en contra de nuestros compañeros” y precisó: “Ya podemos decir y establecer que son sesenta y nueve muertes. Asesinatos sicariales que se han dado en los últimos cuatro años y esto obedece a que hay bandas criminales que intentan, a través de estos asesinatos, tratar de sentarse a negociar con el Gobierno los temas de la paz”.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 a. m., durante el cambio de turno de los guardias, según explicó el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, a Caracol Radio.

Gutiérrez señaló que los delincuentes suelen aprovechar el relevo entre las 6 y 7 de la mañana para perpetrar estos hechos y advirtió que el uniforme de la entidad está “siendo blanco para los delincuentes”.

El Inpec confirmó un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá, perpetrado por cuatro sujetos en motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

Además, mencionó que la llegada de condenados desde estaciones de Policía podría estar generando tensiones internas.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Páez Vásquez, Carlos Navarrete Martínez y Miguel Llano Muñoz, este último fallecido por la gravedad de las heridas. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, incluyendo la clínica de Occidente y la clínica Colombia.

