Colombia

Mayor de la reserva activa de Colombia se sumó a la petición de Vicky Dávila: “Desobedezcan la orden de Gustavo Petro”

El mayor (r) Germán Rodríguez, líder de la Reserva Activa de Colombia, dijo estar listo, igual que la precandidata presidencial Vicky Dávila, en caso de que sea llamado por la justicia por sedición

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito Bing Guan/Reuters | crédito
crédito Bing Guan/Reuters | crédito @GermnAndrs92683/X

El mayor (r) Germán Rodríguez, líder de la Reserva Activa de Colombia, difundió un mensaje en video y a través de su cuenta en X en el que exhortó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a desobedecer las órdenes del presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones de Rodríguez se producen en medio del debate nacional sobre la cooperación militar entre Colombia y el gobierno venezolano, así como el papel de los militares en la política interna.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su pronunciamiento, el mayor retirado se dirigió de manera directa a los uniformados y al alto mando militar.

crédito @GermnAndrs92683/X
crédito @GermnAndrs92683/X

“Le pido a los soldados y generales colombianos: desobedezcan las órdenes de Gustavo Petro”, afirmó Rodríguez, quien publicó su mensaje a raíz de lo ocurrido con Petro luego de su asistencia a una manifestación en las calle de Nueva York (EE. UU.) en el reconocido sector de Times Square el viernes 26 de septiembre de 2025.

El oficial reservista insistió en su mensaje el 1 de octubre de 2025 (y que se suma al video que compartió la precandidata presidencial Vicky Dávila con megáfono en mano en la plaza del municipio de Sabaneta, Antoquia), y como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Petro durante el último Consejo de Ministros (lunes 29 de septiembre de 2025), y en el que el mismo mandatario confirmó que le revocaron su vida.

crédito @GermnAndrs92683/X

“Le pido a los soldados del ejército de Colombia que no cumplan las órdenes anticonstitucionales que dio el presidente Gustavo Petro en el último Consejo de Ministros, dando instrucciones para que compartamos nuestra información de inteligencia militar con la dictadura de Nicolás Maduro. Esto es una grave amenaza contra la soberanía y seguridad nacional”, aseguró.

Rodríguez argumentó que las instrucciones presidenciales vulnerarían la independencia de las Fuerzas Armadas compartiendo datos estratégicos con Venezuela (la zona binacional), lo que, según su perspectiva, pone en riesgo a Colombia.

Su llamado estuvo marcado por la reiteración a los miembros de la institución castrense para que sean fieles a la Constitución.

“Militares, desobedezcan las órdenes de Petro. Obedezcan el juramento que hicieron con la patria”, resaltó el mayor (r) Rodríguez, que en su mensaje de paso aprovechó para dirigirse al ministro de Defensa y al comandante del Ejército.

“Ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, recuerde que Gustavo Petro es pasajero, pero la Constitución y el pueblo colombiano permanecerán”, señaló el reservista.

La precandidata cuestionó la articulación de las Fuerzas Militares colombianas y venezolanas ordenada por Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Mayor (r) Germán Rodríguez aseguró estar listo ante cualquier llamado de la justicia: igual que Vicky Dávila

El mayor (r) Rodríguez justificó sus palabras al señalar que su llamado replica palabras pronunciadas por el propio presidente Petro en escenarios internacionales y anticipó posibles investigaciones en su contra.

“Y si me empiezan a atacar jurídicamente por lo que estoy haciendo, pues estoy repitiendo las mismas palabras que dijo Gustavo Petro en Nueva York los días que estuvo dando el discurso en la ONU y las dijo contra Donald Trump”, explicó el reservista, dando a entender, como le dijo Dávila en entrevista a Caracol Radio la mañana del viernes 3 de octubre, que también estará atento a cualquier llamado por parte de la justicia colombiana, luego de que Petro dijo que quienes inciten a desobedecer al máximo líder del país podrían ser denunciados por el delito de sedición.

La publicación de Rodríguez ha generado múltiples reacciones en el ámbito político y de seguridad, reavivando el debate sobre los límites de la obediencia debida en las Fuerzas Armadas y el impacto de los llamados a la desobediencia en el contexto de la coyuntura nacional.

Su intervención ocurre en un momento de alta sensibilidad respecto a la política de defensa y la relación con el vecino país de Venezuela, en medio de preocupaciones sobre la protección de la información militar y la soberanía nacional.

crédito red social X

Temas Relacionados

Gustavo PetroVicky DávilaMayor Germán RodríguezReserva Activa de ColombiaPidió desobedecer a PetroSoldados y generales colombianosSediciónZona binacionalColombia y VenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Tras sentencia de la JEP a cúpula de las Farc, Francisco Santos recordó cuando fue secuestrado por el cartel de Medellín y Pablo Escobar: “Una vergüenza”

El expresidente “Pacho” Santos recordó que producto de su secuestro se formó la Fundación País Libre: “Yo estuve encadenado a una cama ocho meses”

Tras sentencia de la JEP

Gaula Militar capturó a mujer que se hacía pasar por por integrante de grupos ilegales para extorsionar: alcanzó a cobrar 4 millones

La sospechosa se hacía pasar por integrante de un grupo ilegal para exigir grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas

Gaula Militar capturó a mujer

Álvaro Uribe se refirió a las críticas de Gustavo Petro contra la Andi: “El problema es el gobierno... que todo lo destruye”

Álvaro Uribe Vélez aseguró que un “Gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, refiriéndose a Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en Israel

Álvaro Uribe se refirió a

Ejército liberó a dos personas secuestradas en Zipaquirá tras caer en una falsa oferta de empleo

Las víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron engañadas en el municipio de Pacho y trasladadas a un paraje rural donde sus captores exigieron diez millones de pesos a sus familias

Ejército liberó a dos personas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprendió a Karina García

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Yeferson Cossio provocó controversia con video en el que se ve atrapando caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres