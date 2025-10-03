Colombia

Justicia Penal Militar sancionó a soldado por abandonar puesto en Bogotá: pagará cuatro meses de condena en prisión

Un militar fue sentenciado por ausentarse sin permiso de la Escuela Logística, mientras apoyaba a la JEP, lo que llevó a la Fiscalía Penal Militar a investigar y sancionar la falta disciplinaria

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El militar recibió cuatro meses
El militar recibió cuatro meses de prisión tras ausentarse más de cinco días sin autorización por parte de la Justicia Penal Militar - crédito Justicia Penal Militar

La reciente condena a un soldado por el delito de deserción en Bogotá pone de manifiesto la firmeza con la que la Justicia Penal Militar y Policial aborda las faltas que afectan la disciplina interna de la Fuerza Pública.

El caso, que se resolvió con una sentencia de cuatro meses de prisión, se originó por la ausencia injustificada del militar durante más de cinco días consecutivos, un lapso que, según la normativa vigente, configura el delito de deserción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, cuando el soldado, asignado temporalmente a la Escuela Logística en apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abandonó las instalaciones militares sin la debida autorización.

La prolongación de su ausencia fue determinante para que la Fiscalía General Penal Militar y Policial iniciara una investigación exhaustiva, cuyo material probatorio resultó concluyente.

La condena a un soldado
La condena a un soldado por deserción en Bogotá refuerza la disciplina militar - crédito Justicia Penal Militar

Durante el proceso judicial, el uniformado reconoció su responsabilidad ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, lo que permitió que el Juzgado 1301 de Conocimiento dictara una sentencia expedita.

La admisión de los hechos por parte del soldado agilizó tanto la labor investigativa como la actuación judicial, facilitando la imposición de la pena.

La Fiscalía Penal Militar y Policial subrayó que este fallo refleja su compromiso con la integridad y la disciplina institucional, asegurando que las conductas que vulneran el servicio sean objeto de investigación y sanción.

Según la entidad, “con esta sentencia, se garantiza que las conductas que atentan contra el servicio sean debidamente investigadas y sancionadas para preservar el cumplimiento de la misión institucional”.

Este caso se suma a otros procesos en los que la Justicia Penal Militar ha emitido condenas contra soldados hallados culpables de deserción, en un esfuerzo constante por mantener el orden y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas.

Las sentencias, que varían en función de las circunstancias particulares de cada situación, evidencian la seriedad con la que se aborda la deserción en el ámbito militar y la determinación de las autoridades para reafirmar el cumplimiento del deber y la ley.

Fiscalía militar condena a miembros de la Fuerza Pública por desobediencia y deserción

La Fiscalía General Penal Militar
La Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció dos sentencias condenatorias por desobediencia, abandono del puesto y deserción en la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional

El pronunciamiento de la Fiscalía General Penal Militar y Policial ha puesto de relieve la firmeza institucional frente a las faltas cometidas por miembros de la Fuerza Pública, al anunciar dos sentencias condenatorias por delitos de desobediencia, abandono del puesto y deserción.

Estas decisiones judiciales, que involucran tanto a suboficiales como a un soldado, subrayan el compromiso de la entidad con la disciplina y la legalidad en el ámbito militar y policial.

En el primer caso, la Justicia Penal Militar y Policial dictó condena contra dos suboficiales tras comprobarse su responsabilidad en la alteración no autorizada de los turnos de servicio asignados a la seguridad de la residencia del expresidente Juan Manuel Santos Calderón.

Los hechos, ocurridos en marzo de 2024 en Bogotá, fueron esclarecidos a partir del material probatorio presentado por la Fiscalía Penal Militar y Policial, lo que llevó a los implicados a aceptar los cargos.

La investigación determinó que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin autorización, se presentó a cumplir su servicio bajo los efectos del alcohol.

Por esta conducta, la justicia le impuso 13 meses de prisión por los delitos de desobediencia y abandono del puesto. El segundo suboficial, cuya falta consistió en cambiar arbitrariamente su turno, recibió una condena de 12 meses de prisión por desobediencia.

Dos suboficiales recibieron condenas de
Dos suboficiales recibieron condenas de 13 y 12 meses de prisión por alterar turnos de seguridad en la residencia del expresidente Juan Manuel Santos Calderón - crédito Ejército Nacional

“La investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostró que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin permiso, se presentó a su servicio bajo los efectos del alcohol. Por esta conducta, fue condenado a 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, por cambiar su turno de forma arbitraria, recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia”, dice el comunicado expedido por la Justicia Penal Militar y Policial.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial reiteró que estas acciones judiciales reflejan su función de investigar y acusar las conductas punibles dentro de la Fuerza Pública, con el objetivo de asegurar la probidad, la disciplina y el respeto a los principios fundamentales que rigen la vida militar y policial.

Temas Relacionados

Deserción militarJusticia Penal Militar y PolicialFiscalía Penal Militar y PolicialFuerza PúblicaJurisdicción Especial para la PazJEPEscuela LogísticaDisciplina militarJuzgado 1301 de ConocimientoFuerzas ArmadasColombia-noticias

Más Noticias

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Iván Andrés Galindo, representante de ‘Pirlo’, reveló más detalles del proceso legal y aseguró que buscaban enlodarlo con el robo de cadenas de joyería y relojes de alta gama

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva

Lotería del Quindío resultados 2 de octubre 2025 sorteo 2983; número ganador y secos

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Quindío y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería del Quindío resultados 2

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

El cantante de trap apareció en un ‘en vivo’ en donde arremetió también contra el cantante Kris R, talento emergente que ha sido apoyado por el ‘streamer’ paisa y por Blessd

Pirlo se pronunció sobre polémica

Ataque armado dejó tres guardias heridos en cárcel La Modelo de Bogotá

Tres funcionarios del centro penitenciario resultaron lesionados en un tiroteo perpetrado por sujetos en motocicleta cerca del centro de reclusión, mientras las autoridades investigan el incidente

Ataque armado dejó tres guardias

Ley en Colombia cambia las reglas de juego para quienes cuidan perros: hay sanciones drásticas

Una nueva normativa en el país pone freno a una práctica común que altera la convivencia de los animales y de otras personas.

Ley en Colombia cambia las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Juan Fernando Quintero protagonizó dos fuertes peleas en la clasificación de River Plate ante Racing en Rosario por la Copa Argentina

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos