Ataque armado dejó dos guardias heridos y uno muerto cuando entregaban turno en la cárcel La Modelo de Bogotá

Tres guardias del Inpec heridos en ataque armado frente a la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito Colprensa

Un nuevo episodio de violencia sacudió la mañana del viernes 3 de octubre en la capital colombiana, cuando tres guardias del Inpec resultaron heridos en un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.

El hecho, que ocurrió alrededor de las 6:30 a. m., involucró a cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas y que abrieron fuego contra los funcionarios penitenciarios que se encontraban en el acceso principal del centro de reclusión.

La agresión, que se suma a una serie de incidentes recientes en torno a la seguridad penitenciaria, dejó a los uniformados gravemente afectados.

Los guardias fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos a la cárcel. Uno de ellos fue trasladado a la clínica de Occidente y otros dos a la clínica Colombia.

Las víctimas del atentado fueron identificadas como Jefferson Páez Vásquez, Carlos Navarrete Martínez y Miguel Llano Muñoz que falleció por la gravedad de las heridas.

Imagen de referencia. El atentado contra tres guardias del Inpec dejó como saldo a dos funcionarios heridos y otro más fallecido - crédito @BogotaTransito/X

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión, recordando el asesinato del exdirector de la prisión, Élmer Fernández, que fue víctima de un atentado sicarial meses atrás.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo atentado contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La balacera generó alarma entre el personal penitenciario y la comunidad aledaña, mientras se reforzaron las medidas de seguridad en la zona. Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de los atacantes ni sobre posibles amenazas previas a los funcionarios agredidos.