Colombia

Ataque armado dejó dos guardias heridos y uno muerto cuando entregaban turno en la cárcel La Modelo de Bogotá

Tres funcionarios del centro penitenciario resultaron lesionados en un tiroteo perpetrado por sujetos en motocicleta cerca del centro de reclusión, mientras las autoridades investigan el incidente

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Tres guardias del Inpec heridos
Tres guardias del Inpec heridos en ataque armado frente a la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito Colprensa

Un nuevo episodio de violencia sacudió la mañana del viernes 3 de octubre en la capital colombiana, cuando tres guardias del Inpec resultaron heridos en un ataque armado en las inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá.

El hecho, que ocurrió alrededor de las 6:30 a. m., involucró a cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas y que abrieron fuego contra los funcionarios penitenciarios que se encontraban en el acceso principal del centro de reclusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La agresión, que se suma a una serie de incidentes recientes en torno a la seguridad penitenciaria, dejó a los uniformados gravemente afectados.

Los guardias fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos a la cárcel. Uno de ellos fue trasladado a la clínica de Occidente y otros dos a la clínica Colombia.

Las víctimas del atentado fueron identificadas como Jefferson Páez Vásquez, Carlos Navarrete Martínez y Miguel Llano Muñoz que falleció por la gravedad de las heridas.

Imagen de referencia. El atentado
Imagen de referencia. El atentado contra tres guardias del Inpec dejó como saldo a dos funcionarios heridos y otro más fallecido - crédito @BogotaTransito/X

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión, recordando el asesinato del exdirector de la prisión, Élmer Fernández, que fue víctima de un atentado sicarial meses atrás.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este nuevo atentado contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La balacera generó alarma entre el personal penitenciario y la comunidad aledaña, mientras se reforzaron las medidas de seguridad en la zona. Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de los atacantes ni sobre posibles amenazas previas a los funcionarios agredidos.

Temas Relacionados

Atentado contra guardia del InpecViolencia penitenciariaInpecCárcel La Modelo BogotáÉlmer FernándezSeguridad carcelariaGuardias penitenciariosColombia-noticias

Más Noticias

La Caribeña Noche número ganador jueves 2 de octubre 2025 sorteo 7222

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

La Caribeña Noche número ganador

Ernesto Samper le dio la bienvenida a Petro “al mundo de los que no tenemos visa”

La trascendental decisión de Estados Unidos causó revuelo en el mundo político, exponiendo múltiples reacciones en rechazo a los comportamientos del mandatario colombiano, que desencadenaron los hechos informados por el país norteamericano

Ernesto Samper le dio la

Ministerio de Defensa contestó tajantemente a Vicky Dávila por instar a desobedecer las órdenes de Petro: “El presidente nos dirige”

La cartera publicó un comunicado en el que desestimó los argumentos de la precandidata presidencial

Ministerio de Defensa contestó tajantemente

Lotería del Quindío resultados 2 de octubre 2025 sorteo 2983; número ganador y secos

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Quindío y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería del Quindío resultados 2

Vicky Dávila se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro de abrir investigaciones a precandidatos y periodistas: “No es sedición, es decencia”

La precandidata presidencia dijo que no le tiene miedo al presidente colombiano, y que está esperando que le llegue la orden judicial: “No estoy haciendo nada por fuera de la ley”

Vicky Dávila se refirió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

Juan Fernando Quintero protagonizó dos fuertes peleas en la clasificación de River Plate ante Racing en Rosario por la Copa Argentina

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos